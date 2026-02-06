FMS startet mit Branchenexperten im Schadenmanagement

FMS – Fleet Mobility Solutions GmbH setzt frühzeitig starke Akzente im Schadenmanagement-Markt.

Hamburg, 06.02.2026 – Mit der FMS – Fleet Mobility Solutions GmbH betritt ein neues,

hochkarätig aufgestelltes Unternehmen den Markt für KFZ-Schadenmanagement – und

sorgt bereits in den ersten Monaten für erhebliche Aufmerksamkeit. Gegründet und

geführt von erfahrenen Branchenkennern, positioniert sich FMS als ganzheitlicher

Lösungsanbieter für Flotten, Leasinggesellschaften, Vermieter und Auto-Abo-Anbieter.

An der Spitze des Unternehmens steht Dominik Paegel, CEO der FMS. Paegel verfügt

über mehr als 20 Jahre Führungs- und Strategieerfahrung in service- und

prozessorientierten Organisationen. Zuletzt war er Head of Operations beim

Marktbegleiter claimini sowie zuvor im Management von Car Professional

Fuhrparkmanagement (CPM) tätig. Davor bekleidete er unter anderem leitende

Führungspositionen in Unternehmen des Otto-Konzerns. Seine ausgewiesene Expertise

im Aufbau skalierbarer Organisationen, in der Professionalisierung von Prozessen und in

der Führung leistungsfähiger Teams prägt die strategische Ausrichtung von FMS von

Beginn an.

Unterstützt wird er von Dominik Gerhards, Head of Operations bei FMS. Gerhards war

zuvor Teamleiter in der Reparatursteuerung bei Motum/Carsync und gilt als

ausgewiesener Experte für effiziente Werkstattsteuerung und operative Exzellenz

entlang der gesamten Schadenwertschöpfungskette.

„Wir haben FMS mit dem klaren Anspruch gegründet, Schadenmanagement neu zu

denken – effizienter, transparenter und konsequent aus der Perspektive unserer

Kunden“, erklärt CEO Dominik Paegel. „Dass wir bereits in den ersten Monaten

zweistellig aus dem Markt rekrutieren konnten, bestätigt unseren Ansatz und die

Attraktivität unseres Modells.“

Schnelles Wachstum und starke Marktvernetzung

Bereits kurz nach dem Markteintritt wächst das Hamburger Unternehmen dynamisch:

Eine zweistellige Anzahl erfahrener Fachkräfte aus dem Markt hat sich FMS bereits

angeschlossen, weitere ehemalige Weggefährten und Branchenexperten werden

kurzfristig folgen. Parallel dazu entwickelt sich das operative Geschäft – ein klares

Signal für das Vertrauen des Marktes in das neue Unternehmen.

Ein zentraler Erfolgsfaktor ist die bereits heute beeindruckende Systemlandschaft: Alle

der über 1.000 Werkstätten sind nahtlos an die FMS-Plattform angebunden. In

Kombination mit den ebenfalls integrierten Partnern, bestehend aus

Abschleppunternehmen, Rechtsanwaltskanzleien und Assistance-Dienstleistern,

ermöglicht FMS somit eine flächendeckende, effiziente Schadenabwicklung.

Ganzheitlicher Ansatz entlang der Wertschöpfungskette

FMS versteht sich als ganzheitlicher KFZ-Schadenmanager, der sämtliche Prozesse im

Schadenfall abbildet – von der Schadenaufnahme über Reparatursteuerung und

Kommunikation bis hin zu Reporting und Controlling. Ergänzt wird das

Leistungsportfolio durch Fahrzeugbeschaffung, Leasing- sowie Remarketing-Prozesse.

Herzstück der Lösung ist eine clevere Softwareplattform, die transparente Reportings,

datengetriebene Steuerungsmöglichkeiten und Optimierungspotenziale entlang der

gesamten Wertschöpfungskette bietet.

Klare Zielgruppe – klare Ambitionen

Die Zielgruppe von FMS umfasst Auto-Abo-Anbieter, Leasinggesellschaften, Vermieter

sowie Fuhrparks und Flotten jeder Größe. Mit seinem skalierbaren Ansatz, tiefem

Marktverständnis und starkem Team verfolgt FMS das Ziel, sich kurzfristig als relevanter

Player im deutschen Schadenmanagement-Markt zu etablieren.

„Wir kombinieren Markt-Know-how, Technologie und operative Exzellenz – und genau

das sucht der Markt aktuell“, ergänzt Head of Operations Dominik Gerhards.

Mit diesem Anspruch und einem starken Start signalisiert die FMS – Fleet Mobility

Solutions GmbH: Der Markt für KFZ-Schadenmanagement bekommt einen neuen,

ambitionierten Taktgeber.

Die Fleet Mobility Solutions GmbH (FMS) ist ein deutschlandweit tätiger Anbieter für digitales Schadenmanagement für PKW-Flotten. FMS übernimmt die zentrale Schadenmeldung und steuert den gesamten Prozess von der ersten Meldung bis zur finalen Abrechnung – inklusive Koordination von Gutachten/Kostenvoranschlägen, Kommunikation mit Werkstätten und Versicherern sowie abrechnungssicherer Dokumentation. Über ein bundesweites Partnerwerkstattnetz sorgt FMS für standardisierte Abläufe, kurze Standzeiten und einheitliche Qualitätsstandards. Ein digitales Portal ermöglicht Echtzeit-Transparenz über Status, Kosten und Kennzahlen, damit Fuhrparkverantwortliche Schäden effizient steuern und interne Aufwände spürbar reduzieren können.

https://fleetmobilitysolutions.de/

