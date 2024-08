Fördermittel

Förderkompass 2024 erschienen

Essen – Der neue Förderkompass 2024 ist erschienen. Steuerberater Roland Franz, Geschäftsführer der Steuerberatungskanzlei Roland Franz & Partner in Essen und Velbert, informiert darüber, dass das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) darin jährlich die wichtigsten Informationen zu alten und neuen Förderprogrammen zusammenfasst und Interessierten eine erste Orientierung bietet.

An wen richtet sich der Förderkompass?

Der Förderkompass richtet sich neben kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) auch an Privatpersonen und Gemeinden. „Welche Zielgruppen für welches Förderprogramm antragsberechtigt sind, welche nicht und welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, ist im Förderkompass 2024 unkompliziert für jedes Förderprogramm aufgelistet“, fügt Steuerberater Roland Franz hinzu.

Welche Themen werden im Förderkompass 2024 abgebildet?

Wie auch 2023 stehen im diesjährigen Förderkompass Förderprogramme aus den Bereichen Energie und Klimaschutz im Mittelpunkt. Von der Gebäudesanierung über Kälte-Klimaanlagen bis hin zu E-Lastenrädern und Elektromobilität – die Förderprogramme des BAFA nehmen vor dem Hintergrund des Klimaschutzes eine essenzielle Stellung bei der Energiewende Deutschlands ein. Hierunter fallen u. a. die Bundesförderung für effiziente Gebäude, die Bundesförderung für effiziente Wärmenetze, die Bundesförderung für Energieberatung für Wohngebäude sowie die Bundesförderung für Energieberatung für Nicht-Wohngebäude, Anlagen und Systeme.

Eine ebenso große Rolle im diesjährigen Förderkompass nehmen die Programme im Bereich der Wirtschaft ein. „Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Unterstützung von KMU bei der Steigerung ihrer Wettbewerbsfähigkeit und der Erschließung von Märkten im In- und Ausland. Hierunter fallen beispielsweise die Programme Innovativer Schiffbau, Unternehmensberatung, INVEST, STARK, die Bundesförderung Aufbauprogramm Wärmepumpe oder die Exportinitiative Energie“, erklärt Steuerberater Roland Franz.

Der Förderkompass ist auf der Homepage des BAFA veröffentlicht.

Quelle: BAFA, Pressemitteilung v. 18.4.2024 (il)

Fundstelle(n): NWB JAAAJ-65319

