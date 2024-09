Food Influencer auf Entdeckungstour der italienischen Molkereigenossenschaften

Im Piemont wird die Reise von „Think Milk, Taste Europe, Be Smart“ fortgesetzt

Die Food Tour hat heute begonnen Tagen mit einem ausgewählten Pool von Content-Creators, um einige der interessantesten Molkereigenossenschaften im Norden Italiens zu besuchen. Durchgeführt wird die Tour dank der Kampagne „Think Milk, Taste Europe, Be Smart“, die vom Sektor für Milch- und Milchprodukte gefördert, von Confcooperative umgesetzt und von der Europäischen Kommission kofinanziert wird.

Die Protagonisten dieser Gastro-Tour, die vom 16. bis zum 19. September durch die Provinzen Novara und Cuneo in der Region Piemont führen wird, sind die Food- und Travel Influencer @sheepys.bakery, @wiewowasistgut, @bistrobadia.eu und @peachstyles, die die Aufgabe haben, in Echtzeit in ihren Social-Media-Kanälen von der Tradition der Käseherstellung, den erstklassigen g.U.-Produkten und den hochmodernen Landwirtschaftsbetrieben der Region zu erzählen.

„Das Projekt „Think Milk, Taste Europe, Be Smart“, das für die Zielländer Deutschland und Italien ins Leben gerufen wurde, hat sich zum Ziel gesetzt, den Fokus auf Themen wie Qualität und Lebensmittelsicherheit, Tierwohl und ökologische, soziale und wirtschaftliche Nachhaltigkeit der Branche zu setzen – erklärt Giovanni Guarneri von Alleanza delle Cooperative Agroalimentari. Dieser Event der On the Road-Kommunikation soll ermöglichen, jene Genossenschaften hautnah kennenzulernen, die die Arbeit ihrer Mitglieder durch die Produktion von stark mit dem Territorium verbundenen Erzeugnissen besonders wertschätzen“.

Erster Step der Tour wird die Sozialmolkerei Cameri sein, die einzige italienische Genossenschaft unter den Erzeugern von Gorgonzola g.U.. Hier haben die erfahrenen Food Blogger die Gelegenheit, mithilfe von Bildern, Videos und Texteinblicken zu erzählen, wie elf erfahrene Käser und ebenso viele Experten der Käsereifungsprozesse einen Käse herstellen, der, um ein erstklassiges g.U.-Produkt zu werden, hochwertige Milch, hohes Fachwissen und präzise Handarbeit erfordert. In der Genossenschaft, die schon immer ein Bezugspunkt für die lokale Wirtschaft und für die Klein- und Großbauern und Landwirte darstellt, können auch andere Produkte der Käsekunst wie Taleggio g.U. und Toma Piemontese g.U. kennengelernt und verkostet werden.

Der erste Tag endet mit der Besichtigung des Consorzio del Gorgonzola DOP, einer Einrichtung, die darauf achtet, dass die in Italien und dem Ausland gültigen Gesetze und Produktionsvorgaben für die Ursprungsbezeichnung „Gorgonzola“ eingehalten werden.

Anschließend ist ein Besuch einer weiteren kleinen Genossenschaft vorgesehen, die biologische Produktionen und Inklusivität zu ihrem Hauptthema gemacht hat: I Tesori della Terra. Hier können die Influencer direkt vor Ort erleben, wie man zum Selbstversorger wird, indem man biologische Milchprodukte herstellt und vermarktet und gleichzeitig Menschen in Schwierigkeit integriert und ihnen hilft, durch ihre Mitarbeit auf dem Hof und in der Käserei einen neuen und konstruktiven Weg für eine neue und gesunde Dimension zu finden. Darüber hinaus können die Blogger während dem Besuch der Anlage den ersten in Italien gebauten Ökostall besichtigen. Dieser ist ein Modell für eine ökologisch nachhaltige Kreislaufwirtschaft, denn er ist komplett abbaubar, verbessert vor allem das Tierwohl und dadurch auch die Qualität der gewonnen Milch.

Die kulinarische Tour führt anschließend weiter durch die Ebene der Provinz Cuneo, um ein hochmodernes Beispiel für Tierhaltung zu besichtigen. Der Landwirtschaftsbetrieb Tallone bietet die Einsicht in ein Produktionsmodell, das auf ein Höchstmaß an Stallautomatisierung und Tierwohl abzielt. Nachhaltigkeit und Innovation sind die beiden Stichwörter, die für diesen Zuchtbetrieb für Holsteinrinder gelten: hochwertige Fütterung mit Raufutter und bestes Getreide aus Eigenproduktion, Außenweide für das Zuchtvieh, OCC-Melkroboter (Online Cell Counter), vollautomatisches Fütterungssystem, Photovoltaik- und Biogasanlage für die Energiegewinnung aus Dung und Gülle.

Am dritten Tag steht schließlich eine weitere typische g.U.-Käsespezialität des Piemonts auf dem Programm: der Castelmagno g.U. Der Besuch der Genossenschaft Produttori Alta Valle Grana gewährt einen Einblick in die jahrhundertealte Tradition dieses Käses, der aus der Kreativität der Hirten der Piemonteser Berge entstanden ist. Tatsächlich ist es die Vielfalt und der Duft der Wiesenkräuter auf den Almweiden, die die Grundvorrausetzungen bilden, um den Geschmack, die Qualität und das betörende Aroma dieses halbharten, halbreifen Käses, der auch als einer der Blauschimmelkäse Norditaliens anerkannt wird, in vollen Zügen genießen zu können.

Diese Food Tour eröffnet ein umfangreiches Programm von Kommunikationsaktivitäten, die im Rahmen der drei Jahre dauernden Kampagne „Think Milk, Taste Europe, Be Smart“ für den deutschen Markt gedacht ist und sowohl online wie auch direkt vor Ort durchgeführt wird. Ziel ist es, mithilfe von zeitgemäßen Ansätzen, die insbesondere die sozialen Medien mit einbeziehen, immer mehr Millennials als Verbraucher für Milch und Milchprodukte zu sensibilisieren, ihr Vertrauen zu gewinnen und so den Konsum dieser Produkte anzukurbeln.

