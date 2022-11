Forbes listet UKG auf Platz 40 der weltweit besten Arbeitgeber

UKG auf Platz 6 in seiner Kategorie weltweit, Top 5% aller 800 bewerteten globalen Unternehmen

LOWELL, Mass., and WESTON, Fla., 15. November 2022 – UKG, ein führender Anbieter von HR-, Gehaltsabrechnungs- und Workforce-Management-Lösungen, gab heute bekannt, dass UKG in der Forbes-Liste „World’s Best Employers 2022“ unter 800 Unternehmen insgesamt auf Platz 40 und in der Kategorie IT, Internet, Software und Dienstleistungen auf Platz 6 eingestuft wurde. Diese Auszeichnungen folgten auf vorherige Platzierungen von UKG auf Platz 2 der Forbes America’s Best Employers 2022 Liste in derselben Kategorie und dem Platz 18 insgesamt zu Beginn des Jahres.

„Diese Auszeichnung ist ein Beweis für die Zugehörigkeitskultur, die wir bei UKG gemeinsam aufbauen. Außerdem steht sie für das Engagement und die Fürsorge unserer Mitarbeitenden und Führungskräfte auf der ganzen Welt“, sagte Pat Wadors, Chief People Officer bei UKG. „Our purpose is people, und dieses Motto gilt sowohl für die U Krewers und ihre Familien als auch für unsere Kunden und deren Mitarbeitenden überall. Unser Bestreben als Unternehmen ist es, den Menschen zu helfen, sich in ihrer Rolle zu verwirklichen, ein Gefühl von Sinn und Zugehörigkeit zu entwickeln und sich persönlich und beruflich zu verbessern, weil sie Teil der UKG-Familie sind. Um dies zu ermöglichen, arbeiten wir jeden Tag daran Instrumente und Ressourcen dafür bereitzustellen.“

Überzeugende Vorteile

UKG arbeitet daran, eine unternehmensweite Zugehörigkeitskultur zu fördern, die es den U Krewern ermöglicht, in jeder Phase ihrer Karriere erfolgreich zu sein und sowohl innerhalb als auch außerhalb der Arbeit einen Sinn zu finden. Dazu gehört ein umfassendes globales Leistungsprogramm, das sich durch folgende Punkte auszeichnet:

– 100%ige Übernahme der Krankenversicherungskosten für die Mehrheit der Mitarbeitenden und ihrer Ehepartner, Lebenspartner und abhängige Personen für medizinische, zahnärztliche und augenärztliche Leistungen weltweit – zusätzlich auch, sofern zulässig, die Kostenübernahme für Unfruchtbarkeitsbehandlungen, geschlechtsangleichende Operationen und Erstattung von Kosten für eine Leihmutterschaft

– Eine 45%ige Verdoppelung der Mitarbeitendenbeiträge zu den Rentenfonds in den USA und Kanada, sowie Programme zur Verdoppelung der Rentenbeiträge weltweit

– Unterstützung bei der Rückzahlung von Studiendarlehen und Erstattung von Studiengebühren

– Finanzielle Unterstützung für Mitarbeitende in Notlagen über die PeopleInspired Giving Foundation, einer Non-profit-Organisation, die U Krewern und ihren Familienmitgliedern Zugang zu finanziellen Unterstützungsleistungen bietet

– Vollständig bezahlte Elternzeit und finanzielle Unterstützung für Adoptiveltern

– Jährliche Zuschüsse zu den Kinderbetreuungskosten der Eltern und zu den außerschulischen Aktivitäten ihrer Kinder sowie ein globales Stipendienprogramm für Hochschulen und kostenlose Online-Nachhilfe für Kinder von Mitarbeitenden

Die Entwicklung großartiger Führungskräfte

UKG ist der Meinung ist, dass jeder Mitarbeitende eine großartige Führungskraft verdient und führt daher alle zwei Jahre eine unternehmensweite Manager Experience (MX)-Bewertung als Teil der globalen U Krew Experience (UKX)-Mitarbeitendenbefragung durch. Die MX-Bewertung besteht aus 15 Fragen, die jeder Mitarbeitende zu den Verhaltensweisen seiner direkten Führungskraft beantworten muss, um Engagement, Inspiration, Innovation, Karriereentwicklung, Work-Life-Balance und Zugehörigkeit zu fördern. Die unternehmensweiten Ergebnisse der UKX-Umfrage und der MX-Bewertung werden allen Mitarbeitenden mitgeteilt. Anschließend teilen die Führungskräfte ihre individuellen MX- und UKX-Ergebnisse mit ihren Teams und erstellen einen Aktionsplan zur Verbesserung der jeweiligen Bereiche, in denen es nötig ist.

