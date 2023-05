Ford Ranger Soundsystem nachrüsten Lautsprecher Upgrade

Ein Upgrade mit 225 Watt Lautsprechern für das Soundsystem und Bewertung Oberklasse

Der Ford Ranger ab 2012 mit Doppelkabine lässt sich durch den Tausch der Lautsprecher ab Werk in den Türen soundmäßig stark verbessern. Der Austausch der Lautsprecher hat den größten Einfluss auf das Klanggeschehen im Fahrzeug, ab Werk sind in der Standard Soundausstattung des Fahrzeuges eher bescheidene Lautsprecher verbaut. Wer mehr Pegel und Klang erwartet kommt nicht daran vorbei die Lautsprecher auszutauschen.

Das Positive der Einbau stellt sich nicht besonders schwierig dar, es müssen nur die Türverkleidungen abgenommen werden die Hochtöner vorne sind in den Spiegeldreiecken vorne in den Türen montiert. Wir empfehlen das Top Performance Paket Ford Ranger Auto Lautsprecher Komplett-SET für ein Upgrade des Soundsystems. Hier sind Lautsprecher der Oberklasse für beide vorderen und hinteren Türen enthalten. Die JL-Audio Lautsprecher C1 650 2 Wege Frontsystem und C1 650x Koaxiallautsprecher für beide hinteren Türen wurden in der Zeitschrift Car & Hifi mit der Bewertung Note Oberklasse 1,4 versehen.

Die Lautsprechersysteme erreichen einen sehr hohen Pegel durch den Wirkungsgrad von 91DB an bestehenden Radios ab Werk oder auch nachgerüsteten Fremdradios ohne zusätzliche Endstufen. Klanglich kann das System voll überzeugen und zeichnet feinste Details in der Stimmwiedergabe wieder. Durch die Kalottenhochtöner aus Aluminium heben sich die JL-Audio C1 650 Lautsprecher in dieser Preisklasse deutlich durch eine überlegene und hochfrequente Klarheit und Definition im Soundbild ab.

Ford Ranger Lautsprecher sind mit einer fahrzeugspezifischen Halterung an den Türen befestigt. Im Paket Ford Ranger Auto Lautsprecher Komplett-SET sind alle erforderlichen Halterungen und Adapterkabel für den Anschluss an die bestehenden KFZ-Kabel in den Türen enthalten. So kann eine Installation auch vom handwerklich begabten Fahrzeughalter durchgeführt werden. Für die Demontage der Türverkleidung bieten wir ein Ausbauwerkzeug mit Kunststoffhebeln an, die keine Kratzer oder Dellen an der Türverkleidung hinterlassen. Auch die Klipse an der Rückseite der Türverkleidungen können damit gelöst werden ohne abzubrechen.

Im Webshop von Auto-lautsprecher.eu finden Sie in der Kategorie Ford Auto-Lautsprecher weitere Angebote für den Ford Ranger Modelle mit Doppelkabine, Extrakabine Typ Raptor und DoKa. Wir bieten Lautsprecher Einbausets in verschiedenen Preisklassen an die hochwertige Klangeigenschaften haben und Bewertungen von Auto Hifi Zeitschriften.

Für eine noch bessere Wiedergabe empfehlen wir eine Verbesserung der akustischen Bedingungen in den Türen, mit selbstklebenden STP Alu-Bitumenmatten. Die Bitumenmatten stellen nicht nur vibrierende Fahrzeugteile die mit der Musik mitschwingen ruhig, sie verbessern die Basswiedergabe um bis zu 7DB bei gleicher Leistung am Radio.

Mit bis zu 225 Watt Maximalleistung bieten die Lautsprechersysteme von JL-Audio C1 650 und C1 650x eine hervorragende Performance im Ford Ranger mit starken Bässen und detailreichen Höhen für lange Fahrten mit perfekter musikalischer Unterhaltung.

Auto-lautsprecher.eu bietet hochwertige Lautsprecher für verschiedene Fahrzeugmodel an um das werkseitig installierte Standard Soundsystem aufzuwerten. Rund um das Thema Lautsprecher Einbau werden jeden Menge Tipps von Profis vermittelt.

