Fontänen und Feuerschein – die Countryside of Philadelphia online erleben

In der Countryside of Philadelphia bereitet man sich mit großem Enthusiasmus auf das neue Jahr vor. Beliebte Highlights wie die farbenfrohen Wasserspiele der Springbrunnen in den Longwood Gardens und Premieren wie die Wiedereröffnung des neu gestalteten Visitor Center im Valley Forge National Historical Park werfen ihre Schatten auf die Saison 2021 voraus. Bis es soweit ist und man wieder in die Region reisen darf, gibt es ausreichend Möglichkeiten, die Attraktionen der Countryside of Philadelphia online zu entdecken, zum Beispiel in der Woche vom 14. bis 19. Dezember 2020, wenn eine der wichtigsten alljährlichen Veranstaltungen im Valley Forge National Historical Park in diesem Jahr erstmals virtuell abgehalten wird oder mit einem filmischen Vorgeschmack auf die kommende Sommersaison in den Longwood Gardens.

Die Longwood Gardens zählen zu den schönsten und bekanntesten Sehenswürdigkeiten in der Countryside of Philadelphia. Der knapp 450 Hektar große botanische Garten lädt dazu ein, sich an einer unerschöpflichen Vielfalt und Fülle an einheimischen, aber auch exotischen Pflanzen in den Gewächshäusern und Anlagen unter freiem Himmel zu erfreuen. Das Open Air Theater und regelmäßige Konzertveranstaltungen auf der historischen Orgel ergänzen das Angebot und finden nicht nur bei kulturell interessierten Gästen Anklang. Die Longwood Gardens sind das ganze Jahr über geöffnet, die eigentliche Saison startet allerdings Ende März mit blühenden Krokussen, Sternhyazinthen und Narzissen – bis Mitte April stehen dann über 245.000 Frühlingsblumen in voller Blüte. In der Vorweihnachtszeit verwandelt A Longwood Christmas die Anlage alljährlich in ein festlich geschmücktes Pflanzen- und Lichtermeer.

Beliebt bei Besuchern sind vor allen Dingen die riesigen Springbrunnen und die Illuminated Fountain Performances, bei denen die beleuchteten Fontänen in den Main Fountain Gardens bis zu 50 Meter weit in den Himmel steigen und während der Sommersaison bei musikalischer Untermalung für imposante Unterhaltung sorgen. Auch im kommenden Jahr stehen die abendlichen Wasserspiele wieder auf dem Programm, geplanter Saisonstart ist der 6. Mai 2021. An sechs Terminen findet zusätzlich zu den regulären Vorstellungen die Fountain & Fireworks Show statt, für noch mehr Farbenpracht. Einen kleinen Vorgeschmack auf die nächstjährigen Highlights bieten zwei Drohnen-Videos, die das Spektakel bei Tag und bei Nacht zeigen.

Um die Zeit, bis eine Reise in die Countryside of Philadelphia wieder möglich sein wird, zu verkürzen, finden sich auf der Internetseite der Longwood Gardens jede Menge Möglichkeiten, die Gärten virtuell zu entdecken oder sich online mit dem Thema Botanik zu befassen. Unter dem Motto Our Gardens Your Home kann man eine Reihe von Videoaufnahmen der Gärten, Online-Ausstellungen, Aufzeichnung von Konzerten, Gespräche mit Mitarbeitern und viele weitere Angebote abrufen. Auch Spiele wie Puzzle oder Quizfragen, kreative Ideen und Basteltipps sind hier zu finden, so dass man sich die Longwood Gardens ganz einfach ins Wohnzimmer holen kann. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, sich für Onlinekurse und Webinare zu registrieren, bei denen man sich beispielweise über das Kultivieren von Wasserpflanzen oder die Pflege von Orchideen informieren und so seinen eigenen grünen Daumen perfektionieren kann. Die Zeit bis zum nächsten Besuch lässt sich also bestens vertreiben.

Ähnlich kreativ zeigt sich der Valley Forge National Historical Park. Während die umfangreichen Renovierungs- und Umbauarbeiten am Besucherzentrum des Parks im Frühjahr 2021 abgeschlossen sein sollen und das neue Gebäude dann in seiner ganzen Pracht eröffnen wird, kann man in der Zwischenzeit einen Blick in ein virtuelles Visitor Center werfen, wo jede Menge Material zur Ansicht und zum Download bereitsteht und wo gängige Fragen beantwortet werden. Hier findet man beispielsweise einen Link zum offiziellen Film des Parks, Ausstellungen können online besichtigt und Karten heruntergeladen werden. Für Abwechslung und Vorfreude bei den kleinen Besuchern sorgt das Junior Park Ranger Program. Ein Junior Ranger Activity Book mit kindgerechten Informationen und Anregungen zum Mitmachen ist ebenfalls als Online-Version auf der Seite vorhanden.

Veranstaltungen, die normalerweise live im Park stattfinden, werden in diesem Jahr als virtuelles Angebot zur Verfügung gestellt, zum Beispiel der March-In, die jährlichen Gedenkfeierlichkeiten zum Einzug der Kontinentalarmee in den Park im Jahr 1777. In der Woche vom 14. bis 19. Dezember 2020 gibt es eine Reihe von Videos und Online-Aktivitäten rund um das Event auf den Social-Media- Kanälen des Parks. Highlight wird die Premiere des neuen knapp 20-minütigen Parkfilms auf Facebook am 19. Dezember 2020 sein, dem Jahrestag des Ereignisses. Für ein bisschen winterliche Atmosphäre zwischendurch sorgt das Yule Log- Video, das ebenfalls Teil der virtuellen Feierlichkeiten ist. Am besten mit einem Glühwein oder warmen Tee anschauen und den Blick ins Feuer genießen!

Quellen und weiterführende Informationen:

Informationen zur Verfügung gestellt von The Countryside of Philadelphia sowie die Webseiten der genannten Attraktionen und Sehenswürdigkeiten

Die Countryside of Philadelphia liegt nur rund 50 Kilometer vom Zentrum Philadelphias entfernt im Osten der USA. Malerische Landschaften und charmante kleine Städtchen laden dazu ein, eine Pause von der Großstadt zu nehmen und sich wie zu Hause zu fühlen. Die Region bietet eine Vielzahl an Attraktionen und Aktivitäten für jeden Geschmack. Ob steuerfreies Einkaufen in der King of Prussia Mall, revolutionäre Geschichte im Valley Forge National Historical Park, die Blumenvielfalt in den Longwood Gardens oder ein frisch gebrautes Bier von einer lokalen Brauerei – all das und noch viel mehr kann man hier entdecken und genießen.

Kontakt

Fremdenverkehrsbüro Philadelphia / The Countryside of Philadelphia

Christine Hobler

Scheidswaldstrasse 73

60385 Frankfurt

069-25538-250

069-25538-100

philadelphia@wiechmann.de

https://countrysidephl.com

Bildquelle: @Countryside of Philadelphia/Longwood Gardens