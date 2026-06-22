foodjobs Gehaltsstudie zum Praktikum in der Lebensmittelbranche: Das sind die TOP 25 Arbeitgeber für Praktikant:innen 2026

• foodjobs vergibt 2026 bereits zum 13. Mal das Siegel „TOP 25 Arbeitgeber Praktikum“ an Unternehmen der Lebensmittelwirtschaft

• Ein wertschätzendes Team, echte Verantwortung und vielfältige Einblicke sind für Praktikant:innen besonders wichtig

• Die TOP 3 Arbeitgeber in diesem Jahr sind Nestlé, Storck und Dr. Oetker

22.06.2026, Düsseldorf

Was macht einen Arbeitgeber zu einer ausgezeichneten Praktikumsadresse? Die Antworten liefern diejenigen, die es am besten beurteilen können: die Praktikant:innen selbst. Ihre Bewertungen zeigen, welche Unternehmen für junge Talente die richtigen Bedingungen schaffen, um die Berufswelt kennenzulernen, eigene Stärken zu entdecken und wichtige Orientierung für den späteren Berufseinstieg zu gewinnen.

Bereits zum 13. Mal in Folge ging die Gehaltsstudie von foodjobs zum Praktikum in der Lebensmittelwirtschaft ins Feld, um Antworten auf die Fragen zu finden: Wie viel verdienen Praktikant:innen in der deutschen Lebensmittelwirtschaft und welche Faktoren sind für ein erfolgreiches Praktikum entscheidend?

Ein gelungenes Praktikum zeichnet sich vor allem durch ein wertschätzendes Team und eine positive Unternehmenskultur aus. Gut, wenn Praktikant:innen sich willkommen fühlen und als vollwertiges Teammitglied wahrgenommen werden. Besonders wichtig sind dabei echte Aufgaben mit Verantwortung. Nachwuchstalente möchten nicht am Rand stehen und zuschauen, sondern aktiv mitgestalten, eigene Ideen einbringen und einen sichtbaren Beitrag leisten. Klassische „Praktikant:innen-Aufgaben“ ohne Mehrwert gehören daher auch 2026 zu den größten Flops.

Ebenso hoch im Kurs stehen tiefe Einblicke in Unternehmen, Prozesse und verschiedene Fachbereiche. Die Studierenden möchten verstehen, wie die Lebensmittelbranche funktioniert, Zusammenhänge erkennen und ihr Wissen aus dem Studium in der Praxis anwenden. Abwechslungsreiche Aufgaben und die Möglichkeit, Neues zu lernen, sorgen dafür, dass das Praktikum nicht nur spannend bleibt, sondern auch die persönliche Entwicklung fördert.

Gleichzeitig wünschen sich Praktikant:innen eine gute Betreuung durch feste Ansprechpartner:innen, die Orientierung geben und bei Fragen unterstützen. Besonders geschätzt wird dabei die Balance zwischen Unterstützung und Selbstständigkeit: Die Fachkräfte von morgen möchten gefördert werden, aber auch die Freiheit erhalten, Verantwortung für eigene Projekte zu übernehmen.

Die TOP 25 Arbeitgeber in diesem Jahr haben gezeigt, dass sie die Bedürfnisse ihrer Praktikant:innen verstehen. Sie schaffen ein Umfeld, in dem Nachwuchstalente selbstständig erste Erfahrungen im Berufsleben sammeln können. Vor allem Nestlé, Storck und Dr. Oetker konnten überzeugen und sichern sich damit die Spitzenpositionen als TOP Arbeitgeber 2026.

Die TOP 25 Arbeitgeber für Praktikant:innen in der Lebensmittelbranche 2026 (in alphabetischer Reihenfolge)

• ADM Wild Europe GmbH & Co. KG

• Alfred Ritter GmbH & Co. KG

• Allos Hof-Manufaktur GmbH

• apetito AG

• AUGUST STORCK KG

• Conditorei Coppenrath & Wiese KG

• Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG

• Dr. Otto Suwelack Nachf. GmbH & Co. KG

• Eckes-Granini Group GmbH

• EDEKA Zentrale Stiftung & Co. KG

• Emsland Frischgeflügel GmbH

• Glanbia Nutritionals Deutschland GmbH

• HARIBO GmbH & Co. KG

• Hochland Deutschland GmbH

• Lidl Stiftung & Co. KG

• Lindt & Sprüngli GmbH

• MEGGLE GmbH & Co. KG

• Minderleinsmühle GmbH & Co. KG

• NABA Feinkost GmbH

• Nestlé Deutschland AG

• ProteinDistillery GmbH

• Schock GmbH

• Taifun-Tofu GmbH

• Unternehmensgruppe Theo Müller S.e.c.s.

• Zott SE & Co. KG

Die fünf wichtigsten Erfolgsfaktoren eines Praktikums 2026

1. Gutes Team & positives Arbeitsklima

2. Eigenverantwortung & echte Aufgaben

3. Einblicke & Lernen

4. Spannende & abwechslungsreiche Aufgaben

5. Gute Betreuung & Entwicklungsmöglichkeiten

Die fünf größten Flops im Praktikum 2026

1. Zu wenig oder monotone Aufgaben

2. Schlechte Betreuung & mangelnde Organisation

3. Geringe Vergütung & schlechte Rahmenbedingungen

4. Schlechtes Arbeitsklima, mangelnde Führung & Wertschätzung

5. Zu hohe Belastung oder fehlende Einblicke

Seit Beginn haben fast 6.700 Studierende und Absolvent:innen an der Studie teilgenommen. Grundlage der vorliegenden Ergebnisse bilden die Antworten von 606 Studierenden und Absolvent:innen, die ihr Praktikum im Zeitraum von 2024 bis Mai 2026 begonnen haben. Für die Top 25 Arbeitgeber wurden die Antworten aus 2025 und 2026 ausgewertet.

Mehr Informationen zur Studie „Praktikum in der Lebensmittelbranche 2026“ sowie die Downloads finden Sie unter: www.foodjobs.de/gehalt/praktika

foodjobs ist das Jobportal der Lebensmittelbranche. Wer in der Lebensmittelwirtschaft ein- und aufsteigen möchte, dem bietet foodjobs als Karrierebegleiter genau die passenden Job-Angebote, die richtige Orientierung und konkrete Tipps. Für Unternehmen ist foodjobs die lebensmittelspezifische Jobbörse für gezielte Personalsuche und Employer Branding. Mit dem wachsenden Partner-Netzwerk bietet foodjobs zusätzlich Medienberatung. Die foodjobs Active Sourcing GmbH sucht Kandidat:innen für Positionen bis 80 T€ Gesamtvergütung p.a.

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