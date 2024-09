Flexera stellt Technology Intelligence Platform für FinOps und ITAM vor

Neues System bietet zentralen Ansatz für die wachsenden Herausforderungen hybrider IT-Umgebungen

Hamburg, 25. September 2024 – Flexera, Anbieter für Software-Lizenzmanagement und Technology Intelligence, stellt Technology Intelligence Platform vor. Die Daten- und Analyseplattform für Flexera One basiert auf dem IT-Referenzkatalog Technopedia®. Das „System of Insight“ unterstützt IT-Verantwortliche, die Informationslücke zwischen IT-Asset-Management (ITAM) und FinOps zu schließen und die wachsenden IT-Herausforderungen anzugehen – einschließlich Cloud-Lizenzmanagement und GreenOps. Darüber hinaus legt die Plattform den Grundstein für weitere Innovationen im Bereich künstliche Intelligenz (KI).

Flexeras Technology Intelligence Platform basiert auf einem einheitlichen, erweiterbaren Datenmodell für Technologie-Assets, einer fortschrittlichen Analytics-Engine und einem modernen Data Lakehouse. Die Plattform greift auf Technopedia® zu, dem weltweit umfangreichsten angereicherten Katalog für IT-Assetdaten. Anwender mit Zugang zur Technology Intelligence Platform können eigene Daten in die Plattform integrieren, benutzerdefinierte Reports erstellen und über APIs auf die Daten zugreifen.

Die Technology Intelligence Platform unterstützt Flexera One IT Visibility. Zudem arbeitet Flexera kontinuierlich an Innovationen rund um das Datenmanagement aus dem ITAM, FinOps sowie aus dem SaaS-Management sowie an Use Cases für Cloud-Lizenzmanagement und GreenOps. Kunden von Flexera One IT Visibility können im Rahmen ihres bestehenden Abonnements auf die Technology Intelligence Platform zugreifen.

Flexera One IT Visibility liefert Unternehmen einen detaillierten Einblick in hybride IT-Umgebungen. Dazu gehören Daten wie End-of-Life (EOL) und End-of-Support (EOS), Informationen zu Softwareschwachstellen im Rahmen des Risikomanagements sowie die Aufdeckung von unnötigen IT-Ausgaben. Darüber hinaus ermöglicht das Managementtool die Überwachung von CO2-Emissionen und die Einhaltung von Standards und internen Nachhaltigkeitszielen.

Flexera One IT Visibility auf der Technology Intelligence Platform bietet:

– Einheitliche Datenansicht: Umfassendes und kohärentes Bild des Technologie-Ökosystems in Unternehmen, einschließlich Abhängigkeiten zwischen Technologie-Assets.

– Analytics Engine: Datengestützte Entscheidungen auf Grundlage skalierbarer Berichte und Visualisierung in Microsoft Power BI.

– Erweiterbarkeit: Integration benutzerspezifischer Daten in die Plattform über flexible GraphQL-APIs.

– Schnelle Datenpipeline zu ServiceNow: Nutzung von sauberen, normalisierten und angereicherten IT-Assetdaten in Dritt-Systemen (z. B. ServiceNow CMDB) dank neuer APIs.

„Info- und Datensilos bremsen nicht nur die IT aus, sondern das gesamte Unternehmen“, erklärt Brian Shannon, Chief Technology Officer bei Flexera. „Unser Ziel ist es, die Barrieren zwischen Daten, Technologien und Abteilungen zu durchbrechen und unseren Anwendern ein vollständiges Bild ihrer IT-Umgebung zu liefern. Über unser umfassenden IT-Referenzkatalog Technopedia führen wir bestehende Datenquellen zusammen, reichern die IT-Assetdaten an und stellen sie Anwendern bereit, um damit Bereiche wie ITAM, FinOps und das SaaS-Management zu optimieren.“

Gartner schätzt die derzeitigen weltweiten IT-Ausgaben auf 5,26 Billionen US-Dollar. Angetrieben werden die steigenden Kosten u. a. durch neue KI-Technologien. Laut Flexera State of ITAM 2024 Report stellt die hohe Komplexität heutiger IT-Landschaften Unternehmen vermehrt vor ein Management-Problem, das unnötige Ausgaben und potenzielle Sicherheitsrisiken nach sich zieht. Nicht einmal die Hälfte verfügt über einen vollständigen Überblick über seine IT-Assets. Sich ändernde Preis- und Lizenzierungsmodelle von Anbietern, inkonsistente und unvollständige Datensätze und dezentrale, unkoordinierte Einkäufe über Cloud-Marktplätze verschärfen die Lage.

„Hybride IT ist und bleibt eine Herausforderung“, so Jim Ryan, Präsident und CEO von Flexera. „Unternehmen tun sich schwer damit, die Ausgaben und Risiken ihrer IT-Umgebung ganzheitlich zu verwalten, da die entsprechenden Daten oft siloartig über Abteilungen, Teams, Tools und Technologien hinweg verteilt sind. Diese „Transparenz-Lücke“ in der IT führt zu unnötigen Ausgaben und erhöht das Sicherheits- und Compliance-Risiko. Die Konvergenz von FinOps- und ITAM-Daten ist für das Management von Tech-Investitionen daher unerlässlich. Die Technology Intelligence Platform ermöglicht es unseren Kunden, ihre Ausgaben für Cloud und On-Premises smarter zu managen. Und es versetzt sie in eine starke Verhandlungsposition gegenüber Software- und Tech-Anbietern.“

Flexera unterstützt Unternehmen, Millionen an Einsparungen bei ihren IT-Tech-Ausgaben zu erzielen. Als Pionier für hybrides IT-Asset-Management (ITAM) und FinOps bietet Flexera datenbasierte SaaS-Lösungen für das Technology Value Optimization (TVO). IT-, Finanz-, Beschaffungs- und Cloud-Teams gewinnen tiefe Einblicke für die Kostenoptimierung, die Compliance sowie das Risikomanagement eines jeden IT-Assets. Die Managementlösung Flexera OneTM baut auf einen umfassenden Datenkatalog mit Informationen zu Kunden, Herstellern und Produkten auf. Die IT-Assetdaten in TechnopediaTM ermöglichen es Unternehmen, ihren Enterprise Technology BlueprintTM transparent zu visualisieren – von On-Premises über SaaS und Cloud bis zu Containern. Mehr als 50.000 Kunden nutzen die Flexera Lösungen und vertrauen dabei auf ein Experten-Team mit weltweit über 1.300 Mitarbeitenden. Weitere Informationen unter www.flexera.de

