Ford Mondeo MK4 Lautsprecher Upgrade mit Top Performance

Ein 300 Watt Ford Mondeo MK4 Lautsprecher Upgrade mit hoher Einbaufreundlichkeit für ein besonders Klangerlebnis

Die Ansprüche für ein gutes Klangerlebnis steigen, mit dem Ford Mondeo MK4 Lautsprecher Upgrade ist eine kostengünstige Variante erhältlich. Die werksseitige Standard Bestückung der Lautsprecher in den Türen mit 20 Watt stößt sehr rasch an die Grenzen und lassen ein bescheidenes Sounderlebnis zu. Wer mehr will und nach Top Performance in einem kostengünstigeren Segment sucht wird mit dem Einbauset Ford Mondeo MK4 Lautsprecher-Set Front und Heckbereich das von auto-lautsprecher.eu angeboten wird fündig.

Das Einbauset mit dem System vom Hersteller Hertz CK165L + CX165 für beide vorderen und hinteren Türen werden mit sechs Lautsprechern und einer Maximalleistung von bis zu 300 Watt geliefert. Starke Tieftöner mit 25-mm-Schwingspule (1 Zoll), die für hohe Auslenkung ausgelegt und auf Aluminium gewickelt ist. Die Belastbarkeit steigt damit an durch den hohen Wirkungsgrad von 91 DB der Tieftöner können sie auch starke Bässe an werksseitig Installierten Radios wiedergeben. Der Wirkungsgrad bestimmt die Performance die Lautsprecher an Werksseitigen oder nachträglich installierten Fremdradios haben.

Die Hochtöner haben eine Baugröße von 26mm und können einen Frequenzbereich von 50Hz – 22,5KHz übertragen, damit sind sie wesentlich stärker als die werksseitig installierten Hochtöner und sorgen für ein klareres Soundbild bei Stimmen und hohen Frequenzen. Die Hochtöner werden hinter den vorderen Türverkleidungen installiert und sind in die originalen Einbauplätze integriert. Durch einen Zwei-Stufigen-Pegelwähler an der Frequenzweiche der Hochtöner wird die Lautstärke beeinflusst.

In beiden hinteren Türen werden die Koaxiallautsprecher Hertz CX 165 mit einer Maximalleistung von bis zu 210 Watt montiert. Die Hochtöner sind in den 165mm Lautsprecher integriert. Werksseitig sind hier nur Breitbandlautsprecher installiert. Durch die hohe Qualität wird auch das Klangerlebnis für Mitfahrer auf den hinteren Sitzen gesteigert. Alle weiteren Angebote auf der Webseite von auto-lautsprecher.eu für Ford Mondeo Lautsprecher sind sorgfältig ausgewählt um ein hohes Klangerlebnis zu gewährleisten.

Durch die hohe Einbaufreundlichkeit des Ford Mondeo MK4 Lautsprecher Upgrade ist eine einfache Installation gewährleistet. Das Einbauset enthält alle Einbauringe und Lautsprecheradapterkabel um das System direkt an die KFZ-Kabel anzuschließen. Für Kunden gibt es auch eine Anleitung im PDF-Format für die Installation. Für die Installation wird auch eine Türdämmung empfohlen, die Einfluss auf die Akustik im Fahrzeug hat und das Klangerlebnis nochmals deutlich verbessert. Dazu werden selbstklebende Dämmmatten aus Alu-Bitumen auf die Türbleche aufgebracht. Eine Installation von Autolautsprecher aus dem Nachrüstmarkt in den Ford Mondeo MK4 ohne fahrzeugspezifische Halterungen und Adapterkabel ist nicht möglich. Durch die hohe Passgenauigkeit des Ford Mondeo MK4 Lautsprecher Upgrade sparen Sie Kosten für eine externe Werkstatt.

Auto-lautsprecher.eu bietet hochwertige Lautsprecher für verschiedene Fahrzeugmodel an um das werkseitig installierte Standard Soundsystem aufzuwerten. Rund um das Thema Lautsprecher Einbau werden jeden Menge Tipps von Profis vermittelt.

