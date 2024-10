Flexible Powerstation für den Indoor- und Outdoor-Einsatz

Die Powerstation-Neuheit Oscal PowerMax 2400 bei Plug the Sunshine vorbestellen

– 2.400 Watt Output versorgt Indoor- und Outdoor-Geräte

– Anschlüsse für bis zu 16 Geräte für Haushalt, Outdoor, Backup und Sicherheit

– Leicht erweiterbar auf bis zu 20.592 Wh für eine Stromversorgung von bis zu zwei Wochen

– Integrierter Dual-Lautsprecher mit 25-Watt-Subwoofer

– Entwickelt für und kompatibel mit allen Balkonkraftwerken

– Reduzierter Angebotspreis von 1.099 EUR

– Bei Vorbestellung bis zum 31. Oktober 2024 gibt es einen Extra-Rabatt von 70 EUR

München, 07. Oktober 2024 – Plug the Sunshine, ein führender Anbieter von Balkonkraftwerken, kündigt eine Herbst-Aktion für eine der modernsten mobilen Powerstationen für Balkonkraftwerke an. Die neue Oscal PowerMax 2400 erfüllt mobilen Strombedarf aller Art – von Notstrom, Outdoor-Abenteuern bis hin zu zahlreichen Solarspeicher-Szenarien im Haushalt. Der neueste Solarspeicher liefert bis zu 2.400 Watt Strom für alles, vom Smartphone bis zur Wasserpumpe. Bis zu 10 Geräte können darüber hinaus kabellos miteinander kombiniert werden und erreichen eine Kapazität von bis zu 20.592 Wh.

Balkonkraftwerke mit einem mobilen Speicher bieten noch mehr Unabhängigkeit vom Stromnetz. Mit der Oscal PowerMax 2400 können Balkonkraftwerk-Besitzer noch mehr selbstproduzierten, nachhaltigen Strom nutzen. Gleichzeitig wird die Energie mobil und steht überall dort zur Verfügung, wo sie gerade benötigt wird.

Liste der Einsatzszenarien:

– Im Campingeinsatz betreiben Sie eine 5 Watt Lampe bis zu 363 Stunden oder einen mobilen Mini-Kühlschrank (60 W) für bis zu 30 Stunden.

– Filmemacher können im Outdoor-Einsatz eine Kamera (16 Wh) bis zu 113-mal aufladen und eine Kamera-Drohne (40 Wh) bis zu 45-mal.

– Bei einem Stromausfall zu Hause kann ein Smartphone (11 Wh) bis zu 165-mal aufgeladen werden und ein Kühlschrank (0,7 kWh/24h) läuft noch bis zu 60 Stunden.

– Profi-Handwerker werden auf der Baustelle unabhängig vom Stromnetz. Sie können eine Tischsäge (1.800 Wh) circa eine Stunde lang betreiben oder einen Rasenmäher (1.200 Wh) für 1,5 Stunden.

Ein besonderes Highlight sind die zahlreichen Output-Möglichkeiten der PowerMax. Oscal bietet ein durchdachtes Konzept mit 16 Anschlüssen, darunter:

– 2 x Wireless Charging Pads, z. B. für Smartphones

– 4 x AC-Ports

– 4 x USB-A

– 2 x USB-C

– 2 x DC5521-Ports

– 1 x Anderson-Connector

– 1 x Auto-Zigarettenanzünder

Ab Ende November liefert Plug the Sunshine die neuen Powerstationen Oscal PowerMax 2400 aus. Alle Details zur Aktion finden Sie auf der Angebotsseite unter: https://plugthesunshine.de/angebot-powermax-2400/

Der Preis für die Powerstation wurde von 1.199 EUR auf 1.099 EUR reduziert. Wer bis zum 31.10.2024 seine Powerstation vorbestellt, erhält einen Extra-Rabatt von 70 EUR.

###

Über Plug the Sunshine

Plug the Sunshine hat als Reaktion auf die steigende Nachfrage nach sauberer Energie ein Geschäftsmodell entwickelt, um innovative Solarenergielösungen für Privathaushalte anzubieten. Alles, was Plug the Sunshine tut, dient dazu, eine stabile, sichere und zuverlässige Energieversorgung zu gewährleisten. Mit einfachen Lösungen wie Balkonkraftwerken trägt das Unternehmen dazu bei, dass Privatpersonen und Unternehmen Primärenergie sparen können, indem sie auf erneuerbare Ressourcen zurückgreifen. Balkonkraftwerke von Plug the Sunshine richten sich an alle, die sich um die Zukunft sorgen, aber nicht die Mittel haben, in größere Projekte zur Selbstversorgung mit Energie zu investieren.

Weitere Informationen: https://plugthesunshine.de

Vernetzen Sie sich mit Plug the Sunshine über Facebook, Instagram oder YouTube.

Unternehmenskontakt:

Plug the Sunshine

info@plugthesunshine.de

Pressekontakt:

Akima Media

Tel.: +49 89 17 959 18 0

plugthesunshine@akima.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.