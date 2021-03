Fondation Yves Rocher: Ziel erreicht! 100 Millionen gepflanzte Bäume weltweit

14 Jahre hat es gedauert, das ambitionierte Ziel zu erreichen. Von 2007 bis 2020 hat die gemeinnützige Umweltstiftung “Fondation Yves Rocher” in 35 Ländern auf 5 Kontinenten 100 Millionen Bäume gepflanzt. Das heißt: Alle 3 Sekunden wurde ein Baum gepflanzt. Mehr als 1 Million Menschen waren weltweit an den Pflanzungen beteiligt.

Es begann im Jahre 2007: Damals verpflichtete sich die Umweltstiftung “Fondation Yves Rocher” eine Million Bäume weltweit zu pflanzen. Kurz darauf erhöhte sie ihr Ziel auf 50 Millionen gepflanzte Bäume bis 2015. Noch im selben Jahr vergrößerte sie ihr Engagement auf 100 Millionen Bäume, die sie weltweit bis 2020 pflanzen wollte.

Jetzt ist dieses Ziel erreicht: 100 Millionen gepflanzte Bäume weltweit.

Mit dieser Wiederaufforstung engagiert sich die “Fondation Yves Rocher” in noch nie dagewesener Art und Weise für die Biodiversität und den Schutz der Artenvielfalt. Die 100 Millionen Bäume wurden vor allem in jenen Ländern gepflanzt, in denen eine Wiederaufforstung für das Weltklima am Sinnvollsten ist. Es wurde in 35 Ländern zusammen mit 42 lokalen Partner-NGOs der einzelnen Länder gepflanzt.

So hat die “Fondation Yves Rocher” zum Beispiel alleine in Äthiopien 42,6 Millionen Bäume gepflanzt. Zusammen mit der Partner-NGO “Green Ethiopia” wurden in 4 Regionen in Oromo, Tigray, Amhare und Southern Nation in Höhenlagen gepflanzt. In Äthiopien sind die Waldbestände durch massive Abholzung und das starke Bevölkerungswachstum auf ein Minimum reduziert. Die Bodenerosion und Versteppung ist eine ökologische Katastrophe. Gleichzeitig ist Äthiopien eines der ärmsten Länder der Welt. Ziel der Wiederaufforstung der “Fondation Yves Rocher” war es, durch die Pflanzungen, den durch die Versteppung verursachten Hungerkreislauf zu durchbrechen.

Desweiteren pflanzte die “Fondation Yves Rocher” in Indien 28 Millionen Bäume zusammen mit der Organisation “Isha Foundation” in der Region Tamil Nadu. Die Bäume kommen den Bauern der Region zu Gute, da sie für fruchtbares Land sorgen und die Bodenerosion bekämpfen.

Die “Fondation Yves Rocher” pflanzte darüber hinaus in Russland 7,6 Millionen Bäume, in Mexiko 4,15 Millionen Bäume, auf Madagaskar 1,25 Millionen Bäume und vielen anderen Ländern weltweit.

Auch in den Wäldern Deutschlands engagierte sich die “Fondation Yves Rocher” im Rahmen der Wiederaufforstungskampagne.

In Deutschland hat die “Fondation Yves Rocher” im Rahmen dieses Engagements insgesamt 180.000 standortheimische Bäume in 5 Bundesländern gepflanzt: 55.000 im Nationalpark Harz, 45.000 im Schwarzwald, 30.000 in Bayern, 25.000 in Sachsen und 25.000 in Brandenburg.

Die Partner-NGO in Deutschland ist der Verein “Bergwaldprojekt e.V.”. Vielfach dominieren hier standortfremde Kiefern- und Fichtenwälder in Monokultur. Diese können den durch den Klimawandel bedingten Wetterextremen wie Stürmen und Hitzewellen nicht standhalten. Durch die Pflanzung von heimischen Laubbaumarten wie Buchen, Eichen und weiteren standortspezifischen Mischbaumarten hat die “Fondation Yves Rocher” einen Beitrag zur Schaffung stabiler Mischwälder geleistet.

Die Marke Yves Rocher ist Hauptförderer der “Fondation Yves Rocher” und unterstützt sie seit 1991 in ihrem Engagement für Natur-, Umwelt- und Biodiversitätsschutz.

“Heute geht alles immer schneller, doch ein Baum lässt sich Zeit. Generationen von Männern und Frauen sehen ihn heranwachsen. Das relativiert unser irdisches Dasein”, Jacques Rocher, Präsident der “Fondation Yves Rocher”.

Die gute Nachricht: Das weltweite Engagement für Wiederaufforstung der “Fondation Yves Rocher” wird weitergehen. Wir informieren darüber in Kürze.

Die “Fondation Yves Rocher” ist eine gemeinnützige Stiftung, deren Ziel der Erhalt und der Schutz der Natur ist. In zahlreichen Projekten engagiert sich die Umweltstiftung “Fondation Yves Rocher” weltweit ganz konkret für die Umwelt und die Biodiversität.

