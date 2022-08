Forbes Monaco, warum iSwiss die Finanzwelt verändert hat

Das prestigeträchtige Magazin widmete sein Titelblatt dem Schweizer Italiener Aleo Christopher, CEO von iSwiss

Aleo Christopher gehört zu den innovativsten Unternehmern des Finanzsektors. Wort von Forbes Monaco. Das renommierte Magazin widmete dem schweizerisch-italienischen Unternehmer seine Titelgeschichte mit einer Reportage, die die Geschichte von iSwiss nachzeichnet: von einer kleinen, in Lugano gegründeten Depotgesellschaft zu einer Finanzholding mit Niederlassungen in Europa und Dubai.

Den Experten von Forbes zufolge ist es Aleo gelungen, die Technologie des Finanzsektors – das sogenannte Fintech – mit personalisierten, auf den Kunden zugeschnittenen Dienstleistungen zu kombinieren, indem das Kundenerlebnis in den Mittelpunkt des iSwiss-Projekts gestellt wurde.

Laut Forbes ist es iSwiss gelungen, die im Laufe der Zeit entstandene Spaltung zu überwinden, die besagt, dass Fintechs mit ihren Apps und ihren ausschließlich online zugänglichen Geldbörsen für eine Massenkundschaft bestimmt sind, die sich mit kostengünstigen, stark standardisierten Dienstleistungen ohne Kundenbetreuung zufrieden gibt und auf eine direkte Beziehung zu ihrem Finanzintermediär verzichtet.

Es ist bekannt, dass Fintechs in der Regel einen schlechten Kundenservice haben. Das liegt zum einen an der riesigen Masse an Kunden, die die Plattformen verwalten müssen, um Gewinne zu erzielen, und zum anderen an der Notwendigkeit, die Kosten niedrig zu halten.

Die wohlhabende Öffentlichkeit hingegen wendet sich an Privatbanken, wo sie einen engagierten Manager haben, der die Geschichte ihrer Finanzbeziehung und ihre Bedürfnisse kennt und telefonisch und in den Geschäftsräumen auf einer persönlichen Basis zur Verfügung steht.

Laut Forbes ist es iSwiss gelungen, einen Mittelweg zu finden und diese beiden Welten miteinander zu verbinden – eine Herausforderung, die unmöglich schien.

Aleo Christopher, der nicht nur CEO des Unternehmens, sondern auch dessen Gründer ist, hat eine innovative Vision und eine Führungsrolle bewiesen, die in der Lage ist, seine Vision in die Praxis umzusetzen. Aus diesem Grund hat das renommierte Magazin dem schweizerisch-italienischen Unternehmer die Titelseite gewidmet.

Aleo ist 36 Jahre alt, in der Schweiz geboren und hat als Manager in London und in bulgarischen Finanzunternehmen gearbeitet, bevor er das in Lugano ansässige iSwiss gründete, ein im Fintech- und DeFi-Sektor tätiges Einlagenunternehmen.

