FlyArystan verbindet neu Schymkent mit Delhi

FlyArystan, der Low-Cost-Carrier der kasachischen Air Astana Group, baut das internationale Streckennetz weiter aus und fliegt bald auch von Schymkent in die indische Hauptstadt Delhi. Die Flüge finden zweimal pro Woche statt, jeden Montag und Donnerstag. Schymkent ist die drittgrößte Stadt Kasachstans und befindet sich ganz im Süden des Landes am Fuße des Ugomgebirges, etwa eine Flugstunde westlich von Almaty sowie rund 90 Flugminuten südlich von Astana.

FlyArystan startet die neue Verbindung am 22. Mai 2023. Der Abflug in Schymkent erfolgt morgens um 8:20 Uhr und erreicht Delhi nach 3:05 Stunden Flugzeit um 10:55 Uhr Ortszeit. Zurück geht es ab 12 Uhr mit Landung in Schymkent um 15:35 Uhr. Auf den Flügen kommt ein Airbus A320 zum Einsatz. Die Flüge zwischen Schymkent und Delhi sind ab sofort über die Website FlyArystan.com/en sowie über die mobile App der Airline buchbar.

Delhi ist bereits das achte Ziel, das FlyArystan außerhalb des Heimatmarktes Kasachstan bedient. Die weiteren internationalen Destinationen sind Istanbul und Ankara (beide Türkei), Kutaissi (Georgien), Baku (Aserbaidschan), Samarkand (Usbekistan), Jerewan (Armenien) sowie Bischkek (Kirgistan).

FlyArystan ist die erste Low-Cost-Fluggesellschaft Kasachstans und besitzt eine Flotte von 14 Flugzeugen des Typs A320. 2022 erhielt FlyArystan erstmals neue Flugzeuge direkt vom Hersteller Airbus. Bis Ende 2023 ist ein Wachstum der Flotte auf 19 Maschinen inklusive neuer Flugzeuge geplant. Ebenfalls 2022 durchlief FlyArystan zum ersten Mal ein Audit von Skytrax und wurde mit vier Sternen ausgezeichnet. Damit ist FlyArystan eine von weltweit lediglich zwölf Fluggesellschaften aus dem Low-Cost-Bereich, die vier Sterne erhielten. Das Netzwerk umfasst zahlreiche innerkasachische Strecken sowie einige internationale Routen, beispielsweise in die Türkei sowie nach Indien, Aserbeidschan, Kirgistan und Usbekistan.

Firmenkontakt

FlyArystan, c/o Air Astana

Sven Gossow

Kaiserstraße 77

60329 Frankfurt am Main

069 – 770 673 015



http://www.flyarystan.com/en

Pressekontakt

Claasen Communication GmbH

Maria Greiner

Im Schelmböhl 40

64665 Alsbach

06257-68781



http://www.claasen.de

Bildquelle: Yelena Sergiyenko