Ford F-150: Amerikas Pick-up-Ikone kommt nach Deutschland

Der weltweit meistverkaufte Pick-up, der Ford F-150, ist ab sofort in Deutschland erhältlich. Bislang war das Erfolgsmodell nicht über die deutschen Ford-Partner erhältlich. Das ändert sich jetzt: Die schwedische Unternehmensgruppe Hedin importiert den erfolgreichen Pick-up nach Europa. Zum einen erfolgt die Homologation der Fahrzeuge erstmals in Zusammenarbeit mit Ford of Europe, zum anderen wird die Fahrzeughaltung durch das landesweite Netz von Werkstätten und Ersatzteilen wesentlich erleichtert. Ford-Vertragshändler bieten die ersten Fahrzeuge bereits für Testfahrten an. Bestellungen sind ab sofort möglich.

Göteborg, 27. Juni 2023_ Der Ford F-150 ist der Pick-up unter den Pick-ups. Insbesondere in den USA und Kanada erfreut sich der F-150 seit jeher großer Beliebtheit und ist mit 40 Mio. hergestellten Exemplaren der meistverkaufte Pick-up der Welt. Allerdings verzichtete Ford bis dato auf eine Vermarktung in Europa. Dank der Hedin Group, die als Generalimporteur die Vermarktungsrechte für Europa erworben hat, feiert das seit 1983 ausschließlich in den USA gebaute Fahrzeug nun seine Deutschlandpremiere.

Vertriebsstart mit vier Modellen

Über das Ford-Vertragshändler-Netz in Europa vertreibt Hedin US Motor aber nicht nur die Fahrzeuge, sondern bietet Kunden auch Zusatzleistungen wie Service, Wartung, Ersatzteile oder Zubehör. Das macht den Fahrzeugerwerb als auch den Service sicherer und einfacher. Zum Vertriebsstart, der zunächst in Deutschland und Schweden erfolgt, bietet Hedin vier Verbrenner-Modelle über autorisierte Ford-Händler an: den XLT Ti-VCT V8 Flex-Fuel (400 PS, ab 79.900 EUR), den Lariat Ti-VCT V8 Flex-Fuel (400 PS, ab 97.000 EUR), den Limited 3.5L V6 PowerBoost Full Hybrid, 316KW (430 PS, ab 116.000 EUR) und den Raptor 3.5L V6 EcoBoost Highoutput (450 PS, ab 121.000 EUR).

Monument der Automobilgeschichte

„Für die Automobilwelt und die Freunde amerikanischer Autos ist es ein großes Ereignis, dass dieses Monument der Automobilgeschichte, der Ford F-150, nun auch endlich in jenem Markt erhältlich ist, der wie kein anderer für Mobilität steht. Mit dem Vertriebsstart des F-150 in Deutschland fügen wir der Familie herausragender Automobile einen weiteren Meilenstein hinzu“, sagt Anderz Larqvist, CEO des europäischen Ford F-150-Vertriebspartners Hedin US Motor.

F-150 – stärker, robuster und intelligenter

Der legendäre Ford F-150 dominiert die Pick-up-Welt seit mehr als vierzig Jahren. In dem Arbeitstier dominiert eindeutig Nutzfahrzeug-DNA. Dazu stellt Ford in diesem Modell eine kompromisslose Motor-Leistung und eine intelligente Ausstattung bereit, die den F-150 zu einem Fahrzeug machen, das alle Bedürfnisse abdeckt. Aber auch jenseits des Arbeitseinsatzes macht der F-150 eine gute Figur. Dank des Innenraums, der selbst mit dem geräumigsten SUV mühelos mithalten kann, bietet er Platz für die ganze Familie und eignet sich ebenso also Freizeitfahrzeug, das selbstverständlich auch verschiedenste Ausrüstungsgegenstände transportiert.

Maßstäbe setzt Ford auch bei der Sicherheit. Dazu zählen u. a. fortschrittliche und moderne Fahrassistenzsysteme und intelligente Funktionen, die beim Ziehen oder Ankuppeln eines Anhängers unterstützen.

Über Hedin US Motor

Hedin US Motor ist der offizielle Importeur und Händler der Ford F-150-Reihe für den europäischen Markt. Der Ford F-150 ist der meistverkaufte Pick-up-Truck der Welt und ein wichtiges Markenzeichen für Ford. Hedin US Motor ist Teil der Hedin Mobility Group und hat seinen Hauptsitz in Mölndal, Schweden.

Für weitere Informationen besuchen Sie www.hedinusmotor.com

Über Ford Motor Company

Die Ford Motor Company ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Hauptsitz in Dearborn, Michigan. Das Unternehmen entwickelt, produziert, vermarktet und wartet Autos, Pick-ups, SUVs, Elektrofahrzeuge und Luxusfahrzeuge der Marke Lincoln. Darüber hinaus bietet das Unternehmen über die Ford Motor Credit Company Finanzdienstleistungen und strebt eine Führungsposition in den Bereichen Elektrifizierung, autonome Fahrzeuge und Mobilitätslösungen an. Ford beschäftigt weltweit rund 188.000 Mitarbeiter.

Weitere Informationen über Ford, seine Produkte und die Ford Motor Credit Company finden Sie unter www.corporate.ford.com

Firmenkontakt

Hedin US Motors

Tobias Jost

Aberlestraße 18

81371 München

+49 89 720 137 – 25

+49 89 720 137 – 10



https://hedinusmotor.com/de-DE

Pressekontakt

ELEMENT C GmbH

Tobias Jost

Aberlestraße 18

81371 München

+49 89 720 137 – 25

+49 89 720 137 – 10



http://www.elementc.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.