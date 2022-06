Flintec Projektzeiterfassung per App mit Suchfunktionen

Erfassung der Personalzeit und Projektzeit mit der Flintec App

Mannheim, 21.06.2022: Die Flintec App für Projektzeiterfassung ist eine modulare Erweiterung der mobilen Zeiterfassung von Flintec. Dabei werden die Personalzeit und die Projektzeit erfasst. In der Flintec App stehen verschiedene Möglichkeiten zur Suche für die Auswahl eines Projektes zur Verfügung: Freie Texteingabe, Einlesen eines QR-Codes, Auswahl über eine Dropdown-Liste und Geofencing. Die Flintec Projektzeiterfassung erfolgt in Echtzeit und führt zu mehr Transparenz und einem besseren Ressourcenmanagement.

Projektzeiterfassung: Erfassung von Personalzeit und Projektzeit

Die Flintec Projektzeiterfassung ist eine modulare Erweiterung der Flintec mobilen Zeiterfassung. Die Flintec Projektzeiterfassung erfasst die Personalzeit und die Projektzeit per Android oder iOS App für das Smartphone in Echtzeit. Bei der Projektzeiterfassung beziehen sich alle Zeitbuchungen auf ein definiertes Projekt: Die Erfassung von Mitarbeiter, Projekt, Tätigkeit, Projektzeit und Ort sowie ein Kommentar. Der Projektbezug ermöglicht nachfolgend die Kundenberechnung, die Nachkalkulation und die Erfolgskontrolle. Die Projektzeiterfassung mit Echtzeitstatus führt zu mehr Transparenz und zu einer besseren Planung von Ressourcen.

Projektsuche: Freie Texteingabe und QR-Code

Ein Unternehmen hat üblicherweise eine Vielzahl von Projekten. In der Flintec App für Projektzeiterfassung stehen verschiedene Eingabemöglichkeiten und Suchfunktionen zur Verfügung, um die entsprechenden Projekte unabhängig ihrer Komplexität und Vielfalt anzuzeigen. Die direkte Eingabe erfolgt durch eine freie Texteingabe. Das ist eine Ziffernfolge als Text mit Prüfung der Syntax, z.B. Projekt-Nummer, Auftrags-Nummer, Objekt-Nummer, Kostenträger und Kostenstelle. Eine weitere Eingabemöglichkeit ist das Einlesen eines QR-Codes. Ein QR-Code ist einer von 16 Barcodes, der auf einem Blatt Papier ausgedruckt und mit der Flintec Android oder iOS App per Smartphone eingelesen wird. „Das Einlesen von QR-Codes vereinfacht den Prozess enorm“ sagt Geschäftsführer Dipl.-Inform. Lucien Feiereisen. Der QR-Code wird über den Flintec T-Inspect erstellt, ausgedruckt, gesendet und verwaltet.

Auswahl eines Projektes über eine Dropdown-Liste

Eine weitere Eingabemöglichkeit ist die Auswahl eines Projektes über eine kleine überschaubare Dropdown-Liste. Je nach Einstellung sieht eine Person ausschließlich die für sie relevanten Projekte. Die Projektsuche bei großen Listen mit z.B. 500 Projekten erfolgt über einen Substring Filter, bei dem ein beliebiger Text eingegeben und abschließend das entsprechende Projekt angezeigt wird. „Durch das Erweitern der Projektbeschreibung um Alternativbegriffe, Fingerdreher oder häufige Fehler verhält sich das System wie eine Fuzzy bzw. semantische Suche“ sagt Feiereisen. Für eine unscharfe Suche (Fuzzy-Filter) oder eine sinnverwandte Suche (semantischer Filter) werden zusätzliche Begriffe in die Textzeile der Projektbezeichnung eingefügt.

Projektzeiterfassung per Geofencing

Bei der Projektzeiterfassung beziehen sich die Zeitbuchungen auf ein definiertes Projekt. Es gibt verschiedene Außeneinsätze, die als Projekt definiert werden z.B. eine Baustelle. Die Projektzeiterfassung per Geofencing erfasst das Projekt beim Anfahren automatisch und punktuell per GPS. Dabei werden die Fahrtzeiten, Einsatzzeiten und Pausenzeiten in Echtzeit erfasst. Die Zeiterfassung erfolgt zusätzlich pro Mitarbeiter über einen RFID-Schlüsselanhängig am RFID-Leser. „Einfach und exakt“ nennt Feiereisen die Erfassung der Projektzeit per Geofencing. Im Flintec T-Inspect werden die Adresse und die entsprechenden GPS-Koordinaten des Projekteinsatzes angelegt. Der Status der Projektdaten ist für die Verwaltung jederzeit in Echtzeit abrufbar.

Die Flintec InformationsTechnologien GmbH ist Anbieter und Entwickler von IT-Lösungen „Made in Germany“. Flintec entwickelt kundenspezifische Informationstechnologien und Kommunikationslösungen zu den Themen Zeiterfassung per Telefon und mobil (kompatibel zu dormakaba und PCS), Kontrollmechanismen mit Echtzeitinformation (Anwesenheitskontrolle, Arbeitszeitregelung, Führerscheinkontrolle), mobiler Zutritt (per App für das Smartphone und Tablet) und Telefonie-Lösungen für den Kundendienst (SprachPortal, Contact Center etc.). Gegründet wurde das Unternehmen 1992, der Unternehmenssitz ist in Mannheim. Für weitere Informationen: www.flintec.de

