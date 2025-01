Flexera wird FinOps-Geschäft von NetApp, Inc. übernehmen und damit sein FinOps-Portfolio stärken

Die Transaktion erweitert das FinOps MSP-Ökosystem sowie das Flexera FinOps-Portfolio um Container-Kostenmanagement

Hamburg, 17. Januar 2025 – Flexera, Anbieter für Software-Lizenzmanagement und Technology Intelligence, hat eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme des FinOps-Geschäftsbereichs von Spot by NetApp von NetApp® (NASDAQ: NTAP) getroffen. Das Unternehmen ist Experte im Bereich intelligente Dateninfrastruktur.

Durch die Transaktion ist Flexera in der Lage, Kunden und Partner noch besser beim Management der steigenden Multi-Cloud-Kosten und FinOps-Anforderungen über eine breite Palette von Services zu unterstützen, einschließlich Hybrid-Cloud, SaaS-Anwendungen und Container. Die Spot-Technologie für künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML) in Kombination mit der Hybrid-Cloud-Expertise von Flexera stellt eine umfassende FinOps-Lösung zur Verfügung. So können Unternehmen finanzielle Verantwortlichkeit und Effizienz im Cloud-Betrieb optimieren und den wachsenden FinOps-Aufgaben nachkommen. Das Konzept befasst sich mittlerweile mit Rechenzentren, SaaS-Anwendungen und der Public Cloud. Das FinOps-Framework schließt zudem auch Softwarelizenzierung und Nachhaltigkeit ein.

„Ein Tsunami von KI-Anwendungen treibt die Cloud-Ressourcen in Unternehmen exponentiell nach oben“, erklärt Jim Ryan, Präsident und CEO von Flexera. „Gleichzeitig hören wir von vielen Unternehmen, dass sie sich schwertun, grundlegende Fragen zu beantworten. Welche Technologiedienste nutzen wir? Und warum sind unsere Cloud-Rechnungen so hoch? Die Übernahme von Spot ist der nächste Schritt in Flexeras strategischem Plan, Unternehmen einen vollständigen Überblick über ihre Technologieausgaben und -risiken zu ermöglichen – und zwar über das gesamte IT-Ökosystem. Wir wollen es so einfach wie möglich machen, Daten zu Kosten und Risiken zu finden und zu analysieren, für jede Art von Technologie-Asset und egal wo es sich befindet.“

Navigieren in einer vielschichtigen Ausgaben- und Risikolandschaft

„Die Entscheidung spiegelt den geschärften Fokus von NetApp wider und unterstreicht unser Engagement für intelligente Dateninfrastrukturen und langfristige Wachstumschancen“, sagt Haiyan Song, Executive Vice President, Intelligent Operations Services bei NetApp. „Nach einer gründlichen Evaluierung ist klar, dass Flexeras etablierte Expertise und globale Reichweite das ideale Umfeld für das Wachstum von Spot bietet. Dieser Schritt ermöglicht es nicht nur dem Spot-Team und dem Spot-Portfolio, ihr volles Potenzial innerhalb des Flexera-Ökosystems auszuschöpfen. Er unterstreicht auch unser Engagement, die Wertschöpfung voranzutreiben und unsere ehrgeizigen Wachstumsziele zu erreichen.“

Die Spot-Lösungen bieten kontinuierliche Automatisierung, Optimierung und Einblicke in die Cloud-Infrastruktur und Anwendungen eines Unternehmens. Die Übernahme wird das branchenführende FinOps-Portfolio von Flexera um neue Funktionen wie Kubernetes-Kostenmanagement und Commitment Management erweitern. Mit der Übernahme wird Flexera auch ein umfangreicheres Ökosystem von FinOps Managed Service Providern (MSPs) schaffen, um die sich entwickelnden Bedürfnisse der Kunden zu bedienen und neue DevOps-Anwender in seine robuste Kundengemeinschaft zu bringen.

Fundament der FinOps-Exzellenz

Flexera investiert seit der Übernahme von RightScale im Jahr 2018 sowohl in interne Initiativen als auch in strategische Übernahmen, um sein FinOps- und Cloud-Kostenmanagement-Portfolio zu erweitern. Erst kürzlich wurde Flexera als Leader im Gartner® Magic QuadrantTM für Cloud-Finanzmanagement-Tools 2024 benannt und positionierte sich als Leader in The Forrester WaveTM: Cloud Cost Management and Optimization Wave, Q3 2024.

Die Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich des Erhalts der erforderlichen behördlichen Genehmigungen. Finanzielle Details der Transaktion werden nicht bekannt gegeben.

Weitere Informationen finden Sie im NetApp Blog und auf der Flexera Webseite.

Über Flexera

Flexera unterstützt Unternehmen, Millionen an Einsparungen bei ihren IT-Tech-Ausgaben zu erzielen. Als Pionier für hybrides IT-Asset-Management (ITAM) und FinOps bietet Flexera datenbasierte SaaS-Lösungen für das Technology Value Optimization (TVO). IT-, Finanz-, Beschaffungs- und Cloud-Teams gewinnen tiefe Einblicke für die Kostenoptimierung, die Compliance sowie das Risikomanagement eines jeden IT-Assets. Die Managementlösung Flexera OneTM baut auf einen umfassenden Datenkatalog mit Informationen zu Kunden, Herstellern und Produkten auf. Die IT-Assetdaten in TechnopediaTM ermöglichen es Unternehmen, ihren Enterprise Technology BlueprintTM transparent zu visualisieren – von On-Premises über SaaS und Cloud bis zu Containern. Mehr als 50.000 Kunden nutzen die Flexera Lösungen und vertrauen dabei auf ein Experten-Team mit weltweit über 1.300 Mitarbeitenden. Weitere Informationen unter www.flexera.de

Über NetApp

NetApp ist der Partner für intelligente Dateninfrastruktur. Mit Unified Storage, integrierten Data Services und CloudOps-Lösungen von NetApp minimieren Kunden Insellösungen und nutzen Umbrüche im Markt als Chance. Ergänzt um daten- und KI-basierte Analyse schaffen wir volle Transparenz über die gesamte Systemlandschaft und ermöglichen dadurch optimales Datenmanagement. Mit dem einzigen nativen Storage-Service auf Enterprise-Niveau in den führenden Public Clouds ist die Flexibilität von NetApp-Lösungen unübertroffen: Unsere Data Services liefern starke Cyber-Resilienz, umfassende Governance und agile Applikationen; unsere CloudOps Services optimieren fortlaufend die Performance und Ressourceneffizienz mit Hilfe künstlicher Intelligenz und telemetrischer Analyse. Egal welche Daten, Workloads und Umgebungen – NetApp transformiert Dateninfrastrukturen, damit Unternehmen ihr maximales Geschäftspotenzial ausschöpfen. Weitere Informationen unter www.netapp.com

