foodjobs.de Gehaltsstudie zum Praktikum in der Lebensmittelbranche: Das sind die TOP 25 Arbeitgeber für Praktikant:innen 2025

– foodjobs.de vergibt bereits zum zwölften Mal das Siegel „TOP 25 Arbeitgeber Praktikum 2025“ an Unternehmen der Lebensmittelwirtschaft

– Vielfältige, verantwortungsvolle Aufgaben und ein positives Unternehmensklima sind für Praktikant:innen besonders wichtig

– Die TOP 3 in diesem Jahr sind Nestlé, Coppenrath & Wiese und Storck

23.06.2025, Düsseldorf.

Was macht für die Praktikant:innen der Lebensmittelbranche den perfekten Arbeitgeber aus? Ist das Gehalt wirklich alles, oder kommt es eigentlich auf etwas ganz anderes an?

Bereits zum zwölften Mal in Folge ging die Gehaltsstudie von foodjobs.de zum Praktikum in der Lebensmittelwirtschaft ins Feld, um Antworten auf die folgenden Fragen zu finden: Wie viel verdienen Praktikant:innen durchschnittlich in der deutschen Lebensmittelwirtschaft und welche Faktoren zeichnen ein wirklich erfolgreiches Praktikum aus?

Die Praktikant:innen haben entschieden: Der Erfolg des Praktikums wird vor allem durch spannende und auslastende Aufgaben erzielt, bei denen das Hintergrundwissen aus dem Studium angewandt wird. Die Studierenden möchten gerne ein vollwertiges Teil des Teams sein und sich gänzlich in den Arbeitsprozess miteinbringen. Typische, anspruchslose „Praktikanten-Aufgaben“ wie Kaffee kochen sind der Nummer 1 Flop für die erste Berufserfahrung und werden von den Nachwuchstalenten daher überhaupt nicht gerne gesehen.

Während das Gehalt nicht unwichtig für die Zufriedenheit eine:r Praktikant:in ist, so gibt es doch Faktoren, die für die Studierenden noch relevanter sind. Zum Beispiel muss der Umgang mit den Kolleg:innen stimmen. Die Student:innen wünschen sich eine angenehme Zusammenarbeit und reichliche, sichtbare Wertschätzung für ihr fleißiges Schaffen. Und damit auch ihr unendlicher Wissensdurst gestillt werden kann, freuen sich die Praktikant:innen ebenfalls über tiefgreifende Einblicke in die Unternehmen, für die sie arbeiten.

Mit einer gründlichen, umfangreichen Betreuung beweisen die TOP 25 Arbeitgeber, dass sie die Fach- und Führungskräfte von morgen in ihrer Gänze unterstützen möchten. Und das zeigt sich sehr wohl: Denn 90 % aller Absolvent:innen eines Praktikums in der Lebensmittelwirtschaft sind mit diesem zufrieden bzw. sehr zufrieden gewesen, und 92 % würden es weiterempfehlen.

Welche Betriebe der Lebensmittelindustrie können die Praktikant:innen besonders begeistern? Die beliebtesten Unternehmen im Bereich Praktikum zeigt die Auflistung der TOP 25 Arbeitgeber 2025 – angeführt von Nestlé, Coppenrath & Wiese und Storck. Über das diesjährige Siegel „TOP 25 Arbeitgeber Praktikum 2025“ dürfen sich freuen (in alphabetischer Reihenfolge):

– ADM WILD Europe GmbH & Co. KG

– Alfred Ritter GmbH & Co. KG

– Allos Hof-Manufaktur GmbH

– apetito AG

– August Storck KG

– Bürger GmbH & Co. KG

– Conditorei Coppenrath & Wiese KG

– Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG e.V.)

– Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG

– Dr. Berns Laboratorium GmbH & Co. KG

– EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG

– Emsland Frischgeflügel GmbH

– Glanbia Nutritionals Deutschland GmbH

– HARIBO GmbH & Co. KG

– Hochland Deutschland GmbH

– Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG

– Lindt & Sprüngli GmbH

– MEGGLE GmbH & Co. KG

– Minderleinsmühle GmbH & Co. KG

– Nestlé Deutschland AG

– Phytobiotics Futterzusatzstoffe GmbH

– RUF Lebensmittelwerk KG

– Schock GmbH

– tropextrakt GmbH

– Unternehmensgruppe Theo Müller S.e.c.s.

Seit Beginn haben über 6.000 Studierende und Absolvent:innen an der Studie teilgenommen. Die Ergebnisse der Gehälterstudie bilden die Antworten von 762 Studierenden und Absolvent:innen, die ihr Praktikum im Zeitraum von 2023 bis Juni 2025 begonnen haben. Grundlage für die Auswertung der vorliegenden TOP 25 Arbeitgeber sind die Umfrageergebnisse im Zeitraum von 2024 bis Juni 2025.

Mehr Informationen zur Studie „Praktikum in der Lebensmittelbranche 2025“ sowie die Downloads finden Sie unter: www.foodjobs.de/gehalt/praktika

