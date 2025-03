Fokus auf die praktische Anwendung von Lichtplanung

Lichtarchitekt Fatih Yetgin aus Karlsruhe gewinnt Excellence Award

beim Internationalen Speaker Slam in Wiesbaden vom 11.03.-14.03.2025

Karlsruhe, [16.03.2025] – Fatih Yetgin, Lichtarchitekt aus Karlsruhe und Dipl.-Ing. Architekt, wurde beim Internationalen Speaker Slam für seine Expertise und seine überzeugende Präsentation mit dem Excellence Award ausgezeichnet. Yetgin, der als Vorstand des FILD e.V. die Integration der Lichtarchitektur in die Architekturausbildung fördert, demonstrierte eindrucksvoll die praktische Anwendbarkeit von Lichtplanung.

Der Internationale Speaker Slam, ein Event, das Redner aus verschiedenen Disziplinen und 28 Ländern vereint, bot Yetgin die Möglichkeit, seine Sichtweise auf die Bedeutung von Licht in der Architektur zu präsentieren. Im Mittelpunkt seiner Präsentation stand die These, dass Lichtplanung nicht nur eine ästhetische, sondern vor allem eine funktionale Aufgabe ist, die das Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit der Menschen positiv beeinflussen kann. Yetgin stellte anhand konkreter Fallbeispiele vor, wie durchdachte Lichtkonzepte in Wohn-, Arbeits- und öffentlichen Räumen umgesetzt werden können. Er zeigte, wie die richtige Wahl von Lichtquellen, die Steuerung von Helligkeit und Farbe sowie die Berücksichtigung von Tageslicht die Atmosphäre von Räumen verändern und die Lebensqualität verbessern können. Dabei unterstrich er die Aussage, dass „Licht planbar“ ist und dass eine professionelle Lichtplanung einen Mehrwert für jedes Gebäude schafft. Die Jury des Internationalen Speaker Slam würdigte Yetgins Fähigkeit, komplexe Sachverhalte verständlich und anschaulich zu präsentieren. Der Excellence Award ist eine Anerkennung für seine Expertise und sein Engagement für die Förderung der Lichtarchitektur. Fatih Yetgin zeigte sich erfreut über die Auszeichnung und betonte, dass sie ihn ermutigt, seine Arbeit fortzusetzen und sein Wissen weiterhin zu teilen. Er plant, in Zukunft verstärkt Workshops und Schulungen anzubieten, um Architekten, Bauherren und Nutzern die Bedeutung und die Möglichkeiten der Lichtplanung näherzubringen. Der Erfolg von Fatih Yetgin beim Internationalen Speaker Slam verdeutlicht die wachsende Bedeutung der Lichtarchitektur als integraler Bestandteil der modernen Bauplanung.

Licht + Planung GmbH & Co. KG ist ein Team von Architekten, mit einer Spezialisierung auf Lichtplanung und Lichtarchitektur, auch Lichtgestaltung oder Lichtdesign genannt. Wir sind bereits seit 2007 mit ca. 2.800 Projekten Ihr zuverlässiger Partner in Fragen rund um die Lichtplanung/Lichtarchitektur und Leuchten. Wir planen Licht in Privathäusern, Praxen, Vorstandsetagen, Büros, Kirchen und Außenanlagen/Gärten. Wir kennen uns in der LED-Technik sehr gut aus und wir entwickeln Leuchten.

Wir freuen uns auf Sie.

