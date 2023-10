Formel 1 GP von Katar – Rennen um Zweitplatzierung zwischen Perez und Norris

– Max Verstappen Favorit mit klarem Vorsprung

Berlin, 04. Oktober 2023. Die Formel 1 Sieger-Quoten für den großen Preis von Katar am kommenden Sonntag, den 8. Oktober, lassen auf einen klaren Sieger und ein spannendes Rennen um die Zweitplatzierung schließen. Folgende Quoten haben die Buchmacher des Online Sportwettenanbieters Leon ( https://leon.bet/de-de/) errechnet:

Die F1 GP Katar Sieger-Quoten:

Verstappen 1,25

Perez 12,00

Norris 13,00

Hamilton 17,00

Russel 21,00

Leclerc 23,00

Sainz 23,00

Sergio Perez und Lando Norris liegen mit einer Quote von 12 bzw. 13 fast gleichauf, ebenso wie die Fahrer Charles Leclerc und Carlos Sainz junior mit jeweils 23. Während sich also Verstappens Fans voraussichtlich zurücklehnen können, wird es für alle anderen eine Zitterpartie am Wochenende.

Über Leon

Leon ist ein internationales Unternehmen, das seit 2007 Onlinesportwetten und interaktive Spiele anbietet. Mit einer großen Auswahl an Wettoptionen für Pre-Match- und Live Wetten, über 4.000 Video-Slots und zahlreichen Live-Casino Angeboten haben Spieler und Wettende jederzeit und von überall aus ein erstklassiges Spielerlebnis. Leon ist ein lizenzierter Wettanbieter und eine Marke der Leon Curacao NV.

