Forrester-Studie über die zehn wichtigsten Anbieter für Privileged Identity Management

BeyondTrust als Leader im Markt für Privileged Identity Management eingestuft

+++BeyondTrusts Universal Privileged Management Strategie für Funktionsfülle ausgezeichnet – die richtige Balance zwischen Nutzererlebnis und Sicherheit+++

BeyondTrust, globaler Marktführer für Privileged Access Management, wird in der Forrester-Studie “The Forrester Wave™: Privileged Identity Management, Q4 2020” als Leader eingestuft. Laut Forrester verfügt BeyondTrust über “die richtige Balance zwischen Nutzererlebnis und Sicherheit”. Der Report stellt außerdem heraus, dass die BeyondTrust-Lösung “eine breite Palette leistungsstarker Kernfähigkeiten zusammen mit erweiterten Analyse- und Berichtsfunktionen von BeyondInsight” biete.

Im Forrester Wave™-Bericht werden Anbieter aus dem Software-, Hardware- oder Dienstleistungsumfeld anhand gesammelter Marktdaten analysiert und von unabhängigen Analysten eingestuft. BeyondTrust wurde als einer der zehn wichtigsten Anbieter für Privileged Identity Management zur Untersuchung “Q4 2020 Forrester Wave” eingeladen.

Forrester gibt an, dass CISOs bei der Absicherung privilegierter Zugriffe einen hohen Aufwand betreiben. “Unsere Kunden berichten, dass maschinelle Identitäten dabei doppelt so schnell wie menschliche Identitäten wachsen. Als Folge der Pandemie hat darüber hinaus der großflächige Weggang aus klassischen Büro-Umgebungen zu erhöhten Anforderungen an den Remote-Zugriff privilegierter Benutzer geführt.”

Der Forrester-Wave-Bericht unterscheidet 24 Beurteilungskriterien, die sich in drei Hauptkategorien untergliedern: Aktuelles Produktangebot, Strategie und Marktpräsenz. BeyondTrust erhielt die höchstmögliche Punktzahl in 17 Kriterien, wie unter anderem:

– Zugangsdaten- und Secrets-Management

– Session-Überwachung und -Aufzeichnung

– Remote Access und IT-Support

– IT-Bereitstellung

– Analyse und Reporting

Topplatzierung in der Kategorie Strategie

In der Kategorie Strategie wurde BeyondTrust die Spitzenposition verliehen. Hier erreichte BeyondTrust die höchsten Punktzahlen bei folgenden Kriterien:

– Produktvision

– Marktstrategie

– Umsetzung und Planung

– Produkt- und Dienste-Unterstützung

– Geschäftsmodell

– Strategische Partner

“Die Auszeichnung als Leader im Forrester Wave Report für Anbieter von PIM-Lösungen ist eine große Ehre, wobei uns insbesondere die Einstufung als Topanbieter in der Kategorie Strategie freut”, stellte Matt Dircks, CEO von BeyondTrust heraus. “Als kundenorientiertes Unternehmen arbeiten wir hart daran, unseren Kunden eine integrierte Komplettlösung zur Verfügung zu stellen, und unser Universal Privilege Management-Modell bietet dafür einen nahtlosen Ansatz zur Verhinderung von Datenschutzverletzungen wie gestohlene Anmeldeinformationen, missbrauchte Privilegien und kompromittierte Fernzugriffe.”

BeyondTrust ist globaler Marktführer für Privileged Access Management (PAM) und ermöglicht Organisationen eine umfassende Absicherung aller Nutzerprivilegien. Das integrierte Produkt- und Plattformangebot stellt die branchenweit fortschrittlichste PAM-Lösung bereit, mit der Unternehmen ihre Angriffsfläche in klassischen, hybriden und Cloud-Umgebungen verkleinern.

BeyondTrusts ganzheitlicher Ansatz für Universal Privilege Management vereint Lösungen zu Privileged Remote Access, Endpoint Privilege Management, Privileged Password Management sowie auch Remote Support. BeyondTrust sichert und schützt privilegierte Zugriffe auf IT-Systeme, Passwörter und Endpunkte, um Unternehmen die erforderliche Visibilität und Kontrolle zur Reduzierung von Risiken und Einhaltung von Compliance-Vorgaben zu verschaffen. Mit einem weltweiten Partnernetzwerk unterstützt BeyondTrust über 20.000 Kunden, zu denen 70 Prozent der Fortune-500-Unternehmen zählen.

Bildquelle: BeyondTrust