Ford C-Max Lautsprecher Qualität in der Einsteigerklasse

Hochwertige Klangeigenschaften für die Soundanlage in der Einsteigerklasse mit Top Performance für einen sehr günstigen Preis.

Der Ford C-Max verdient ein Upgrade der Soundanlage somit ist eine wesentliche Verbesserung der Klangeigenschaften im Fahrzeug zu erwarten. Top Performance schafft das System von Hertz DSK 165.3 mit dem Paket Ford C-Max I Lautsprecher Einbauset Front Heck in der Einsteigerklasse zu einem sehr günstigen Preis.

Hier wird eine verbesserte Musikwiedergabe zu den Standard Lautsprechern geboten mit dem 2 Wege Frontsystem Hertz DSK 165.3 für beide vorderen Türen und einer maximalen Belastung von 160 Watt. Das sehr einfach zu integrierende 2 Wege Lautsprechersystem verfügt über einen 165mm Tieftöner, mit starken Magneten für eine bessere Basswiedergabe eine Frequenzweiche für Hoch- und Tieftöner. Durch die High-Performance Materialen, wie zum Beispiel die Neodymium Antriebseinheit und die PEI Membrane, stellen sie einen erweiterten Hochton Frequenzbereich zur Verfügung.

Im Heckbereich kommt das 165mm Koaxialsystem DCX 165.3 zu Einsatz. Sie verfügen über einen Neodymium Magnet, integrierte PEI Dome Hochtöner, mit eingebauten Frequenzweichen. Beide Lautsprecher die 2 Wege Systeme DSK 165.3 und die Koaxiallautsprecher DCX 165.3 erreichen einen hervorragenden Wirkungsgrad von 93DB. Durch diesen hohen Wirkungsgrad bieten sie selbst an Radios ab Werk eine hohe Abhörlautstärke an. Im Einsatz als Ford C-Max Lautsprecher sind sie in diesem Preissegment für Front- und Hecklautsprecher eine starke Ansage.

Die Lautsprecher im Ford C-Max sind mit fahrzeugspezifischen Halterungen installiert und werden beim Tausch der Lautsprecher inclusive der Halterungen getauscht. Im Lieferumfang des Pakets für das Lautsprecher Upgrade sind neue Halterungen für den Ford C-Max enthalten inclusive der erforderlichen Adapterkabel für den Anschluss an die KFZ-Leitungen in den Türen. Für die Montage müssen die Türverkleidungen entfernt werden.

Für die Dämmung der Türverkleidungen empfehlen wir selbstklebende Alu-Bitumenmatten im Webshop von auto-lautsprecher.eu an. Die stellen nicht nur vibrierende Teile in an der Karosserie ruhig sie verbessern die akustischen Bedingungen für die Lautsprecher die mit einer besseren Musikwiedergabe performen. Vor allem im Bassbereich kann so mehr Pegel bei gleichbleibender Leistung am Radio erzieht werden. Die Demontage ist sehr einfach und kann mit einem Ausbauwerkzeugset aus unserem Webshop leicht durchgeführt werden.

Im Webshop finden interessierte Kunden auch weitere Lautsprecherangebote die für den Ford C-Max geeignet sind. Alle Angebote enthalten die passenden Lautsprecherhalterungen für die Türen und Adapterkabel zum Anschluss an die bestehende KFZ-Elektronik. Wir empfehlen nur Ford Auto-lautsprecher die ein hohes Qualitätsniveau erreichen und eine hervorragende Musikwiedergabe gewährleisten.

Der Mehrwert bei täglichen Autofahrten mit einem verbesserten Soundsystem wird den Fahrzeughalter mit guter Laune bei der Musikwiedergabe bewusst. In der Einsteigerklasse ist dieses Upgrade der Lautsprecher die Maßnahme mit dem höchsten Einfluss auf die Klangeigenschaften eines Soundsystems im Fahrzeug.

Auto-lautsprecher.eu bietet hochwertige Lautsprecher für verschiedene Fahrzeugmodel an um das werkseitig installierte Standard Soundsystem aufzuwerten. Rund um das Thema Lautsprecher Einbau werden jeden Menge Tipps von Profis vermittelt.

