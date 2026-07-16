Flüssigkeitszufuhr: Warum Longevity mit einfachen Routinen beginnt

Heidelberg, 16/07/2026. Longevity ist längst zum gesellschaftlichen Trend geworden. Kaum ein Tag vergeht ohne neue Empfehlungen zu Nahrungsergänzungsmitteln, Biohacking, Kälteanwendungen, Fastenprotokollen oder Tracking-Technologien. Die Vielzahl an Ratschlägen sorgt jedoch zunehmend für Verunsicherung. Während ständig neue Strategien diskutiert werden, gerät ausgerechnet eine der grundlegendsten Voraussetzungen für Gesundheit häufig in den Hintergrund: eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr.

Gerade in den Sommermonaten gewinnt sie zusätzlich an Bedeutung. Wasser unterstützt die Regulierung der Körpertemperatur, den Transport von Nährstoffen, den Stoffwechsel und die Ausscheidung von Stoffwechselprodukten. Bereits ein leichter Flüssigkeitsmangel kann Konzentration, Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden beeinträchtigen.

Dabei gilt: Viel hilft nicht automatisch viel. Für die meisten gesunden Erwachsenen bilden Wasser und eine ausgewogene Ernährung die Grundlage einer ausreichenden Flüssigkeitsversorgung. Getränke mit Elektrolyten und Glukose sind vor allem bei intensiver, stark schweißtreibender körperlicher Belastung von mehr als 2 Stunden sinnvoll. Im normalen Alltag sind sie für die meisten Menschen nicht erforderlich.

Ebenso entscheidend ist der Blick auf den Zuckergehalt. Wer seine tägliche Flüssigkeitszufuhr dauerhaft verbessern möchte, sollte nicht regelmäßig zu stark gesüßten Getränken greifen. Sinnvoll sind Getränke, die sich unkompliziert in den Alltag integrieren lassen, nur sehr wenig Zucker enthalten und auf unnötige Inhaltsstoffe verzichten.

Genau hier beginnt aus Sicht vieler Experten die eigentliche Herausforderung der Longevity: Nicht immer neue Maßnahmen zu finden, sondern bestehende Routinen intelligenter zu gestalten. Wenn ein Getränk ohnehin täglich konsumiert wird, kann es sinnvoll sein, dieses gleichzeitig als Träger ausgewählter Mikronährstoffe und bioaktiver Inhaltsstoffe zu nutzen. So lassen sich zwei Routinen miteinander verbinden, ohne den Alltag weiter zu verkomplizieren.

Diesen Ansatz verfolgt auch das Heidelberger Unternehmen ASPRIVA. Statt klassischer Kapselstacks entwickelt das Unternehmen wasserlösliche Formulierungen, die als Getränk eingenommen werden und je nach Produkt bis zu 20 einzelne Kapseln ersetzen können. Gleichzeitig enthalten sie nur sehr geringe Zuckermengen und werden auf über 861 Sicherheitsparameter geprüft, darunter Pestizide, Weichmacher, Schwermetalle und mikrobiologische Belastungen.

„Die größte Herausforderung im Gesundheitsbereich besteht heute nicht darin, immer neue Maßnahmen zu finden. Sie besteht darin, die wenigen wirklich wichtigen Gewohnheiten dauerhaft umzusetzen. Deshalb setzen wir bewusst dort an, wo Gesundheit ohnehin beginnt: bei einer täglichen Routine wie dem Trinken“, sagt Antonio Brissa, Mitgründer von ASPRIVA.

Die Diskussion über Longevity muss deshalb nicht zwangsläufig immer komplexer werden. Oft beginnt gesundes Altern mit den einfachsten Gewohnheiten und einer Routine, die sich dauerhaft in den Alltag integrieren lässt.

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