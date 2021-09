FLOWFACT beim ÖVI Maklerdialog in Wien

FLOWFACT CRM Software für Immobilienmakler

WAS IST FLOWFACT?

FLOWFACT ist eine Immobiliensoftware für das Management von Kundenbeziehungen. Ihr Marketing, Vertrieb sowie Kundenservice agieren auf einer gemeinsamen CRM-Plattform – völlig ortsunabhängig. So haben Sie eine 360-Grad-Sicht auf Ihre Kunden, können für das perfekte Kundenerlebnis sorgen und zusätzlich Ihren Arbeitsalltag erleichtern. Mit FLOWFACT bekommen Sie alles, was Sie für die Vermarktung Ihrer Immobilie benötigen.

WAS MACHT FLOWFACT?

Wir bringen Unternehmen und Kunden näher zusammen, denn wir verstehen ihre Bedürfnisse. Unsere Superkräfte heißen Entwicklergeist, Geschwindigkeit, Unabhängigkeit und Transparenz. Die wir mit Leidenschaft, Herz und Verstand einsetzen. Und auch den Kampf in unbekanntem Terrain nehmen wir gerne auf, um die Maßstäbe in Sachen Immobiliensoftware neu zu definieren. Von Akquise, über Vermarktung bis hin zum After Sales – unsere Kräfte setzen wir für alle ein, vom Existenzgründer über den Einzelunternehmer bis zum Großunternehmen – von Helden, für Helden.

WOFÜR STEHT FLOWFACT?

Wir analysieren, automatisieren und beschleunigen individuelle Geschäftsprozesse und bieten Unternehmen intelligente Lösungen. Unsere Grundwerte bilden das Fundament für all unsere Entscheidungen und unser Engagement für Veränderungen. Schon seit der Gründung im Jahre 1985 übernehmen gegenwärtig ca. 100 FLOWFACT-Mitarbeiter mit viel Engagement und Leidenschaft Verantwortung für die Ergebnisse unseres Handelns und sehen uns als Teil des Ganzen. Gemeinsam haben wir eine klare Mission: Die Immobilienbranche zu digitalisieren und zu revolutionieren.

Ein Paket, viele Möglichkeiten: Ohne Limit.

Sie passen Ihre Marketingtaktik den sich ständig ändernden Marktgegebenheiten an und erwarten, dass Ihre Software genauso flexibel ist wie Sie? Der Standard genügt Ihren Ansprüchen nicht? Die vollumfängliche Anpassbarkeit von FLOWFACT Unlimited gibt Ihnen alle Möglichkeiten Ihr Geschäft zu skalieren – ganz gleich, in welchen Schritt der Akquise und Vermarktung Sie sich befinden.

Bei weiteren Fragen können Sie sich gerne bei uns melden, wir beraten Sie gerne und nehmen uns Zeit für alle Ihre Fragen!

https://www.crmpro.de/kontakt

Die CRMPRO GmbH in Raubling unterstützen Sie seit 1992 rund um Ihr Immobilienunternehmen mit allen Themen der IT:

– Immobilienmaklersoftware FLOWFACT Performer CRM (CRM Software lokal oder in der Cloud)

– Installation / Schulung / Programmierung von Individuallösungen

– Kompletter Schutz Ihrer Daten mit Linogate DEFENDO Immobilien Internet Security

– HP Netzwerktechnologie (Server / PC / Thinclients / Drucker / Scanner)

– Aktualisierung und Überwachung Ihrer IT

– Cloud Telefonie mit anbindung an Ihrer ImmobilienSoftware

– Revisionssichere eMailArchivierung

– Erstellung von Webseiten für Ihr ImmobilienMaklerbüro

– Datenschutzberatung

Kontakt

CRMPRO GmbH

Markus Ludwig

Bayernstraße 1

83064 Raubling

+49 8031 304280

+49 8031 3042870

markus.ludwig@crmpro.de

