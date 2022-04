Flexible Sandstein Fliesen für Fassade und Innenräume

Erstaunliche Sandstein Auswahl einfach als Fliese verarbeiten

Flexible Sandstein Fliesen – wie geht so was? Fassaden aus Sandstein sind sehr beliebt, strahlen sie doch ein zeitlose und naturverbundene Eleganz aus. Da die statische Stabilität von Sandstein beschränkt ist, werden Mauerwerke und Fassaden mit Sandstein-Platten verkleidet. Doch das Plattengewicht einer Sandstein-Fassade beträgt mindesten 100 kg pro m² und mehr, denn die Mindeststärke der Natursteinplatten muss bei Weichgestein vier Zentimeter betragen.

Sandstein Concept löst diese sowie weitere Herausforderungen mit einem völlig neuen, faszinierendem Produkt – flexiblem Sandstein. Der flexible Sandstein ist wie ein Furnier nur 2 mm stark und biegsam. So kann der Sandstein auf die Kassetten fast jedes Vorhang-Fassaden-Systems aufgebracht werden. Die so entstehende Sandstein-Fassade ist von einer Fassade mit echten Sandstein-Platten praktisch nicht zu unterscheiden und bietet neben Langlebigkeit (20 Jahre Garantie) viele weitere Vorteile. Durch das geringere Gewicht ist eine Montage einfacher und schneller möglich. Insgesamt 30 Texturen in verschiedenen Farben und Strukturen stehen zur Verfügung, weitere können auf Kundenwunsch entwickelt werden. Die hohe Lebensdauer und Lichtechtheit wird dadurch gewährleistet, dass ausschließlich weltweit importierte Natursande ohne zusätzlich Pigmente zur Herstellung verwendet werden. Auch flexiblen Beton und flexiblen Rost bietet Sandstein Concept für Vorhang-Fassaden-Systeme oder als Wandverkleidung für Innenwände an.

Was dem Architekten seine Fassade – ist dem Innenarchitekten sein Wellnessbereich. Den flexiblen Sandstein bietet Sandstein Concept als Bahnenware und in Form von Fliesen in Kantenmaßen von 290 bis 1150mm an. Das Material kann so auf jede tragfähige Wand und sogar auf dem Fußboden verlegt werden. Individueller Zuschnitt ist möglich. Ein Römischer Verband in Sandstein Fliesen steht jedem Wellnessbereich bestens und huldigt den Erfindern der Badekultur. Auch Duschrückwände können in flexiblem Sandstein bestellt werden, auf Wunsch sogar hinterleuchtet. Das Licht dringt dabei transluzent durch die nur 2 mm starke Sandstein-Schicht hindurch und gibt der reliefartigen Sandsteinoberfläche eine außergewöhnliche, leuchtende Tiefe – das Highlight in jedem Wellness-Bereich.

Besonderes Highlight der umfassenden Kollektion sind die die flexiblen Sandstein Fliesen und weitere Produkte in der Struktur „Königstein“. Dies liegt daran, dass viele historische Gebäude mit Sandsteinen in dieser und ähnlicher Optik gebaut wurden. So entstand mit der Struktur ein neues Produkt zur Restaurierung und fachgerechten Sanierung historischer und unter Denkmalschutz stehender Gebäude. Sandstein-Gewände, Fensterbänke sowie spezieller Sandstein-Mörtel produziert die Sandstein Concept GmbH & Co. und macht damit Restauratoren und Architekten glücklich.

Doch flexible Sandstein Fliesen sind nicht nur etwas für den Profi. Die verschiedenen Fliesen-Formate sind einfach und schnell zu verlegen so schmücken so bereits viele Badezimmer. Wer das Material vorher in der Hand halten möchte, bestellt sich ein Muster der flexiblen Sandstein Fliesen im Dekor Königstein.

Jetzt Sandstein Fliesen für luxuriöse Bader und Fassaden von Sandstaein Concept einsetzen! Auch bestens für Renovierung geeignete Bodenbeläge weiterer renommierter Hersteller wie Vorwerk, amtico, Adramaq, berryAlloc, Gerflor, HARO, wineo, Parador und ter Hürne sofort günstig direkt online kaufen auf allfloors.de – allfloors Bodenbelag Fachhandel bietet ein umfassendes Sortiment von über 10.000 Bodenbelägen vieler bedeutender Hersteller und Zubehör-Produkte für Bodenbeläge zu günstigen Preisen wie zum Beispiel hochwertigen Parkettböden. allfloors Bodenbelag Fachhandel liefert versandkostenfrei schon ab geringen Bestellwert. Fachberater kalkulieren Ihnen Projektangebote inkl. aller benötigten Materialien wie Dämmung, Unterlagen, Grundierung, Kleber, Sockelleisten uvm. Fordern Sie Bodenbelag-Muster an (Muster-Bestell-Button in jedem Produkt). Fragen Sie noch bessere Bodenbelag Preise ab 20 m² Projektgröße an.

Kontaktieren Sie uns gern für alle Anfragen zu Großhandel und Vertrieb sowie zu Kooperationen und Großprojekten… unter der kostenlosen Telefonnummer 0800 040 20 20

Firmenkontakt

allfloors® Bodenbelag Fachhandel

Ralf Lieder

Gartenstraße 50

01445 Radebeul

0800 040 20 20

shop@allfloors.de

https://www.allfloors.de/sandstein_concept.html

Pressekontakt

allfloors® Bodenbelag Fachhandel

Ralf Lieder

Industriestrasse 21

6055 Alpnach

0800 040 20 20

support@allfloors.de

https://www.allfloors.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.