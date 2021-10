FLOWFACT Performer CRM

Maximale Performance für Immobilienunternehmen

Integrierte und maßgeschneiderte Lösungen für Ihr Immobilienunternehmen:

Mit der FLOWFACT CRM-Software stehen Unternehmen eine intelligente branchenspezifische Lösung zur Verfügung. Sie vereinfacht komplexe Prozesse und wird individuell auf Ihre Unternehmenssituation zugeschnitten. Das sorgt für maximale Transparenz, Effizienz und Kostensenkungen. FLOWFACT steigert die Performance Ihres Unternehmens messbar und setzt Kapazitäten frei: für das wirklich Wichtige in Ihrem Business!

Immer alles aus der zentralen Unternehmensdatenbank herausholen:

Rund um Ihre Vertriebsaktivitäten spielt die Performer CRM seine Stärken voll aus. Aus den Forecasts, Rechnungseingängen und weiteren Kennzahlen können Sie schnell eine Vertriebs- und Umsatzplanung generieren. Oder Sie nutzen Verkaufschancen sowie Up- und Cross-Selling-Potenziale, die Ihnen FLOWFACT transparent macht. Dazu werden Kunden und Interessentenhistorien aufgerufen, die einen Überblick zu getätigten Transaktionen und zum noch bestehenden Bedarf enthalten. Performer CRM ist ein intelligenter Wegbegleiter, der Sie ganzheitlich zum Erfolg führt.

Zentrale Datenbank:

– Reporting: Sie erhalten wichtige Kennzahlen auf Knopfdruck. Die Cockpitfunktion sorgt für Überblick – jeden Tag.

– Kontaktmanagement: Beziehungen sind de Schatz Ihres Unternehmens. Mit Performer CRM holen Sie mehr aus diesem Kapital heraus und Ihre Mitarbeiter gehen optimal auf die Wünsche Ihrer Kunden ein

– Prozesse: Das FLOWFACT Prozessmanagement standardisiert eine Vielzahl von Arbeits- und Geschäftsprozessen. Überall wo wiederkehrende, aufeinanderfolgende Aktivitäten notwendig sind, werden diese als Prozesse definiert und Standards geschaffen. Das bedeutet für Sie mehr Produktivität und Service in der gleichen Zeit.

– Cloud: Performer CRM lässt sich auf Wunsch komplett auslagern. Die Cloud ermöglicht Ihnen freie Skalierbarkeit bei hoher Zuverlässigkeit und höchster Datensicherheit. Ihre Softwarelizenzen bleiben alle auf dem neuesten Stand.

Mit FLOWFACT mobile unterwegs handeln können:

Die ganzheitlichen CRM-Lösungen von FLOWFACT integrieren auch Ihre mobilen Mitarbeiter. So arbeiten Außendienst und Büro optimal zusammen. Mit Performer CRM mobile sind alle Termine, Adressen, Aufgaben und E-Mails immer synchron. Nichts wird vergessen oder doppelt erledigt, denn mit FLOWFACT mobile haben Sie über Smartphone oder Tablet ständig Zugriff auf das CRM im Büro. Damit verwandeln sich Reise- und Wartezeiten in produktive Arbeitszeit. Zudem sind Daten, Grundrisse und Fotos vor Ort verfügbar. Auch Kundenhistorien können jederzeit und überall eingesehen werden. So können sich Mitarbeiter auch von unterwegs spontan optimal auf Termine vorbereiten.

Bei weiteren Fragen können Sie sich gerne bei uns melden, wir beraten Sie gerne und nehmen uns Zeit für alle Ihre Fragen!

https://www.crmpro.de/kontakt

Die CRMPRO GmbH in Raubling unterstützen Sie seit 1992 rund um Ihr Immobilienunternehmen mit allen Themen der IT:

– Immobilienmaklersoftware FLOWFACT Performer CRM (CRM Software lokal oder in der Cloud)

– Installation / Schulung / Programmierung von Individuallösungen

– Kompletter Schutz Ihrer Daten mit Linogate DEFENDO Immobilien Internet Security

– HP Netzwerktechnologie (Server / PC / Thinclients / Drucker / Scanner)

– Aktualisierung und Überwachung Ihrer IT

– Cloud Telefonie mit anbindung an Ihrer ImmobilienSoftware

– Revisionssichere eMailArchivierung

– Erstellung von Webseiten für Ihr ImmobilienMaklerbüro

– Datenschutzberatung

