foodjobs.de Studie zum Praktikum in der Lebensmittelbranche: Das sind die TOP 25 Arbeitgeber für Praktikant:innen 2022

– foodjobs.de vergibt das Siegel „TOP 25 Arbeitgeber Praktikum 2022“ an Unternehmen der Lebensmittelwirtschaft

– Praktikant:innen schätzen positives Arbeitsklima sowie verantwortungsvolle Aufgaben

– Die TOP 3 in diesem Jahr sind apetito, EDEKA und FrieslandCampina

09.06.2022, Düsseldorf.

Für die Unternehmen der Lebensmittelbranche sind Praktikant:innen schon längst nicht mehr nur kleine Helferlein, die als Kaffeeboten fungieren. Vielmehr bringen sie neben tatkräftiger Unterstützung auch frischen Wind sowie neuen Input in den Betrieb. Doch worauf legen die Praktikant:innen besonderen Wert und was macht das perfekte Praktikum ihrer Meinung nach aus?

Die Studie zum Praktikum von foodjobs.de ging dieses Jahr bereits zum neunten Mal ins Feld, wieder mit der Frage im Gepäck: Was verdienen Praktikant:innen in der deutschen Lebensmittelindustrie? Für die Auswertung wurden die Antworten von insgesamt 1.110 Studierenden und Absolvent:innen berücksichtigt, die ihr Praktikum im Zeitraum von 2020 bis April 2022 begonnen haben.

Wann ist ein Praktikum erfolgreich? Vor allem dann, wenn beide Parteien voneinander profitieren und sich gegenseitig die Bälle zuspielen: Denn während die Betriebe eine ordentliche Portion Hands-on-Power von den Nachwuchskräften erwarten können und dazu noch frische Impulse für ihr Business erhalten, können die Praktikant:innen wertvolle Einblicke in die Arbeitswelt sammeln und sich so über eine wichtige Orientierung für die eigene Karriere freuen.

Und genau diese Wechselwirkung haben die TOP 25 Arbeitgeber für Praktikant:innen längst erkannt und verstehen sich nicht nur als Übergangs-Chefs, sondern vielmehr als Karriere-Coaches, die ihre Praktikant:innen an die Hand nehmen und gemeinsam mit ihnen wachsen.

Denn der Nachwuchs will sich schon längst nicht mehr mit stupiden Tätigkeiten die Zeit vertreiben. Viel wichtiger ist es den angehenden Fach- und Führungskräften ihr Können unter Beweis zu stellen und massig Praxis-Erfahrung zu sammeln. Deshalb erwarten die Praktikant:innen in erster Linie spannende sowie verantwortungsvolle Aufgaben, bei denen sie ihre Kreativität einbringen und ihr Know-how aus Hochschule oder Universität in die Tat umsetzen können.

Während sie in ihrem Praktikum den Turbo anwerfen, möchten die Praktikant:innen auch die nötige Wertschätzung erfahren und als Teil des Teams gesehen werden. Denn für den Nachwuchs sind vor allem ein gutes Arbeitsklima sowie ein positives Miteinander spielentscheidend. Mit einem freundlichen und offenen Umgang sowie direkten Ansprechpartner:innen an ihrer Seite zeigen sich die Praktikant:innen in Top-Form.

Es ist also die Mischung aus Vertrauen, Verantwortung, Wertschätzung, Arbeitsklima sowie spannenden Aufgaben, die dem Praktikum zum Erfolg verhelfen. Und genau dieses Geheimrezept hat der Großteil der Betriebe bereits verstanden, wie die hohe Zufriedenheitsrate beweist: Insgesamt zeigten sich starke 90 % der Praktikant:innen zufrieden bzw. sehr zufrieden.

Doch welche Betriebe überzeugen die Praktikant:innen am meisten? Die beliebtesten Unternehmen der Lebensmittelbranche im Bereich Praktikum zeigt die Auflistung der TOP 25 Arbeitgeber 2022 – angeführt von apetito, EDEKA und FrieslandCampina. Über das diesjährige Siegel „TOP 25 Arbeitgeber Praktikum 2022“ dürfen sich freuen (in alphabetischer Reihenfolge):

– ADM WILD Europe GmbH & Co. KG

– Allos Hof-Manufaktur GmbH

– apetito AG

– August Storck KG

– BAHLSEN GmbH & Co. KG

– Bell Food Group AG

– Biovegan GmbH

– Capri Sun GmbH

– Coca-Cola Europacific Partners Deutschland GmbH

– Conditorei Coppenrath & Wiese KG

– Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG

– EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG

– EHRMANN SE

– FrieslandCampina Germany GmbH

– FRoSTA AG

– GNT Europa GmbH

– H. & J. Brüggen KG

– HARIBO GmbH & Co. KG

– Kambly Deutschland GmbH

– MEGGLE GmbH & Co. KG

– Midsona Deutschland GmbH

– Nestlé Deutschland AG

– SCHWARTAUER WERKE GmbH & Co. KGaA

– Unternehmensgruppe Theo Müller S.e.c.s.

– Zott SE & Co. KG

Grundlage der vorliegenden Ergebnisse bilden die Antworten von 1.110 Studierenden, die ihr Praktikum im Zeitraum 2020 bis April 2022 begonnen haben und die bis zum 15. Mai 2022 geantwortet haben.

Mehr Informationen zur Studie „Praktikum in der Lebensmittelbranche 2022“ sowie die Downloads finden Sie unter: www.foodjobs.de/gehalt/praktika

