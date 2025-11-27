FORTEC Integrated stellt Single Board Computer SBCPRO-X51 vor

Neuer 3,5″-SBC mit Intel® Amston Lake Atom® x7211RE Prozessor für anspruchsvolle Industrie- und IoT-Anwendungen

Die FORTEC Group – ein führender Anbieter industrieller Display-, Embedded-, Systemlösungen und Stromversorgungen – präsentiert den neuen 3,5″ Single Board Computer (SBC) SBCPRO-X51 mit Intel® Amston Lake Atom® x7211RE Prozessor. Der SBCPRO-X51 vereinfacht modernes industrielles Computing und erweitert die Einsatzmöglichkeiten eines standardmäßigen 3,5-Zoll-SBC erheblich. Dank flexibler M.2-Erweiterungsmodule lässt sich der SBC für eine Vielzahl industrieller Anwendungen konfigurieren.

Der SBCPRO-X51 ist für den Einsatz in anspruchsvollen Industrie- und IoT-Umgebungen ausgelegt. Mit einem erweiterten Temperaturbereich von -20 bis +85 °C, lüfterlosem Design und garantierter Langzeitverfügbarkeit bietet er eine zuverlässige und leistungsstarke Basis für zukunftssichere Embedded-Systeme.

Embedded-Technik, die langfristig verfügbar bleibt

„In der Embedded-Branche ist die Lebensdauer vieler Plattformen sehr kurz – neue Generationen kommen schnell, ältere verschwinden oft ebenso schnell vom Markt“, erklärt Stefan Zieboll, Produktmanager Embedded bei FORTEC Integrated. „Der SBCPRO-X51 ist bewusst anders konzipiert: Er ist kein kurzfristiges Trendprodukt, sondern eine robuste Basis für industrielle Anwendungen, die über viele Jahre stabil laufen müssen. Eine Plattform für Entwickler, Einkäufer und Produktmanager, die Planungssicherheit brauchen und sich auf eine verlässliche Hardware verlassen müssen.“

Flexibel, robust und vielseitig für den Industrie-Einsatz

Für unterschiedliche Anwendungsszenarien bietet FORTEC Integrated eine Auswahl an M.2-Erweiterungsmodulen, darunter ein USB-C-M.2-Modul für den Anschluss eines Displays über ein einziges USB-C-Kabel. Dieses überträgt Stromversorgung, DisplayPort-Signale und Touch-Funktionalität in einer Verbindung. Für große, hochauflösende 4K-Displays steht ein V-by-One-M.2-Modul zur Verfügung. Die breite Unterstützung von eDP bis V-by-One ermöglicht den Einsatz vom kompakten TFT-Panel bis zur großformatigen Anzeige – passend zu den jeweiligen Projekt-Anforderungen.

Zusätzlich stehen klassische Industrieschnittstellen wie GPIO und serielle COM-Ports ohne zusätzliche Adapter bereit. Für die Einbindung in IoT-Infrastrukturen verfügt der SBCPRO-X51 über zwei 2,5-Gbit-Ethernet-Ports sowie optionales Wi-Fi.

Sein robustes Design ist für den durchgängigen 24/7-Betrieb im industriellen Umfeld konzipiert und widersteht Vibrationen, Stößen und elektromagnetischen Störungen.

Steuerung, Edge-AI und Bildverarbeitung

Angetrieben wird der SBCPRO-X51 von einer Intel® Amston Lake-N Atom® x7211RE CPU. Der energieeffiziente Multi-Core-Prozessor eignet sich für Steuerungsaufgaben ebenso wie für Edge-AI-Anwendungen und bildverarbeitende Prozesse. Speicheroptionen mit DDR5 sowie drei M.2-Sockel – etwa für NVMe Flash, Wifi oder Mobilfunk – bieten maximale Leistung und hohe Flexibilität.

Softwareseitig unterstützt der SBCPRO-X51 Windows 11 IoT LTSC, verschiedene Linux-Varianten und gängige Embedded-Tools. Langfristiger Support und Softwarepflege gehören ebenso zum Konzept wie die garantierte Langzeitverfügbarkeit der Hardware. Alternativ bietet FORTEC Integrated den BPCPRO-X51 auch als vollständig integrierte Box-PC-Lösung an.

Über FORTEC Integrated

Die FORTEC Integrated (ehemals Distec) ist ein Unternehmen der FORTEC Group, weltweit agierender und anerkannter Spezialist im Bereich Display Technology und Embedded Computing für Projekte aus allen Branchen. Das Unternehmen mit Sitz in Germering bei München und einem Werk in Hörselberg-Hainich bei Eisenach, entwickelt, produziert und vermarktet innovative Lösungen und eine breite Auswahl an Komponenten, TFT-Displays, Embedded Boards, Systemen und Dienstleistungen. Die innovativen Lösungen von Baugruppen und Kits bis hin zum OEM-Endprodukt basieren auf Hard- und Software, die FORTEC Integrated im eigenen Designzentrum in Germering entwickelt. Das Dienstleistungsangebot umfasst neben kundenspezifischen Entwicklungen und Anpassungen, Produktveredelungen, wie dem VacuBond® Optical Bonding und der Assemblierung von Monitorsystemen auch die Herstellung von Fertigprodukten. Ein breites Angebot an Touchscreens und das interne Touch-Kompetenz-Zentrum ermöglichen individuelle Touch-Lösungen auch für schwierige Umgebungsbedingungen. Außerdem kann FORTEC Integrated auf die Waren, Dienstleistungen und das Knowhow des umfangreichen FORTEC Hightech-Firmennetzwerks zurückgreifen.

Die Produkte der FORTEC Integrated sind erhältlich bei:

Europa: FORTEC Integrated GmbH, Germering

UK und Benelux: FORTEC Technology UK, Huntingdon

Nordamerika: FORTEC US Corp., Ronkonkoma NY

Power Supplies sind erhältlich bei:

FORTEC Power GmbH, Riedstadt

FORTEC Switzerland AG, Würenlos

