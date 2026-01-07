Flexera übernimmt ProsperOps und Chaos Genius und erweitert seine FinOps-Lösung um agentenbasierte, KI-gestützte Kostenoptimierung

Mit der KI-gestützten autonomen Kostenoptimierung für AWS, Azure, Google Cloud, Snowflake und Databricks stärkt Flexera seine FinOps-Führungsrolle

Hamburg, 7. Januar 2026 – Flexera, Anbieter für Software-Lizenzmanagement und Technology Intelligence, treibt den Ausbau seines FinOps-Angebots weiter voran. Der Softwareexperte kündigt die Übernahme von zwei Unternehmen an: Der Cloud-Spezialist ProsperOps entwickelt eine KI-gestützte Plattform zur Automatisierung von FinOps-Prozessen in Public-Cloud-Umgebungen. Chaos Genius ist ein schnell wachsender Anbieter für KI-basierte Kostenoptimierung für Snowflake und Databricks.

Mit den strategischen Übernahmen erweitert Flexera sein Leistungsangebot zur Bereitstellung von ganzheitlichen, intelligenten und autonomen FinOps-Lösungen. Dazu zählen das Reporting und die Zuordnung von Cloudkosten sowie die Optimierung von Workloads und Konditionen. Gleichzeitig erschließt Flexera damit neue Anwendungsfelder in den wachsenden Bereichen FinOps for AI und FinOps for Data Clouds.

ProsperOps bietet einen autonomen Ansatz zur Steuerung von Cloud-Nutzung und Kosten über AWS, Azure und Google Cloud hinweg. Unternehmen erhalten damit nicht mehr nur reine Handlungsempfehlungen, sondern können proaktiv Einsparungen realisieren. ProsperOps FinOps for AI-Funktionen liefern Finanz-, Engineering- und Einkaufsteams den nötigen Automatisierungsgrad, um entsprechende Maßnahmen ohne menschliches Eingreifen durchzuführen. Das Unternehmen wächst derzeit um mehr als 90 Prozent und verwaltet über seine Plattform ein jährliches Cloud-Nutzungsvolumen von 6 Milliarden US-Dollar bei Kunden. ProsperOps wird als Teil von Flexera unter eigener Marke bestehen bleiben, um Kontinuität für Kunden und Partner sicherzustellen. Ergänzende FinOps-Funktionen von Flexera werden schrittweise integriert.

„Mit dem zunehmenden Einsatz von KI in der gesamten IT-Infrastruktur wächst der Bedarf an einer intelligenten, automatisierten Steuerung“, erklärt Jim Ryan, CEO von Flexera. „ProsperOps stärkt unsere Fähigkeit, diese Automatisierung zu liefern. Damit unterstützen wir Unternehmen dabei, ihre Cloud-Ausgaben präzise zu steuern und Einsparungen in einem Umfang zu realisieren, der bislang nicht möglich war.“

„ProsperOps Ziel war es von Anfang an, zentrale Aufgaben der Cloud-Kostenoptimierung – insbesondere die Preisoptimierung – durch KI-gestützte Automatisierung abzudecken. Mit zunehmender Reife des Marktes erwarten Kunden heute mehr als isolierte Einzellösungen. Sie wünschen sich eine integrierte Lösung für Preisoptimierung, Workload-Optimierung und Kostentransparenz“, ergänzt Chris Cochran, CEO und Gründungsmitglied von ProsperOps. „Gemeinsam mit Flexera sind wir in der Lage, Unternehmen eine solche umfassende FinOps-Plattform zu bieten.“

Flexera adressiert eine weitere Herausforderung im Cloud-Management: Mit dem rapiden Wachstum von Workloads für Datenanalyse und KI gestaltet sich die Kostenkontrolle insbesondere beim Einsatz von Snowflake und Databricks als zunehmend komplex. Chaos Genius bietet hier agentenbasierte Funktionen rund um FinOps for AI, die ineffiziente Nutzung in Snowflake- und Databricks-Umgebungen autonom optimieren. Die Lösungen sind unter anderem bei Fortune-500-Unternehmen im Einsatz und haben dort Kosteneinsparungen von bis zu 30 Prozent ermöglicht.

