BLUETTI AC200P Solar Kit – sicherer, grüner Strom für Camping und Caravaning

Flexibel, anpassungsfähig und leistungsstark

Stuhr – 31. August 2023 – BLUETTI, einer der führenden Innovatoren im Bereich sauberer Energiespeicherlösungen bietet mit seinem AC200P Solar Kit, eine einfache Lösung für die Versorgung mit grünem Strom beim Camping und Caravaning. Das modulare Solar Kit lässt sich nicht nur fast überall problemlos integrieren. Es lässt sich auch einfach an die unterschiedlichsten Anforderungen seiner Nutzer anpassen.

Gerade läuft der Caravan Salon in Düsseldorf unter dem Motto „Leidenschaft, die verbindet.“ Saubere, autarke Energieversorgung spielt dabei eine zunehmend wichtig Rolle. Während die meisten Anbieter hier auf maßgeschneiderte und damit oft kostspielige Lösungen setzen, bietet BLUETTI bedarfsgerechte, einfach integrierbare Optionen. Das besondere daran: Die Lösungen von BLUETTI lassen sich jederzeit problemlos nachrüsten und sind so das perfekte Upgrade auch für ältere Camping und Caravaning Modelle.

Der BLUETTI AC200P ist der leistungsstarke Begleiter als 2000W/2000Wh autarke Stromversorgungsanlage. Der Solargenerator wurde speziell für diejenigen entwickelt, die eine netzunabhängige Stromquelle für Campingurlaube, Caravaning oder Vanlife benötigen.

Strom für alle Geräte unterwegs

Mit einer robusten 2000-Wh-LiFePO4-Batterie und einem effizienten 2000-W-Wechselrichter ist der AC200P der ultimative Stromspeicher für die Versorgung von Smartphones, Laptops, Kameras und vielen weiteren kleinen Elektrogeräten. Mit seinen zahlreichen Wechselstrom-, Gleichstrom- und USB-Anschlüssen sowie zwei kabellosen Ladepads zum einfachen Aufladen passt sich der AC200P nahtlos an eine Vielzahl von Geräten an. Darüber hinaus bietet die 12 V/25 A-Steckdose für Wohnmobile die Möglichkeit, elektronischen Geräte im Auto mit Strom zu versorgen.

Dabei lässt sich der AC200P auf vielfältige Art aufladen, was seinen flexiblen Einsatz zusätzlich optimiert. Ob über Netzsteckdose, Solarpaneele, Zigarettenanzünder oder sogar Bleibatterie – der AC200P kann über all diese Wege aufgeladen werden. Mit einem 400-W-Netzadapter lässt sich der Akku in etwa maximal sechs Stunden von 0 auf 100 Prozent aufladen. Viel wichtiger aber noch ist seine bemerkenswerte Solarkompatibilität. Er lässt sich problemlos mit fast allen gängigen Solarmodulen koppeln. Besonders geeignet sind hierfür die BLUETTI PV200-Faltmodule, die eine maximale Leistung von 700 W erreichen und bei optimaler Sonneneinstrahlung eine vollständige Aufladung innerhalb von maximal vier Stunden ermöglichen. Das mobile Kraftpaket bietet damit bei Bedarf eine nachhaltige und zuverlässige Energieversorgung und verringert gleichzeitig den ökologischen Fußabdruck.

Kompakter und widerstandsfähiger Reisebegleiter

Der AC200P ist so konstruiert, dass er Staub und Spritzwasser problemlos widersteht. Sein LCD-Display zeigt übersichtlich alle notwendigen Batterieinformationen an. Damit lässt sich der Stromverbrauch einfach überwachen und man hat jederzeit die verbleibende Kapazität im Blick. Mit einem Leistungsgewicht von nur 27,5 kg ist der AC200P bemerkenswert kompakt. Die integrierten Griffe ermöglichen den flexiblen Transport zu dem Ort, wo der AC200P zum Einsatz kommen soll. In Verbindung mit dem BLUETTI PV200 wird der Solargenerator zum Inbegriff für zuverlässige und leicht zu transportierende Energie. Die PV200 verfügt über monokristalline Zellen mit einem Wirkungsgrad von bis zu 23,4 % und erzeugt 200 W Leistung aus Sonnenlicht. Sie ist mit ETFE-Material beschichtet und mit einer IP65-Anschlussdose ausgestattet, um jedem Wetter standzuhalten. Durch ihr faltbares Design lässt sie sich außerdem leicht verstauen und transportieren.

Die Kombination aus AC200P und PV200 bietet BLUETTI auf seiner Website unter https://de.bluettipower.eu/pages/ac200p-angebote aktuell zu besonders attraktiven Konditionen. Das Angebot ist zeitlich und mengenmäßig limitiert. Einfach den dort angegebenen Schritten folgen, um sich ein AC200P+3*PV200-Paket zu sichern.

Über BLUETTI

Mit mehr als 10 Jahren Branchenerfahrung unterstützt BLUETTI eine umweltfreundliche und nachhaltige Zukunft, durch grüne Energiespeicherlösungen für den Innen- und Außenbereich. BLUETTI ist in über 70 Ländern vertreten und genießt das Vertrauen von Millionen von Kunden auf der ganzen Welt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte BLUETTI online unter https://de.bluettipower.eu/

