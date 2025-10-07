Flexxon präsentiert die sichere Speicherkarte X-Mask Pro

Eine Speicherkarte mit integrierter Verschlüsselung, die Daten unsichtbar macht

-Kompromisslose Sicherheit, Langlebigkeit und Compliance für den Einsatz in industriellen Anwendungen, professioneller Fotografie und Überwachungssystemen

-Die X-Mask Pro ist derzeit in Kapazitäten von 64GB bis 128GB erhältlich

Singapur, 7. Oktober 2025 – Flexxon, führender Anbieter industrieller NAND-Flash-Speicherlösungen, hat den Launch der Speicherlösung X-Mask Pro bekannt gegeben – des neuesten Produkts in der X-Mask-Serie. Entwickelt zum Schutz und zum Verbergen sensibler Daten in missionskritischen Einsätzen, bietet die X-Mask Pro eine Plug-and-Play-Lösung mit außergewöhnlicher Langlebigkeit. Mit integrierter Verschlüsselung hilft sie, Compliance-Anforderungen zu erfüllen und gewährleistet, dass wichtige Informationen sicher, unversehrt und für Unbefugte unsichtbar bleiben.

Branchen wie die Luft- und Raumfahrt, die Rüstungsindustrie und Bereiche der Infrastrukturüberwachung erzeugen immer größere Mengen an sensiblen Betriebsdaten. Damit wird der Schutz dieser Daten direkt an der Quelle zu einer immer dringlicheren Aufgabe. Mit der X-Mask Pro bietet Flexxon Unternehmen eine robuste, sichere und den gesetzlichen Vorgaben entsprechende Speicherlösung, die vertrauliche und kritische Daten bei Außeneinsätzen zuverlässig schützt und verbirgt.

-Höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit-

Aufbauend auf Flexxons langjähriger Expertise in der Entwicklung sicherer Industriespeicherlösungen kombiniert die X-Mask Pro höchste Langlebigkeit, Datenverschlüsselung und Belastbarkeit. Sie wurde intensiv getestet, um auch extremen Bedingungen standzuhalten, darunter Temperaturen von -40°C bis +85°C, hohe Luftfeuchtigkeit, Stoßbelastungen bis zu 1500G, Vibrationen und Stürze aus bis zu 1,5 Metern Höhe. Darüber hinaus ist die X-Mask Pro gegen Biegebeanspruchung, Drehmomentbelastung sowie elektrostatische Entladungen (ESD) bis +-8kV geprüft und garantiert so eine zuverlässige Leistung unter realen Einsatzbedingungen.

Gleichzeitig sorgen die hardwarebasierte Verschlüsselung und Funktionen zum Verbergen der Daten dafür, dass sensible Informationen für Unbefugte unsichtbar und unlesbar bleiben. Ergänzt werden diese Merkmale durch das X-Mask Pro Tool, eine proprietäre Software zur Authentifizierung, mit dem autorisierte Nutzer die gespeicherten Daten nahtlos konfigurieren, verstecken oder wieder freigeben können.

Neben ihrer Widerstandsfähigkeit und Sicherheit entspricht die X-Mask Pro gesetzlichen Vorgaben und erfüllt selbst die strengsten globalen Compliance-Anforderungen wie die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) oder nationale Sicherheits- und Rechtsstandards. Sie wurde für den Dauerbetrieb und große Aufzeichnungsmengen entwickelt und eignet sich ideal für anspruchsvolle Anwendungen wie HD-Video, LiDAR und multispektrale Sensoren.

-So funktioniert die X-Mask Pro-

Im Kern kombiniert die X-Mask Pro hardwarebasierte Verschlüsselungsmechanismen mit proprietären Authentifizierungskontrollen, um sensible Daten vor Abfangversuchen oder Manipulationen zu schützen. Anders als herkömmliche Speicherkarten, die leicht entfernt, gestohlen und ausgelesen werden können, stellt die X-Mask Pro sicher, dass alle gespeicherten Informationen ohne autorisierten Zugriff verborgen und verschlüsselt bleiben.

