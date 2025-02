FOLGEN SIE DER DIGITAL CREW

Sechs ausgewählte deutsche Creators werden in den nächsten Wochen die Stimme von www.qualitycrew.eu sein. Sie veröffentlichen Reels, Rezepte und vertiefende Einblicke zu Europaischen vier Wurstsorten

Mailand, 24. Februar 2025

Einige setzen auf die Originalität der Zubereitung, andere auf die italienischen Ursprünge, manche suchen gesunde und nahrhafte Lebensmittel „wie es eine Mutter tun würde“, und wieder andere bevorzugen die Praktikabilität: Gemeinsam bilden sie die Digital Crew von „The EU Quality Crew: PDO and PGI Deli Meats From Europe“, ein Team von Creators mit fast 2 Millionen Followern, die in den nächsten Wochen dem gleichnamigen Projekt der drei Schutzkonsortien für vier europäische Wurstwaren eine Stimme verleihen werden: das Zampone und Cotechino Modena g.g.A., die Salamini alla Cacciatora g.U. und die Mortadella Bologna g.g.A.

Mit einer leichten und an ihrem Stil orientierten Erzählweise wird jeder von ihnen Rezepte und Inhalte schaffen, die unterschiedliche Aspekte dieser vier Wurstsorten hervorheben, von ihrer Vielseitigkeit in der Küche bis hin zu ihren wertvollen Nährwerten. Die Inhalte werden nicht nur auf ihren jeweiligen Kanälen, sondern auch auf den sozialen Account des Projekts veröffentlicht: IG @euqualitycrew, FB @theeuqualitycrew, YT @EUQualityCrew

Aber lernen wir die 6 Protagonisten der Digital Crew näher kennen:

PIA @PIAUNDHALLOUMI, eine Foodbloggerin aus Aachen, zeichnet sich durch ihre schnellen und einfachen Zubereitungen aus und wird mit den 4 Hauptwurstsorten leichtes Spiel haben, da sie sich perfekt für Fertiggerichte oder „ready to eat“ eignen.

GENEVIEVE @SELBSTKREIERT, im Einklang mit ihrem Slogan „balanced food“, versucht, gesunde Rezepte anzubieten, und ist eine hervorragende Botschafterin, um zu erklären, wie moderne Wurstwaren Teil einer ausgewogenen und gesundheitsbewussten Ernährung sein können, besonders empfohlen für Sportler.

JOSEF @JOESKOCHWELT wird die 4 Wurstwaren in originellen und geschmacksintensiven Rezepten zur Geltung bringen, was ein wenig sein Markenzeichen ist.

MARC und CORINNA @KOCHBACKPAERCHEN vereinen ihre jeweiligen Fähigkeiten in Backen und Gebäck, zwei Bereiche, in denen die 4 Wurstsorten besonders vielseitig sind, sowohl als Zutaten in aufwendigen Gerichten als auch als köstliche „Füllung“ für Brötchen, Focaccias und andere Hefeteige.

SABRINA und CHRISTINA @MOMLIFE.COOKING haben in allem, was sie vorschlagen, einen besonderen Blick aus der Perspektive einer Mutter und werden gut erklären können, wie einige Wurstwaren, wie beispielsweise die Mortadella, auch in der Schwangerschaft bedenkenlos verzehrt werden können und einem korrekten Zufluss an edlen und essenziellen Nährstoffen für die Mutter und das Kind erlauben.

DANIEL SCHMITZ @FITALIANCOOK bietet Rezepte, die für ein deutsches Publikum angepasst präsentiert werden, aber mit einem Fokus auf italienische Produkte und Techniken und wird daher ein hervorragender Botschafter sein, um traditionelle Rezepte auf innovative Weise neu zu interpretieren und, warum nicht, zu entfalten.

Eine gemeinsame Mission der gesamten Crew wird es darüber hinaus sein, den Zuschauern zu helfen, das authentische Produkt vom Fake zu unterscheiden, angefangen beim Verständnis der Qualitätssiegel g.U. und g.g.A. der Europäischen Union. „Die Zusammenarbeit mit den Creators ist ein grundlegender Bestandteil unserer Strategie, um mit den Millennial-Verbrauchern zu kommunizieren, die zwar am stärksten vernetzt, aber paradoxerweise am schwierigsten zu erreichen sind – erklärt der Direktor der drei Konsortien Gianluigi Ligasacchi. „Alle unsere Konsortien sind sehr aktiv in den sozialen Medien, die wir als grundlegende Werkzeuge betrachten, aber neben der direkten Information haben wir in diesem Projekt beschlossen, den Foodbloggern und Influencern das Wort zu überlassen. Sie hatten die Produkte zur Verfügung, um sich mit ihnen vertraut zu machen und zu experimentieren, und sie haben sofort erkannt, was für ein außergewöhnliches „Rohmaterial“ sie in Händen hielten. Wir sind sehr zufrieden mit der Qualität und Originalität der von ihnen geschaffenen Inhalte und sind sicher, dass sie die besten Zeugen für die Qualitäts- und Innovationsbotschaften sind, die uns am Herzen liegen.“

„The EU Quality Crew: PDO and PGI Deli Meats From Europe“ ist eine Kampagne, die vom Consorzio Cacciatore Italiano, Consorzio Italiano Tutela Mortadella Bologna und Consorzio Zampone e Cotechino Modena IGP gefördert wird, co-finanziert von der Europäischen Union und auf den deutschen Markt ausgerichtet. Ziel ist es, den deutschen Verbrauchern diese Wurstwaren näherzubringen, die sich durch ihre moderne Ernährungsweise auszeichnen und besonders auf Nachhaltigkeit achten. Das Ziel ist es, die Bekanntheit dieser hochwertigen g.U.- und g.g.A.-Wurstwaren aus Europa zu steigern und den bewussten Konsum in Deutschland zu fördern.

www.qualitycrew.eu

„The EU Quality Crew: PDO and PGI Deli Meats From Europe“ ist eine von den Genossenschaften Consorzio Cacciatore Italiano, Consorzio Italiano Tutela Mortadella Bologna und Consorzio Zampone und Cotechino Modena g.g.A. geförderte und von der Europäischen Union im Rahmen der Verordnung 1144/2014 kofinanzierte Werbekampagne. Das 2024 gestartete Projekt hat eine Laufzeit von 3 Jahren und sieht vor, dass die 3 Konsortien und ihre 4 geschützten Produkte während diesem Zeitraum den deutschen Markt erobern. Weitere Informationen finden Sie unter www.qualitycrew.eu

