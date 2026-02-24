Ford Wiesbaden: CarCenter Kreuznach erweitert Angebot

Bad Kreuznach, 13. Februar 2025

CarCenter Autohaus Kreuznach baut Ford Wiesbaden Angebot deutlich aus. Mit modernisierten digitalen Kaufmöglichkeiten, einer erweiterten Modellvielfalt und einem verstärkten Serviceangebot richtet sich das Autohaus an Berufspendler, Familien und Gewerbetreibende. Der Fokus liegt auf Fahrzeugen, die Alltagstauglichkeit, Effizienz und moderne Technik vereinen.

Lead

Die Nachfrage nach Ford Kuga, Puma, Transit und Focus steigt im Raum Wiesbaden kontinuierlich. Das Autohaus reagiert mit einer breiteren Auswahl, neuen Beratungsstrukturen und optimierten Abläufen im Onlinekauf.

Mobilität in einer wachsenden, verkehrsintensiven Region

Wiesbaden zählt zu den Regionen mit besonders hohem Verkehrsaufkommen, vielen Pendlerinnen und Pendlern sowie steigenden Anforderungen an flexible Mobilität. Ford bietet hier vielseitige Lösungen, die wirtschaftliche Reichweiten, moderne Assistenzsysteme und langlebige Technik vereinen.

Besonders gefragt sind der Ford Kuga als familienfreundlicher SUV, der Ford Puma als effiziente Kompaktlösung sowie der Ford Focus als ausgewogenes Fahrzeug für Stadt und Langstrecke. Gewerbekunden profitieren von den etablierten Nutzfahrzeugen, darunter Ford Transit, Transit Custom und Tourneo Connect.

Beratung, die auf moderne Nutzerbedürfnisse abgestimmt ist

Die Beratung im Autohaus berücksichtigt individuelle Anforderungen wie tägliche Fahrstrecken, Verbrauchsoptimierung und Nutzlastanforderungen bei Gewerbefahrzeugen. Alle Modelle können online angesehen werden. Technische Details, Ausstattungslinien und Finanzierungsoptionen stehen transparent zur Verfügung. Probefahrten lassen sich digital anfragen und flexibel planen.

Die Möglichkeit, Fahrzeuge vollständig digital auszuwählen und direkt nach Wiesbaden liefern zu lassen, hat sich als besonders beliebt erwiesen. Dies ermöglicht einen komfortablen Kaufprozess, der räumliche und zeitliche Flexibilität bietet.

Modellportfolio für Alltag, Beruf und Freizeit

Für Wiesbaden besonders relevant sind:

– Ford Focus für präzises Fahrverhalten und moderne Technologie

– Ford Kuga als vielseitiges Familien und Pendlerfahrzeug

– Ford EcoSport für Fahrerinnen und Fahrer, die kompakte SUV Präferenzen haben

– Ford Transit Modelle für Handwerk, Gewerbe und Logistik

Diese Modelle decken die wichtigsten Mobilitätsprofile der Region ab, von Familienalltag bis Berufstransport.

Servicekompetenz für langfristige Fahrzeugnutzung

Die Werkstatt des Autohauses bietet einen umfassenden technischen Service für alle Ford Modelle. Dazu gehören Wartungen nach Herstellervorgaben, Diagnoseleistungen für Benziner und Diesel, Reifenservice und Ersatzteilversorgung.

Call-to-Action

Weitere Informationen zu Ford Modellen, Serviceleistungen und Probefahrten unter

www.carcenter-bad-kreuznach.de

Wir sind Ihr zuverlässiger Partner für den Kauf von Jahres- und Gebrauchtwagen zu den besten Preisen. Unser Unternehmen zeichnet sich durch eine breite Auswahl an Fahrzeugen aus und bietet zudem umfassende Werkstattleistungen sowie den Verkauf von Ersatzteilen an. Als offizieller Servicepartner für renommierte Marken wie Opel, Ford, Volvo, Polestar und Lynk&Co garantieren wir Ihnen erstklassigen Service und kompetente Betreuung.

Firmenkontakt

CarCenter Autohaus Kreuznach GmbH

Niclas Heinen

Mainzer Straße 20A

55545 Bad Kreuznach

+49 (0) 671 – 88 50 0



https://www.carcenter-bad-kreuznach.de/

Pressekontakt

Sellwerk | TG Telefonbuch-Verlag Frankfurt/M. – Chemnitz GmbH & Co.KG

Kevin Hammerschlag

Wiesenhüttenstraße 18

60329 Frankfurt/Main

069 – 63 19 89 76



https://www.sellwerk-frankfurt.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.