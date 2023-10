FOCUS BUSINESS entschied: Immosmart gehört zu Deutschlands Innovationschampions!

Nach der Auszeichnung zum „Top-Immobilienmakler“ erhält Immosmart noch einen weiteren Titel von FOCUS BUSINESS: Auch in Sachen Innovation und Fortschritt sieht das Magazin das Immobilienunternehmen an der Spitze und verleiht deshalb auch das Siegel “Innovationschampion 2024“.

Bereits zum 2. Mal in Folge präsentiert FOCUS BUSINESS Deutschlands Innovationschampions. Die Auswahl der Firmen für diesen Titel wurde vom Recherche-Partner FactField GmbH im Auftrag von FOCUS BUSINESS erhoben. Für die Ermittlung der Gewinner wurde eine umfangreiche Onlinebefragung mit ergänzender Onlinerecherche eingesetzt. Aus über 25.000 befragten Unternehmen kristallisierten sich schlussendlich nur 232 Unternehmen aus 18 Branchen als Innovationschampions heraus.

Fritz Stelzer, Geschäftsführer von Immosmart zu dieser Auszeichnung: „Natürlich ist es immer einfacher, sich auf seinen vergangenen Erfolgen auszuruhen oder auf bewährte Konzepte zu setzen. Doch wir bei Immosmart glauben fest daran, dass in einer sich stetig verändernden Welt und einem angespannten Marktumfeld die Bereitschaft zu ständiger Anpassung und Weiterentwicklung essenziell ist. Die Absicht, uns kontinuierlich zu verbessern sowie an die aktuellen Gegebenheiten und den technischen Fortschritt anzupassen, ist Kern unserer Unternehmensphilosophie. Deshalb passt der Titel “Innovationschampion“ so gut zu uns und wir sind dankbar, dass andere das genauso sehen.“

Über Fritz Stelzer:

Fritz Stelzer ist Gründer und Geschäftsführender Gesellschafter bei Immosmart.

Nach einer Ausbildung zum Bankkaufmann, diversen Förder- und Managementprogrammen sowie einer langjährigen Berater- und Führungslaufbahn bei der HypoVereinsbank in den Bereichen Vermögensanlage, Finanzierung und Immobilien, verantwortete Fritz Stelzer von 2001 bis 2008 den Aufbau des Zentral- und Regionalgeschäftes im Bereich der Baufinanzierung bei der Interhyp AG, einem der führenden Anbieter für Immobilienfinanzierung in Deutschland.

Im Jahr 2009 gründete er die Immosmart GmbH mit dem Ziel, das Maklergeschäft neu zu definieren, Qualitätsführer in München zu werden und einzigartige Kundenerlebnisse zu schaffen.

Bildrechte: (c) Immosmart GmbH