Florida Keys: Ausrangierte Strommasten werden zu maritimen Lebensräumen

Neues Programm zur Kultivierung künstlicher Riffe vor Key West

Vor der Küste der Florida Keys kam es kürzlich zu einem bemerkenswerten Ereignis. Etwa 16 Seemeilen vor Key West wurden zehn ausrangierte Strommasten im Golf von Mexiko versenkt. Doch was auf den ersten Blick als Umweltsünde anmutet, ist in Wirklichkeit das genaue Gegenteil: Aus insgesamt 45 dieser 15 Meter langen Konstrukte soll nach den Plänen des Monroe County Artificial Reefs Department in naher Zukunft ein künstliches Riff entstehen.

Künstliche Riffe wie zum Beispiel Schiffswracks werden gezielt auf dem Meeresboden platziert, um maritime Lebensräume und Ressourcen zu fördern. Ein solches Programm bringt eine ganze Reihe von Vorteilen mit sich, auch ökonomische. Indem sie das fragile marine Ökosystem stärken, zur Erholung der Fischbestände beitragen und die natürlichen Riffe entlasten, sichern sie auch Arbeitsplätze. Laut einer Analyse der Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC) aus dem Jahr 2022 generieren künstliche Riffe jährlich über 39.000 Arbeitsplätze und bis zu 250 Millionen US-Dollar an staatlichen Einnahmen.

Weitere künstliche Riffe sollen folgen

Artificial Reefs Director Dr. Hanna Koch war in Zusammenarbeit mit der FWC und dem Florida Keys National Marine Sanctuary an der Entwicklung des neuen Projekts vor Key West beteiligt. Für die in Deutschland geborene Meeresbiologin war das Versenken der Strommasten vor Key West jedoch erst der Anfang: „Es war das erste einer ganzen Reihe von Projekten. Wir wollen in flachen und tiefen Gewässern sowohl auf der Atlantik- als auch auf der Golfseite weitere realisieren und damit wertvolle Lebensräume für viele Arten schaffen.“

In den Gewässern der Florida Keys gibt es bereits 62 künstliche Riffe. Die meisten stammen aus der Zeit zwischen 1982 und 1989. Mit der „Spiegel Grove“ und der „Vandenberg“ kamen in den 2000er Jahren zwei Schiffswracks hinzu, die auch bei Tauchern sehr beliebt sind.

Weitere Information zum Artifical Reefs Program des Monroe County auf den Florida Keys gibt es unter www.monroecounty-fl.gov/1325/Artificial-Reefs-Program

Die Florida Keys & Key West bestehen aus mehreren hundert Koralleninseln, die sich einer Perlenkette gleich vom südlichsten Ende Floridas aus über 250 Kilometer ins offene Meer erstrecken. Die wichtigsten Inseln sind über Brücken miteinander verbunden und bilden so die „schönste Sackgasse der Welt“. Das tropische Klima garantiert in den fünf Regionen Key Largo, Islamorada, Marathon, Big Pine Key und Key West ganzjährig angenehm warme (Bade-)Temperaturen. Auch gelten die Keys mit ihren feinen Sandstränden und dem drittgrößten Korallenriff der Welt als ein Paradies für Wassersportler, Naturbegeisterte und Lebenskünstler.

Bildquelle: Monroe County