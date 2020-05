Flexible Sandsteinfliesen erobern Fassade und Innenräume

Naturmaterialien aus Sedimenten wie Sandstein-Fliesen vermitteln Nachhaltigkeit und die Kreativität der Natur

Die nur ca. 2 mm starken Sandstein Fliesen bestehen aus echten weltweit importierten Natursanden, einem Bindemittel und einem Trägervlies. Besonders vorteilhaft ist der Einsatz als Wandverkleidung oder Fassadenverkleidung. In Manufakturarbeit entstehen Farbzusammenstellungen und Muster, wie sie auch in der Natur zu finden sind, aber auch innovative Neuinterpretationen sedimentierter Natursande.

Sandstein ist ein erhabenes, zeitloses und modernes Baumaterial, das in vielen Bereichen der Architektur verwendet wird. Durch die hohe Flexibilität, also Biegsamkeit sowie geringe Stärke und Gewicht ergeben sich mit Sandstein-Fliesen vielfältige Einsatzgebiete. Als so genannte Sandsteintapete werden die Samera Produkte als exklusive Wandverkleidung bis hin zur Ausstattung kompletter Räume genutzt. Als mindestens gleichwertiger Ersatz bieten flexible Sandstein Fliesen hohe Einsparungen. Geringere Stärke und Gewicht sowie elastische Flexibilität ermöglichen eine schnellere und einfachere Verarbeitung. Auch können alte Fliesen mit durch die geringe Aufbauhöhe einfach überklebt werden.

Ein wesentlicher Einsatzbereich von flexiblem Sandstein Fliesen sind Haus-Fassaden. Durch Farbechtheit und Resistenz gegen Wettereinflüsse entsteht eine hochwertige Fassade mit hoher Lebensdauer. Auch alte nicht mehr auf normalem Weg restaurierbare Sandstein-Fassaden können durch den Einsatz von flexiblem Sandstein zu neuem Leben erweckt werden. Eine Kombination mit Vorhangfassaden-System ist möglich. In Zusammenarbeit mit renommierten Spezialisten für Fassaden-Vorhangsysteme bietet Sandstein Concept seinen flexiblen Sandstein Fliesen auch als Sandstein-Fassadensystem.

Flexible Sandstein Fliesen sind als Wandverkleidung vielseitig in Renovierung, Sanierung oder im Neubau bzw. Innenausbau einsetzbar. Die flexiblen Sandstein Fliesen sind im Gegensatz zur Bahnenware fertig zugeschnitten und so als Wandverkleidung einfach zu verarbeiten. Die flexiblen Sandstein Fliesen werden auf Wunsch mit dem kompletten Zubehör-System wie Grundierung, Fliesenkleber und Versiegelung geliefert. Sie erhalten dieses Produkt bei Ihrem Fachhändler oder im gut sortierten Online-Fachhandel. Im Youtube-Channel von Sandstein Concept finden Sie Verlege-Videos sowie alle Fliesen-Designs. Sandstein Concept versendet auf Anfrage kostenlos Muster seiner Sandstein-Produkte und berät zur individuellen Anwendung und Verarbeitung seiner Produkt. In Raumbildern sehen Sie, was alles mit flexiblem Sandstein möglich ist.

Sandstein Concept GmbH & Co.KG steht für innovative, einzigartige Naturprodukte aus Sandstein und Beton (Betonflisen) in den Anwendungsbereichen: Fassadenverkleidung, Wandverkleidung und Möbeldesign. Als Produktionsbetrieb und Lieferant des Fachhandels hat Qualität und Service für Sandstein Concept oberste Priorität. Dazu gehört sowohl die Beratung des Bauherren als auch die Beratung und Schulung der Fachhändler, Architekten und Handwerker.

Flexibler Sandstein hat in den letzten Jahren für die Bauwirtschaft und für Architekten deutlich an Bedeutung gewonnen. Durch sein geringes Gewicht ist flexibler Sandstein im Bereich Fassadenverkleidung, wegen seiner exklusiven und nachhaltigen Anmutung in der Innenarchitektur besonders gefragt. Geringe Materialstärke und die hohe Flexibilität ermöglichen eine vielfältige Anwendung der Sandsteinprodukt. Einige Einsatzgebiete sind Fassadenverkleidung bzw. Fassadenvorhangsysteme, Wandverkleidung (Sandsteintapete) und Bodenbeschichtung. Im Interior-Design sind Kaminverkleidungen sowie Möbelbau mit Oberflächen auch echten Natursanden gefragt.

Gern beraten wir Sie zu Möglichkeiten und Anwedenungen unserer Sandstein-Naturprodukte.

