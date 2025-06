Fluktuation im Fuhrpark? Nicht mit uns!

Das innovative Recruiting-Konzept F.A.I.R. von der Pesbe GmbH

Hamburg im Juni 2025 – Heute eingestellt, morgen verschwunden? Willkommen in der Realität vieler Transportunternehmen. Die Wahrheit ist: Wer nur nach Führerschein einstellt, übersieht, was wirklich zählt – Persönlichkeit, Loyalität und Motivation.

Das F.A.I.R.-System der Pesbe GmbH erkennt den Unterschied. Hier geht es nicht nur darum, irgendeinen Fahrer zu finden – sondern den richtigen. Einer, der morgens motiviert startet und abends mit einem Lächeln zurückkehrt.

Tobias Stancke, Gründer von LKW-Fahrer-finden.de, hat dieses System in seinem eigenen Transportunternehmen erfolgreich angewendet. Als langjähriger Experte in der Transportbranche hat er ein passendes System zur Personalgewinnung entwickelt, das auf Erfahrung und Effizienz basiert.

Warum funktioniert das?

Pesbe-Team filtert vor: Nur Fahrer mit echtem Interesse

Persönlichkeitsbasiertes Matching

Über 14 Millionen Kilometer jährlich durch Pesbe-Fahrer gefahren

Feedbackquote über 97 % Zufriedenheit bei Speditionen

„Seit wir mit der Pesbe GmbH arbeiten, hat sich unsere Fluktuation halbiert. Endlich wieder Ruhe im Team!“ – Spedition S., Nordrhein-Westfalen.

Hier mehr über Kundenfeedback und über F.A.I.R. – das innovative Recruiting-Konzept erfahren: https://lkw-fahrer-finden.de

Vergleichen Sie selbst: ein interner HR-Mitarbeiter kostet monatlich 4.000-5.000 Euro. Das F.A.I.R.-System startet schon ab einem Bruchteil davon – inklusive Beratung, Bewerbermanagement und Erfolgsreporting. Kein Risiko – volle Transparenz.

Die Plätze im Betreuungskontingent sind limitiert – wer zuerst kommt, fährt zuerst.

Jetzt über F.A.I.R. – das innovative Recruiting-Konzept informieren und loslegen: https://lkw-fahrer-finden.de

Mit Pesbe GmbH und dem F.A.I.R.-System fahren die Kunden auf der Überholspur: sie stellen nicht nur Fahrer ein – sie bauen ein Team auf.

Die Pesbe GmbH ist der perfekte Partner für Unternehmen, die auf der Suche nach hochqualifizierten Bewerbern sind, die bereits in einem festen Beschäftigungsverhältnis stehen und einen Wechsel in Erwägung ziehen. Die Expertise von Pesbe GmbH ermöglicht es, potenzielle Kandidaten aufzuspüren und direkt anzusprechen, ohne dass eine Stellenanzeige nötig ist. Die Kunden können sich auf die Fachkenntnisse von Pesbe GmbH verlassen und gemeinsam die qualifiziertesten Mitarbeiter für ihr Unternehmen finden.

Kontakt

PESBE GMBH

Anja Stancke

Curslacker Deich 183a

21039 Hamburg

040 35 67 49 16

040 33 46 34 220



https://lkw-fahrer-finden.de