ERGs: „Einzigartig Sie, einzigartig wertvoll“

UKG bietet im Rahmen seines globalen Programms „Uniquely You, Uniquely Valued“ (Einzigartig du, einzigartig wertvoll) acht Mitarbeitendengruppen (Employee Resource Groups – ERGs) an, die sich an alle U Krewers richten und für Vielfalt, Gleichberechtigung, Integration und Zugehörigkeit stehen. Dazu gehören:

– ADAPT (Accessibility and Disability Allies Partner Together) – Sensibilisierung für Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten

– AsPIRE (Asians and Pacific Islanders Raising Equity) – Aufbau einer gleichberechtigten Gemeinschaft, in der sich die Mitglieder sicher, gesehen, gehört und als Teil einer Ohana (Familie) fühlen

– BUILD (Black U Krewers in Leadership and Development) – Förderung der Eingliederung und des Aufstiegs schwarzer Mitarbeitenden auf allen Ebenen von UKG

– CARES (Cancer, Awareness, Resources, Education, and Support) – Schaffung einer Gemeinschaft, in der die Menschen im Kampf gegen den Krebs nicht allein dastehen

– FIRE (Female Inclusion, Resilience, and Excellence) Up – Kultivierung einer integrativen, unterstützenden Gemeinschaft des Wandels durch die Kraft des Wachstums, der Verbundenheit und der Vernetzung zur Förderung der Gleichberechtigung aller Frauen

– PRIDE bei UKG – Förderung der Inklusion für Mitglieder der LGBTQIA+-Gemeinschaft, Verbündete und alle U Krewers

– UNIDOS (Uplift, Network, Impact, Develop, Orgullo, and Support) – Vereinigung der hispanischen und lateinamerikanischen Gemeinschaft und ihren Unterstützenden

– UKG VETS – Unterstützung von Militärveteranen, ihren Familien und Freunden, sowie von UKG-Kollegen und Unterstützern von Veteranen

Um die World’s Best Employers 2022 Rangliste zu ermitteln, hat Forbes in Zusammenarbeit mit Statista eine unabhängige Umfrage unter rund 150.000 Arbeitnehmenden in 57 Ländern durchgeführt. Die Bewertung basierte auf direkte und indirekte Empfehlungen von Mitarbeitenden, die gebeten wurden, ihre Bereitschaft zu bewerten, ihren eigenen Arbeitgebenden an Freunde und Familie weiterzuempfehlen.

„Heute ist ein weiterer stolzer Tag für UKG und unsere mehr als 15.000 U Krewers weltweit“, sagte Chris Todd, CEO von UKG. „Unser Ziel als UKG war schon immer ein zweifaches: eines der besten Unternehmen für Menschen weltweit zu werden und Unternehmen überall dabei zu helfen, großartige Arbeitsplätze für ihre eigenen Mitarbeitenden zu schaffen, angeleitet durch die zweckorientierten HCM- und Workforce-Management-Lösungen von UKG. Es erfüllt mich mit großem Stolz zu sehen, dass fast die Hälfte der Top 100 World’s Best Workplaces auch Kunden von UKG sind. Menschen sind der Eckpfeiler eines jeden erfolgreichen Unternehmens, und wir werden auch weiterhin Organisationen auf der ganzen Welt dabei unterstützen, ihren Mitarbeitenden, Kunden und Gemeinschaften zu dienen, damit auch sie zu großartigen Arbeitsplätzen werden können.“

Unterstützende Materialien

– Mehr über UKG und das Motto Our purpose is people.

– UKG stellt ein, um weiter zu wachsen. Link zu den Karriemöglichkeiten.

– Der Umwelt-, Sozial- und Governance-Bericht (ESG) von UKG, informiert darüber, wie UKG etwas für seine Mitarbeitenden, Kunden, die Gemeinschaft und die Umwelt tut.

– UKG setzt sich für gerechte Bezahlung ein. Mehr dazu: UKG Close the Gap Initiative.

– UKG folgen auf Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, und YouTube.

Über UKG

Bei UKG stehen die Menschen im Mittelpunkt. Das Unternehmen glaubt fest an die Macht von Kultur und Zugehörigkeit als Erfolgsgeheimnis uns setzt sich für großartige Arbeitsplätze ein. Es baut lebenslange Partnerschaften mit seinen Kunden auf, um zu zeigen, was möglich ist, wenn Unternehmen in ihre Mitarbeitenden investieren. Der einzigartige Life-Work-Technologie-Ansatz für HR-, Gehaltsabrechnungs- und Workforce-Management-Lösungen für alle Menschen hilft 70.000 Unternehmen auf der ganzen Welt und in allen Branchen, die Bedürfnisse ihrer Mitarbeitenden über die Arbeit hinaus zu antizipieren und zu erfüllen. Mehr dazu unter ukg.de.

Urheberrecht 2022 UKG Inc. Alle Rechte vorbehalten. Eine vollständige Liste der UKG-Marken finden Sie unter ukg.com/trademarks. Alle anderen Marken, sofern vorhanden, sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Alle Spezifikationen können geändert werden.

Firmenkontakt

UKG

Janine Olariu

Königstraße 26

70173 Stuttgart

+49 (0)711/273500-40

janine.olariu@ukg.com

https://www.ukg.com/de-DE

Pressekontakt

Storymaker GmbH

Britta Ullrich

Derendinger Straße 50

72072 Tübingen

+49 (0)7071/938720

info@storymaker.de

http://www.storymaker.de