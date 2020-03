Fortlaufender Betrieb bei InterLog Management

Service über virtuelle Dienste

Das Beratungsunternehmen InterLog Management GmbH wird Ihren Kunden wie bisher in vollem Umfang zur Verfügung stehen. Der Geschäftsbetrieb wird über virtuelle Dienste sichergestellt. Für Sie als Kunde oder Interessent wird sich dadurch an der Erreichbarkeit sowie der Betreuung seitens InterLog Management nicht viel ändern.

Das Team der InterLog Management GmbH ist dank professioneller Infrastruktur in der Lage, seinen Kunden auch in außergewöhnlichen Zeiten vollumfänglich zur Verfügung zu stehen und den gewohnten uneingeschränkten Service zu bieten. Die Ansprechpartner werden zu den gewohnten Zeiten erreichbar sein und sich um die Anliegen ihrer Kunden und Interessenten kümmern.

“Die Gesundheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter steht für uns an oberster Stelle. Daher werden unsere Mitarbeiter ab heute mobil im Homeoffice arbeiten. Damit wird auch InterLog Management dazu beitragen, das Infektionsrisiko in der Bevölkerung zu verlangsamen.”, so Eric Gastel, Inhaber der InterLog Management.

Bei Fragen zu den laufenden Projekten, deren Betreuung oder auch zu unserem Beratungsportfolio steht Ihnen unsere Geschäftsführung gerne zur Verfügung.

Pressemeldung InterLog Management

InterLog Management ist auf Beratungsdienstleistungen im Umfeld der operativen Logistik spezialisiert. Im Vordergrund steht dabei die Analyse, Konzeption, Optimierung, Implementierung und der Betrieb von bestehenden Logistikprozessen und Logistiksystemen und deren Überführung in zukunftsfähige, moderne und kundenorientierte Logistiklösungen. Seit mittlerweile über 10 Jahren unterstützt InterLog Management renommierte Unternehmen – von KMU bis Konzerngrößen (branchenunabhängig), in der Logistik- und Lagerplanung. InterLog Management steht für agiles und bodenständiges Handeln nah am Kunden, Diskretion und Neutralität. Ihr Partner für effiziente Logistiklösungen.

Firmenkontakt

InterLog Management GmbH

Eric Gastel

Martin-Schmeißer-Weg 18

44227 Dortmund

0231-9501660

info@interlog-management.com

http://www.interlog-management.com

Pressekontakt