„Chaos Genius liefert die autonome, KI-gestützte Automatisierung für die Optimierung von Snowflake- und Databricks-Umgebungen, die unsere Kunden und Partner momentan dringend benötigen“, erläutert Jim Ryan. „Die Lösung stellt Echtzeit-Transparenz und Steuerungsmöglichkeiten bereit und gibt Unternehmen die Kontrolle über ihre Cloud- und KI-Investitionen zurück.“

Preeti Shrimal, CEO von Chaos Genius: „Der Zusammenschluss mit Flexera ermöglicht es uns, unsere Präsenz weltweit auszubauen. Dadurch können wir mehr Unternehmen unterstützen, ihre Data-Cloud-Kosten inmitten des starken KI-Wachstums gezielt zu steuern.“

Flexera treibt die Entwicklung eines einheitlichen FinOps-Ansatzes weiter voran. Die Akquisitionen von ProsperOps und Chaos Genius folgen der Übernahme von Snow Software sowie der Integration der Spot-Lösung in das Flexera-Portfolio. Damit stärkt Flexera seine Position als Anbieter mit umfassenden FinOps-Fähigkeiten entlang des gesamten FinOps Frameworks, wie es von der FinOps Foundation definiert ist.

„Unternehmen brauchen mehr als Dashboards – sie müssen Maßnahmen umsetzen können. Mit ProsperOps und Chaos Genius stellt Flexera eine KI-gestützte operative Ebene bereit, die Handlungsschritte im modernen FinOps automatisch ausführt“, so Ryan.

Über ProsperOps

ProsperOps ist eine führende FinOps-Automatisierungsplattform zur Optimierung von Cloud-Kosten in Amazon Web Services (AWS), Google Cloud und Microsoft Azure. In dynamischen Cloud-Umgebungen ist es eine Herausforderung, unnötige Ausgaben zu vermeiden und Einsparziele zu erreichen – insbesondere dann, wenn Nutzungsmodelle flexibel sind, die Kostenbindungen jedoch manuell verwaltet werden.

ProsperOps wurde 2018 gegründet und automatisiert die Preisoptimierung in enger Abstimmung mit der Optimierung von Workloads. Dadurch lassen sich unnötige Kosten vermeiden, Risiken reduzieren und die Effizienz von FinOps-Teams verbessern. Unternehmen erzielen mit ProsperOps hohe effektive Einsparquoten, reduzieren das Risiko langfristiger Kostenbindungen und behalten maximale Flexibilität. Über die Plattform werden jährlich Cloud-Nutzungsvolumina von rund 6 Milliarden US-Dollar verwaltet; insgesamt wurden Einsparungen von mehr als 3 Milliarden US-Dollar realisiert. Weitere Informationen unter https://www.prosperops.com/.

Über Chaos Genius

Chaos Genius ist eine führende Data-FinOps-Plattform zur Optimierung von Kosten in modernen Data-Cloud-Umgebungen wie Snowflake und Databricks. Die Plattform kombiniert detaillierte Transparenz über Ausgaben mit intelligenten Empfehlungen und autonomen Agenten, um Kosten für Daten- und KI-Workloads zu optimieren.

Chaos Genius kommt sowohl in Fortune-500-Unternehmen als auch in schnell wachsenden Technologieunternehmen zum Einsatz. Die Plattform hilft Organisationen, unnötige Kosten in Data-Cloud-Umgebungen zu reduzieren – unter anderem durch passgenaue Dimensionierung von Ressourcen, Workload-Optimierung und autonome Maßnahmen zur Kostensenkung, ohne dabei Leistung oder Innovationsfähigkeit einzuschränken. Weitere Informationen unter https://www.chaosgenius.io/ .

Über Flexera

Flexera unterstützt Unternehmen, Millionen an Einsparungen bei ihren IT-Tech-Ausgaben zu erzielen. Als Pionier für hybrides IT-Asset-Management (ITAM) und FinOps bietet Flexera datenbasierte SaaS-Lösungen für das Technology Value Optimization (TVO). IT-, Finanz-, Beschaffungs- und Cloud-Teams gewinnen tiefe Einblicke für die Kostenoptimierung, die Compliance sowie das Risikomanagement eines jeden IT-Assets. Die Managementlösung Flexera OneTM baut auf einen umfassenden Datenkatalog mit Informationen zu Kunden, Herstellern und Produkten auf. Die IT-Assetdaten in TechnopediaTM ermöglichen es Unternehmen, ihren Enterprise Technology BlueprintTM transparent zu visualisieren – von On-Premises über SaaS und Cloud bis zu Containern. Mehr als 50.000 Kunden nutzen die Flexera Lösungen und vertrauen dabei auf ein Experten-Team mit weltweit über 1.300 Mitarbeitenden. Weitere Informationen unter www.flexera.de

