Ford Focus Mk2 Lautsprecher mehr Power auto-lautsprecher.eu

Top Performance Lautsprecher für den Ford Focus MK2 nachrüsten mit hoher Einbaufreundlichkeit und klangstarker Power.

Den Ford Focus MK2 kann man jetzt mit Top-Komponenten Lautsprecher aufrüsten. Die Testsieger Systeme C1 650 und C1 650x von JL-Audio besitzen eine hohe Einbaufreundlichkeit für den Ford Focus MK2. Werksseitig sind die Lautsprecher mit fahrzeugspezifischen Halterungen installiert, dies verhindert die Installation herkömmlicher Lautsprecher aus dem Nachrüstmarkt. Mit dem Ford Focus II Auto Lautsprecher Komplett-SET wird dieses Problem gelöst. Das System ist mit allen notwendigen Adapterkabeln und den fahrzeugspezifischen Halterungen für die Türen vorne und hinten ausgestattet.

Mit 225 Watt Peak und einem sehr hohen Wirkungsgrad von 90,5 dB können die Lautsprecher Systeme exzellent mit werkseitig installierten Geräten sowie mit Fremdradios betrieben werden. Der hohe Wirkungsgrad ist effizient und nütz die volle Leistung der Radios aus. Daher ist es nicht notwendig die Lautsprecher über zusätzliche Endstufen zu betreiben. Für Fahrzeugbesitzer die auch die Lautsprecher über eine zusätzliche Endstufe betreiben möchten ist in diesem Fall eine Endstufe mit 4 x 50 Watt RMS zu empfehlen.

Die Membranen unterscheiden sich zu den werksseitig installierten Lautsprechern die nur Papiermembranen besitzen. Die JL-Audio C1 650 und C1 650x System sind mit hochwertigen Membranen ausgestattet. Ein mineralgefüllter, spritzgegossener Polypropylen-Konus ist mit einer Gummisicke an der Vorderseite und einer sorgfältig konstruierten flachen Conex®-Spinne an der Oberseite der Schwingspule aufgehängt. Um die Bewegung der Schwingspule präzise zu steuern. Tinsel Leads sind sorgfältig verlegt und an den Spinnen befestigt, um Ermüdung und Brummen zu verhindern. Dies sind die gleichen Merkmale und Materialien, die man normalerweise auch in wesentlich teureren Lautsprechern findet.

Die Hochtöner des C1 650 Lautsprecher Systems sind ausgestattet mit, kantengetriebenen Kalottenhochtöner aus Aluminium, damit heben sich die C1-Lautsprecher in ihrer Kategorie von anderen in ihrer Klasse durch überlegene, hochfrequente Klarheit und Definition ab. Das Design des Hochtöners weist eine hervorragende Off-Axis-Reaktion und eine hohe Frequenzausdehnung auf. Es profitiert auch von der Dämpfung einer Silk Surround-Suspension und Ferrofluid in der Schwingspule, zusammen mit der überlegenen Stärke einer Neodym-Magnetschaltung. Ein Inline-Outboard-Hochpassfilter 2. Ordnung mit Advanced Tweeter Protection Circuitry (Hochtöner-Schutzschaltung) ist enthalten, um die Laufruhe weiter zu verbessern und die Belastbarkeit zu verbessern.

Mit diesem Testsieger System für den Ford Focus MK2 kann ein sehr klangstarke Perfomance erreicht werden. Kristallklare Höhen und gute Bass- und Mittenfrequenzen werden übertragen. Genießen sie ihre Lieblingsmusik mit ungewohnter Qualität im Ford Focus. Weitere Modelle die in dem Ford Focus passgenau installiert werden können sind in der Kategorie Ford Focus MK2 Lautsprecher auf der Webseite von auto-lautsprecher.eu zu finden.

Die Webseite von auto-lautsprecher.eu hat weitere Lautsprecher Systeme für andere Ford Modelle mit hoher Einbaufreundlichkeit.

Bei allen Angeboten in der Kategorie Ford Auto-Lautsprecher sind die werksseitig benötigten Lautsprecher Halterungen für die Installation im Lieferumfang enthalten. Mit beiliegenden Adapterkabeln ist der Anschluss an die fahrzeugseitige Verkabelung problemlos zu bewerkstelligen.

Auto-lautsprecher.eu bietet hochwertige Lautsprecher für verschiedene Fahrzeugmodel an um das werkseitig installierte Standard Soundsystem aufzuwerten. Rund um das Thema Lautsprecher Einbau werden jeden Menge Tipps von Profis vermittelt.

