forbo Furniture Linoleum für Desktop Tische Möbellinoleum

Mit Red Dot Award für Ästhetik und Funktionalität ausgezeichnetes Oberflächen-Material für den Möbelbau

Mit forbo Möbel-Linoleum setzt der bekannte Hersteller forbo im Trends hin zu natürlichen und funktionalen Materialien. Das speziell für die Applikation auf Möbeloberflächen entwickelte Furniture Desktop Linoleum wurde für seine Ästhetik und Funktionalität unter anderem mit dem Red Dot Design Award, dem Award for Good Industrial Design und dem Interzum Award ausgezeichnet.

Mit dem Produkt Furniture Linoleum trägt Forbo zu einer angenehmeren Atmosphäre in Innenräumen bei, damit sich Menschen in ihrem Zuhause und an ihrem Arbeitsplatz wohl fühlen. Mit diesem Möbellinoleum lassen sich hochwertige Oberflächen gestalten, die hygienisch, antistatisch und langlebig sind. Linoleumflächen tragen als natürliches und sehr emissionsarmes Oberflächenmaterial zu einem gesünderen Raumklima bei.

Forbo Furniture Linoleum sieht nicht nur elegant und wertig aus, es verfügt auch über eine erstaunliche Haptik. Im direkten Hautkontakt ist Linoleum angenehm warm, denn es passt sich der jeweiligen Umgebungstemperatur an. Ein weiterer, wichtiger Vorteil von forbo Desktop Linoleum gegenüber vielen anderen Beschichtungsmaterialien ist die Unempfindlichkeit gegen Fingerabdrücke.

Aufgrund seiner Rezeptur verfügt Linoleum über antistatische Eigenschaften und muss daher nicht chemisch nachgerüstet werden. Die permanente Antistatik ist im Vergleich zu anderen Beschichtungsmaterialien hinsichtlich der Staubbildung ein Vorteil und macht Linoleum-Oberflächen pflegeleichter und hygienischer als andere Oberflächen.

Furniture Linoleum ist ein natürliches, hochwertiges, leicht elastisches Material mit angenehmer Haptik, das jedem Möbelstück eine besondere Note verleiht.

Forbo Furniture Linoleum wurde speziell für die Applikation auf Möbeloberflächen wie Tische und Tischplatten entwickelt. Für dieses natürliche und edle Beschichtungsmaterial gibt es unzählige Einsatzmöglichkeiten, z. B. in Büros und Arbeitsbereichen, in Küchen, Ladenlokalen, Hotels und in der Gastronomie sowie in Freizeiteinrichtungen und im privaten Wohnumfeld. Da forbo Furniture Desktop von Natur aus elastisch ist, lassen sich auch flexible, organische Formen gestalten. Somit eignet es sich Oberflächen-Linoleum optimal für Möbel- und Innenraumoberflächen jeder Art. Es kann nicht nur horizontal und vertikal, sondern auch auf gewölbten Flächen eingesetzt werden. Forbo Desktop Linoleum lässt sich problemlos sowohl manuell als auch maschinell auf unterschiedlichsten Oberflächen wie MDF, Spanplatte oder Sperrholz aufbringen. Kantenabschlüsse lassen sich in Kombination mit anderen Materialien, wie z. B. Multiplex oder Metall, umsetzen.

Hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen veredelt Linoleum Oberflächen von Schreibtischen, Schränken, Sitzmöbeln, Türen, Lichtschaltern und Auslagen. forbo Furniture Linoleum wird aus nachwachsenden Rohstoffen gefertigt: Leinöl, Harze, Holz- und Kalksteinmehl sowie natürliche Farbpigmente. Deshalb ist das Möbellinoleum besonders ökologisch und für einen nachhaltigen gesunden Wohnbereich geeignet.

Sie erhalten forbo Furniture Desktop Möbel-Linoleum auf dem bodenbelag.de Marktplatz mit Direktlieferung

Bildquelle: @forbo