In Kombination mit Flexxons Expertise bei industriellen Anwendungen ist die X-Mask Pro außerdem widerstandsfähig gegenüber extremen Umwelteinflüssen und stellt damit sicher, dass Daten nicht nur geschützt, sondern auch vollständig erhalten bleiben. Dadurch kann die Speicherlösung sowohl Sicherheitsbedrohungen als auch Umweltbelastungen bewältigen und bietet eine umfassende Absicherung für Branchen und Fachkräfte, die auf kompromisslose Datenintegrität angewiesen sind.

„Daten sind das wertvollste Gut der digitalen Wirtschaft und müssen direkt an der Quelle geschützt werden“, erklärt Camellia Chan, CEO und Mitgründerin von Flexxon. „Besonders in industriellen Anwendungen ist es entscheidend, dass die erfassten Daten jederzeit sicher und für Unbefugte unzugänglich bleiben. Mit der X-Mask Pro festigen wir unsere Führungsposition im Bereich der sicheren Speicherlösungen. Wir bieten ein Produkt, das nicht nur physisch widerstandsfähig, sondern auch digital undurchdringlich ist und dabei dank seiner Plug-and-Play-Funktionalität besonders benutzerfreundlich bleibt. Unser Ziel ist es, autorisierten Nutzern den Zugriff zu erleichtern und gleichzeitig nicht autorisierten Personen den Zugang unmöglich zu machen.“

-Benutzerfreundlichkeit im Fokus-

Die X-Mask Pro wurde speziell entwickelt, um Sicherheit nahtlos in den Arbeitsalltag zu integrieren. Nutzer aktivieren den Kartenschutz zunächst am PC und schaffen damit eine geschützte Umgebung für alle künftigen Einsätze. Nach der Aktivierung kann die Karte in jedes Gerät mit microSD-Steckplatz eingesetzt und wie gewohnt verwendet werden, wobei der Inhalt während des Betriebs vollständig lesbar bleibt.

Der Unterschied zeigt sich, sobald die Karte entfernt oder das Gerät ausgeschaltet wird: In diesem Moment werden alle Daten automatisch verschlüsselt und versteckt und sind somit für Unbefugte unlesbar. Um erneut auf die Inhalte zuzugreifen, authentifizieren sich Nutzer einfach am PC und entsperren die Karte mithilfe einer sicheren PIN.

Dieser Prozess stellt sicher, dass Daten für autorisierte Nutzer jederzeit verfügbar sind und gleichzeitig für alle ohne entsprechende Zugriffsrechte vollständig unzugänglich bleiben. Ob professionelle Fotografen mit hochwertigem Bildmaterial oder Sicherheitsteams, die sensibles Videomaterial schützen müssen: Die X-Mask Pro bietet einen lückenlosen, automatisierten Schutz – und damit Sicherheit auf ganzer Linie.

Die X-Mask Pro ist ab sofort in Kapazitäten von 64GB bis 128GB erhältlich und kann über Flexxons Online-Shop oder bei autorisierten Vertriebspartnern weltweit erworben werden.

Gegründet im Jahr 2007 mit Hauptsitz in Singapur ist Flexxon ein global tätiges Unternehmen, das sich auf hardwarebasierte Cybersicherheitslösungen der nächsten Generation sowie industrielle NAND-Flash-Speichergeräte spezialisiert hat. Die Unternehmensgruppe unterhält Niederlassungen in Asien und Nordamerika. Aufbauend auf einer starken Tradition als führender Anbieter industrieller NAND-Flash-Speicherlösungen, steht das umfassende Lösungsportfolio des Unternehmens im Zeichen seiner Mission, die Grundrechte aller Menschen in der digitalen Wirtschaft zu schützen und durch kontinuierliche Innovation den sich wandelnden Cybersicherheitsanforderungen gerecht zu werden. X-PHY Inc., das Cybersicherheitsunternehmen der Gruppe, hat seinen Hauptsitz in San Mateo, USA.

Stand September 2025 wurden weltweit bereits 53 Patente für Flexxons Innovationen erteilt; weitere sind in der Pipeline.

Weitere Informationen unter flexxon.com

Bildquelle: Flexxon