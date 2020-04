Flexibel und unabhängig arbeiten – egal, von welchem Standort

UCC und CTI mit ProCall Enterprise von estos im Büro, im Homeoffice oder unterwegs

Starnberg, 30.4.2020

Smart Working – das unterstützt der Starnberger Softwarehersteller. Flexibel, unabhängig vom Standort und trotz räumlicher Distanz optimal zusammenarbeiten und kommunizieren können die Benutzer von ProCall Enterprise: Der Windows Client inklusive dem Zugriff auf alle wichtigen Geschäftskontakte steht im Homeoffice gleichermaßen zur Verfügung wie im Büro. Über das SIP-basierte Softphone telefoniert der Benutzer via Windows Arbeitsplatz, für die Geschäftskontakte ist er unter der gewohnten Rufnummer zu erreichen. Das Präsenz-Management-System sorgt dafür, dass die Kolleginnen und Kollegen untereinander über den jeweiligen Status informiert sind: Verfügbar, beschäftigt – etwa im Meeting oder im Gespräch – oder abwesend. Bei Bedarf können ebenso Präsenzinformationen für die Verfügbarkeit im Homeoffice hinterlegt werden. So können Benutzer die jeweils passendste Kommunikation wählen, um die Kollegin oder den Kollegen zu kontaktieren. Der Text-Chat eignet sich beispielsweise für kurze Nachrichten, sollte der gewünschte Kontakt gerade telefonieren. Der Video-Chat wiederum schafft trotz getrennter Arbeitsplätze eine persönliche Nähe, da die Chat-Partner von Angesicht zu Angesicht miteinander sprechen. Bei Bedarf können sie auch den Bildschirm teilen, um so gemeinsam an Dokumenten zu arbeiten.

Die Mobile App stellt die wichtigsten Funktionen wie Zugriff auf Geschäftskontakte und Präsenz-Management am Smartphone oder Tablet zur Verfügung. Über den hybriden Cloud-Baustein UCConnect kann die App einfach und sicher auf dem mobilen Endgerät installiert und konfiguriert werden.

ProCall Enterprise ist eine Unified Communications & CTI Software Suite, die alle wichtigen Kommunikationswege in einer einzigen Anwendung vereint. Benutzer können mit dem PC ihr Telefon steuern, per Audio/Video oder Text chatten, den Bildschirm teilen und die Präsenzen der Kolleginnen und Kollegen sehen sowie eigene Präsenzen setzen. Zusätzlich bietet estos Softphone Funktionen auf SIP-Basis, die Möglichkeit, Geschäftsprozesse zu integrieren und CRM-, ERP- oder Branchensoftware einzubinden, direkt über Webseiten zu kommunizieren sowie Fax, Voice Mailbox und SMS ebenfalls zu integrieren. Die Funktionen stehen im Homeoffice ebenso wie am Büroarbeitsplatz zur Verfügung. Voraussetzung für die sichere Nutzung von ProCall Enterprise im Homeoffice ist eine stabile Internetverbindung und ein VPN-Tunnel. Mehr zu den Produkten von estos ist zu finden unter www.estos.de/produkte.

estos – enables easy communication

Die estos GmbH ist unabhängiger Hersteller von Standardprodukten und innovativer Bausteine für Unified Communications. estos entwickelt seit 1997 professionelle Software für kleine und mittelständische Unternehmen, die damit ihre Geschäftsprozesse in kommunikationsintensiven Bereichen verbessern. Als Technologieführer hat estos seine Kompetenzen im Bereich Computer Telefonie Integration (CTI), Unified Messaging Software (UMS), SIP-, XMPP-, LDAP- sowie WebRTC-basierten Anwendungen, die eine unkomplizierte Audio/Video-Kommunikation ermöglichen. Stetige Investitionen in Forschung und Entwicklung schaffen Innovationen und machen die estos Produkte zu trendsetzenden Originalen. Zu den Kernmärkten des Unternehmens zählen Deutschland, Österreich, Schweiz, Benelux und Italien. Die estos GmbH hat ihren Hauptsitz in Starnberg, nahe München, ein Knowledge Center Messaging in Olching, eine Entwicklungsdependance in Leonberg, ein Büro in Berlin sowie Niederlassungen in Udine, Italien und Doetinchem, Niederlande.

Kontakt

estos GmbH

Sibylle Klein

Ilzweg 7

82140 Olching

+49 8142 4799 27

sibylle.klein@estos.de

http://www.estos.de

