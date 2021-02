Forrester ernennt Episerver (Optimizely) zum Leader agiler Content-Management-Systeme

Das Unternehmen überzeugt mit leistungsstarken Tools für Entwickler und Anwender

Berlin, 25. Februar 2021_ Episerver (Optimizely), der führende Anbieter von Digital-Experience-Plattformlösungen, wurde im “The Forrester Wave™: Agile Content Management Systems (CMSes), Q1 2021” zum Leader ernannt.

Die Plattform von Episerver (Optimizely) erhielt für die Kriterien Content Hub, Content Services und Supporting Products die höchste Punktzahl. Laut dem Analysten-Report ist Episerver (Optimizely) insbesondere für große und mittelständische Unternehmen in den Bereichen Einzelhandel, Finanzdienstleistungen und Technologie gut geeignet.

Der Forrester-Report beschreibt Episerver (Optimizely) als ein Gemeinschaftsunternehmen, das eine Reihe von Marketing- und E-Commerce-Lösungen, darunter das Content-Cloud-CMS, anbietet. Mit der Erweiterung durch die Test- und Optimierungsplattform (ursprünglich Optimizely) sowie der Content-Optimierungsplattform Idio, kann Episerver (Optimizely) jetzt einen erheblich agileren Ansatz für Omnichannel-Content-Management verfolgen.

Die Content-Management-, Digital-Commerce-, Personalisierungs- und Analysefunktionen von Episerver (Optimizely) ermöglichen es, digitale Erlebnisse im Rahmen von “Multi Experience Customer Journeys” für 9.000 Unternehmen bereitzustellen und zu optimieren. Basierend auf der Produktvision des Unternehmens wurde Episerver (Optimizely) kürzlich bereits zum zweiten Mal in Folge als Leader im “Gartner Magic Quadrant for Digital Experience Platforms” eingestuft.

“Die Ernennung zum Leader im Forrester-Report bestätigt unsere harte Arbeit und die Fortschritte, die wir in den Bereichen Authoring, Content Modeling und Omnichannel-Zugriff erzielt haben. Darüber hinaus konnten wir mit unseren jüngsten Akquisitionen auch unsere Produktlösungen erweitern. Dadurch können wir unseren Kunden eine noch leistungsstärkere Digital-Experience-Plattform bieten, sagt Justin Anovick, Chief Product Officer von Episerver (Optimizely).

Den vollständigen Forrester-Report sowie weitere Informationen über das Produktangebot von Episerver (Optimizely) finden Sie hier.

Über Episerver (Optimizely)

Episerver (Optimizely) hat es sich zur Aufgabe gemacht, Marken dabei zu helfen, ihr digitales Potenzial zu entfalten. Mit der führenden Digital-Experience-Plattform (DXP) profitieren führende Digitalunternehmen von den notwendigen Tools und Insights, um datengestützt einzigartige Kundenerlebnisse zu schaffen. Die Entwicklung anspruchsvoller Lösungen war dabei noch nie so einfach.

Die über 900 Partner und 1100 Mitarbeiter von Optimizely unterstützen in Niederlassungen weltweit mehr als 900 Marken dabei, ihren Customer Lifetime Value zu steigern, Umsätze zu erhöhen und ihre Marken auszubauen – darunter Toyota, Santander, eBay, KLM oder Mazda.

Weitere Informationen unter: https://www.episerver.com/de/campaign/optimizely

