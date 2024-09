FlyArystan feiert 15 Millionen Passagiere

Meilenstein für Kasachstans Luftfahrt

Vor knapp fünf Jahren hob FlyArystan zum ersten Mal ab, jetzt hat die Airline einen beeindruckenden Meilenstein erreicht: Der Low-Cost-Carrier der kasachischen Air Astana Group begrüßte seinen 15-millionsten Passagier an Bord.

Von den insgesamt 15 Millionen Passagieren seit Mai 2019 waren etwa 11 Millionen auf Inlandsflügen unterwegs. Sie nutzten das umfangreiche Streckennetz mit heute 14 Verbindungen innerhalb Kasachstans; hinzu kommen nachfragestarke internationale Routen in die Türkei, nach Georgien, Usbekistan, Aserbaidschan und China. Dies verdeutlicht den hohen Stellenwert von FlyArystan für die Entwicklung des Luftverkehrs in Zentralasien.

„Unser Anspruch, Flugreisen zu günstigen Preisen zu offerieren und damit die Mobilität innerhalb Kasachstans sowie grenzüberschreitend zu erhöhen, trägt Früchte“, sagt Richard Ledger, President und CEO von FlyArystan. „Während der Hauptreisezeit im Sommer 2024 haben wir mehr als 7.000 Flüge durchgeführt, überwiegend innerhalb Kasachstans, und allein im zweiten Quartal 2024 nutzten fast eine Million Fluggäste unsere Angebote.“

FlyArystan besitzt seit dem Frühjahr 2024 ein eigenes Air Operator Certificate (AOC, Luftverkehrsbetreiberzeugnis) und betreibt eine Flotte von modernen Airbus A320-Maschinen. Dabei setzt die Airline auf effiziente Prozesse. Seit 2022 gibt es Selbstbedienungsterminals an Flughäfen in mittlerweile 14 kasachischen Städten, an denen Passagiere selbstständig einchecken und ihr Gepäck aufgeben können. FlyArystan wurde zum zweiten Jahr in Folge von dem renommierten Luftfahrtportal Skytrax als bester Low-Cost-Carrier in Zentralasien und der GUS ausgezeichnet.

Mehr Informationen zu FlyArystan gibt es unter https://flyarystan.com/en

Die Air Astana Group ist, gemessen an Umsatz und Flottengröße, die größte Airline-Gruppe in Zentralasien und dem Kaukasus. Die Gruppe unterhält eine Flotte von 54 Flugzeugen, die von der Full-Service-Airline Air Astana (Erstflug im Jahr 2002) sowie von FlyArystan genutzt werden, dem 2019 gegründeten Low-Cost-Carrier. Damit betreibt die Gruppe Linienflüge, Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, Transitflüge auf Kurz- sowie Langstrecken und befördert außerdem Luftfracht. Dabei bedient sie innerkasachische, regionale und internationale Strecken in Zentralasien, dem Kaukasus, Fern- und Nahost, Indien sowie Europa. Bei den Skytrax World Airlines Awards wurde Air Astana zwölfmal in Folge zur „Best Airline in Central Asia and CIS“ gekürt. Außerdem wurde Air Astana von der Airline Passenger Experience Association (APEX) in der Kategorie großer Fluggesellschaften mit fünf Sternen ausgezeichnet. Die Gruppe ist an der Kasachischen Börse, an der internationalen Börse von Astana sowie an der Londoner Börse gelistet (AIRA).

