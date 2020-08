Focus-Money Studie: Die Besten im Netz

Rainbow von Alcatel-Lucent Enterprise erhält TOPNOTE für Videokonferenz-Plattform

06. August 2020 – Alcatel-Lucent Enterprise, der weltweit führende Anbieter von Lösungen für Geschäftskommunikation und Zusammenarbeit, stellt mit seiner cloudbasierten Kommunikationsplattform Rainbow eine der beliebtesten Plattformen für Videokonferenzen in Deutschland bereit. Zu diesem Ergebnis kommt die neue FOCUS-MONEY-Studie “Online-Portale: Die Besten im Netz”.

Für die Studie hatte das Kölner Beratungs- und Analyseinstitut ServiceValue im Juni 2020 mehr als 48.000 Kundenurteile ausgewertet, um herauszufinden, welche Online-Portale die befragten Kunden in den letzten zwölf Monaten genutzt hatten und wie zufrieden sie mit Funktionalität und Service dieser Portale waren.

In der Rubrik “Videokonferenzen” sicherte sich openrainbow.com mit der Bewertung “TOPNOTE” einen Platz unter den fünf besten Videokonferenz-Portalen in Deutschland. Die vollständigen Studienergebnisse wurden in FOCUS-MONEY (Heft 31/2020) veröffentlicht.

Alcatel-Lucent Rainbow ist die cloudbasierte App, die Anwender sicher mit ihrer Geschäftsumgebung verbindet. Auf Basis der leistungsstarken offenen Plattform können Mitarbeiter über Unternehmensgrenzen hinweg produktiver zusammenarbeiten. Zu den angebotenen Diensten gehören Instant Messaging, die Anzeige von Präsenzinformationen, das Teilen von Bildschirminhalten und Dateien sowie Audio- und Video-Anrufe.

Rainbow-Videokonferenzen verbinden bis zu 120 aktive Teilnehmer miteinander. Über verschiedene Videostream-Layouts können die Teilnehmer auswählen, ob sie automatisch den jeweils aktiven Sprecher oder eine Galerie von bis zu 12 Videoteilnehmern sehen wollen. Die integrierte Audio-Qualitätskontrolle gewährleistet optimale Tonqualität und warnt den Nutzer bei Problemen mit der Netzwerkqualität. Ausführliche Informationen über die neueste Rainbow-Version finden Sie hier.

Über Alcatel-Lucent Enterprise

Wir sind Alcatel-Lucent Enterprise. Unsere Vision ist eine vollständige Vernetzung aller Bereiche, um Kunden das maßgeschneiderte Technologieerlebnis zu bieten, das sie benötigen. Wir liefern Netzwerk- und Kommunikationslösungen, die Ihre Mitarbeiter, Prozesse und Kunden effektiv unterstützen – als Vor-Ort-, Cloud- oder Hybridlösung.

Unser langjähriges Engagement für Innovation und den Erfolg unserer Kunden hat Alcatel-Lucent Enterprise zu einem führenden Anbieter von Unternehmensnetzwerken, Kommunikationslösungen und Services werden lassen, der weltweit über 830.000 Kunden betreut. Mit mehr als 2.200 Mitarbeitern und 2.900 Partnern in über 50 Ländern verbindet das Unternehmen globale Reichweite mit lokalem Fokus.

