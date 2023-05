Fördermittel des Bundes für LED Beleuchtung erhalten

Chamäleon System von LED Explorer wird gemäß dem L80/B10 Standard des Bundesförderungsprogramm gefördert

Die LED Explorer GmbH hat in Schönau am Königssee den Chamäleon 3-Phasen-Strahler entwickelt, der eine hohe Flexibilität bietet und mit Bundesmitteln der BAFA gefördert wird.

Das Chamäleon System von LED Explorer wird gemäß dem L80/B10 Standard des Bundesförderungsprogramms zur Förderung effizienter Gebäude (BEG) gefördert und erhält einen Zuschuss von 15 Prozent auf die gesamte Investition.

Zusätzlich werden Zuschüsse auf alle erforderlichen Umfeldmaßnahmen wie Baustelleneinrichtung, Verlegung von Stromschienen, Materialkosten, Malerkosten und Deinstallation der Altanlage bis zu 50 % der Aufwandskosten gewährt.

Im Gegensatz zum klassischen Prinzip besteht der 3-Phasen-Strahler der Schönauer Firma aus zwei Reflektoren, die sowohl in vertikaler, horizontaler Richtung und zueinander geschwenkt werden. Mit dieser erweiterten Funktionalität erhält die Leuchte ein flächendeckendes Licht oder gleichzeitig eine punktgenaue und gebündelte Beleuchtung. Die Reflektoren sind mit einem Prisma zur Umlenkung des Lichts ausgestattet und sind zu dimmen. Durch eine platzsparende Stromschiene wird die elektrische Versorgungsspannung den Strahlern zugeführt und bietet Anschlussmöglichkeiten zur Spannungsversorgung anderer Elektrokomponenten. Der 3-Phasen-Strahler ist intelligent steuerbar einstellbar und optional mit einem integrierten Casambi-Modul einsetzbar.

Was ist ein 3-Phasen Strahler?

Ein 3-Phasen-Strahler ist eine Beleuchtungseinrichtung, die für eine effiziente und flexible Beleuchtung in kommerziellen oder industriellen Umgebungen entwickelt wurde. Im Gegensatz zu herkömmlichen 1-Phasen-Strahlern, die über eine Phase verfügen und somit eine begrenzte Steuerungsmöglichkeit bieten, verwendet ein 3-Phasen-Strahler drei Phasenstromleitungen.

Der 3-Phasen-Strahler ermöglicht es, die Beleuchtung in drei getrennten Stromkreisen zu steuern. Dadurch wird die Beleuchtung individuell angepasst und auf verschiedene Bereiche oder Bedürfnisse abgestimmt. Jeder der drei Stromkreise wird unabhängig voneinander ein- oder ausgeschaltet sowie gedimmt, wodurch eine präzise Lichtsteuerung gewährleistet wird.

Ein weiterer Vorteil von 3-Phasen-Strahlern ist ihre Flexibilität bei der Installation. An der Decke oder an Schienen werden die Strahler entlang der Schiene verschoben, um die Beleuchtung nach Bedarf anzupassen. Dies ist geeignet für Ausstellungen, Geschäfte, Büros oder andere Orte, in denen eine vielseitige und anpassungsfähige Beleuchtung gefragt ist.

Die LED Explorer GmbH, mit Sitz in Schönau am Königssee, ist auf die Ausstattung von Ausstellungsräumen, LED Shopbeleuchtung, Museen und Verkaufsflächen mit LED 3-Phasen Strahlern spezialisiert und seit vielen Jahren auf vielen wichtigen Messen vertreten. Mit dem Chamäleon 3-Phasen-Strahler bietet das Unternehmen ein überlegenes Update und viele wichtige Neuerungen in Bezug auf Effizienz und Funktionalität.

Die LED Explorer GmbH mit Sitz in Schönau am Königssee wurde 2013 gegründet und ist auf die Ausstattung von Lebensmittelgeschäften, Museen und Verkaufsflächen mittels hochwertiger Stromschienenstrahler spezialisiert.

