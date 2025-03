Maximaler Bedienkomfort durch Mikroprozessor-Steuerung

Die neue FlexControl-Steuerungseinheit mit intuitivem Touchpanel ist nun für sämtliche Klebstoff-Auftragsgeräte von SM Klebetechnik verfügbar. Sie profitieren hierdurch von starken Vorteilen wie der praktischen Dosiermeterfunktion, der Drucksteuerung für den exakten und gleichmäßigen Leimauftrag, der USB-Schnittstelle für Software-Updates und vielen weiteren Features.

„FlexControl“ by SM Klebetechnik – die innovative Mikroprozessor-Steuerung mit Farbdisplay und Touchpanel ermöglicht Ihnen eine intuitive Bedienung der neuen Gerätegeneration von SM Klebstoff-Auftragsgeräten. Entdecken Sie hier Ihre Vorteile:

Drucksteuerung statt Bypass und mit Dosiermeterfunktion

Die druckgeregelten Systeme sind mit einem hochwertigen Drucksensor – ohne Bypass – ausgestattet und sorgen so für den exakten und gleichmäßigen Leimauftrag. Die neuen FlexControl-Auftragsgeräte punkten mit der „Dosiermeter“-Funktion, die eine vollautomatische Drehzahlsteuerung der Pumpe nach Mengenvorgabe in g/m² oder g/lfdm ermöglicht.

FlexControl mit USB-Schnittstelle für Software-Updates und intuitivem Touchpanel

Bei den FlexControl-Auftragsgeräten ermöglicht eine hochmoderne Elektronikarchitektur, Updates per USB-Stick einzuspielen, Rezepte sowie Log-Daten auf diesem zu speichern und die Geräte komfortabel über das Tablet, den PC oder das Smartphone fernzusteuern.

Das kontrastreiche Farb-Touch-Display sorgt für eine intuitive Bedienung. Zur vollständigen Grundausstattung gehören selbstverständlich auch eine Wochenzeitschaltuhr, Temperaturabsenkung, Benutzerverwaltung und ein Rezeptmenü.

Klebstoff-Auftragsgeräte mit FlexControl-Steuereinheit zur Verarbeitung von thermoplastischen Klebstoffen wie EVA, PSA und PO

-Klebstoff-Auftragsgerät GP07/GS10 FlexControl

Das Klebstoff-Auftragsgerät GP07/GS10 FlexControl mit sehr kompakten Außenabmessungen bietet ein Maximum an Ausstattung und Flexibilität bei der Anwendung. Die einzigartige, komfortable Bedienung wird durch optimale Anordnung aller Servicebaugruppen rundum perfekt.

-Klebstoff-Auftragsgerät GS20 FlexControl

Unser Klebstoff-Auftragsgerät GS20 FlexControl mit 20 l Tankvolumen, bis zu zwei Pumpen und vier Schlauchanschlüssen ist ideal zur Verarbeitung von thermoplastischen Klebstoffen wie EVA, PSA und PO in Form von Granulat, Pillows oder Blöcken. Die äußerst platzsparende Bauweise im neuen Gehäusedesign mit Design-Schaltschrank und integrierter LED-Signal-Ampel ermöglicht ein optimales Bedienen und eine gute Zugänglichkeit bei der Wartung.

Klebstoff-Auftragsgeräte GS10/GS20 mit FlexControl-Steuereinheit zur Verarbeitung von thermoplastischen Klebstoffen

Für thermoplastische Klebstoffe wie EVA, PSA, PO in Form von Granulat, Pillows oder Blöcken

Gehäuse und Schaltschrank im modernen Design

Schlanke, platzsparende Bauweise

Integrierte LED-Signal-Ampel

Große Schaltschranktür für gute Zugänglichkeit

Übersichtliche Anordnung aller Baugruppen

10/20 Liter Tankvolumen

Antrieb von 1 bis 2 Zahnradpumpen

Max. 4 Schlauchanschlüsse möglich

Wahlweise als Standgerät oder mit Rollen ausgestattet

Klebstoff-Auftragsgeräte mit FlexControl-Steuereinheit zur Verarbeitung von PA- und APAO-Hotmelts

-Klebstoff-Auftragsgeräte GP15, GP25, GP45, GP65 und GP80 FlexControl

Die FlexControl Klebstoff-Auftragsgeräte mit Progressiv-Schmelztank sind passend für die Verarbeitung von PA- und APAO-Hotmelts in Form von Granulat, Pillows oder Blöcken. Die Geräte sind auch in Hochtemperatur-Ausführung bis 230 °C erhältlich.

Klebstoff-Auftragsgeräte mit FlexControl-Steuereinheit zur Verarbeitung von PUR-Hotmelt

Die PUR-Klebstoff-Auftragsgeräte GR03/GR06/GR21/GR22 FlexControl sind ideal zur Verarbeitung von feuchtigkeitsvernetzenden, reaktiven Hotmelts in 2 kg- oder 20 kg-Kerzengebinden:

-Beutelschmelzer GR03 FlexControl für 1 x 2 kg Kerzen

Der FlexControl Beutelschmelzer für 1 x 2 kg-Kerzen.

-PUR-Tankgerät GR06 FlexControl für 2 x 2 kg Kerzen

Das PUR-Tankgerät für 2 x 2 kg Kerzen sorgt durch die Tankerweiterung für einen unterbrechungsfreien Betrieb beim Nachfüllen. Eine Schutzbegasung durch integrierten Lufttrockner verhindert eine vorzeitige Vernetzung im Tank. Das Gerät im neuen Schaltschrank-Design kann mit bis zu zwei Zahnradpumpen und vier Schlauchanschlüssen ausgestattet werden.

-PUR/POR-Auftragsgerät GR2 FlexControl

Bei diesem Beutelschmelzer für 20 kg-Kerzengebinde bleibt der Klebstoff im Alu-Beutel, der unten geöffnet wird. Das vollständig geschlossene System kommt ohne Stickstoff oder Lufttrockner aus.

-PUR-Tankgerät GR22 FlexControl für 20 kg Kerzen inkl. Reservoir

Bei diesem PUR-Tankgerät wird die Kerze vollständig ausgepackt und in den Tank gegeben. Trockenluft verhindert die Reaktion mit Luftfeuchte. Das Reservoir erlaubt eine unterbrechungsfreie Produktion, auch während des Tank-Nachfüllens.

-Beutelschmelzer GW02 FlexControl

Der FlexControl-Beutelschmelzer für 2 kg Kerzen ohne Zahnradpumpe ermöglicht einfache Befüllaufgaben.

-Beutelschmelzer GR02 FlexControl

Der FlexControl-Beutelschmelzer für 2 kg Kerzen ohne Reservoir gewährleistet einen geringen Mengenverbrauch.

FlexControl PUR-Klebstoff-Auftragsgeräte zur Verarbeitung von PUR-Kerzen

Zur schonenden Verarbeitung von feuchtigkeits-vernetzenden Schmelzklebstoffen in Kerzengebinden

Im neuen Gehäuse- und Schaltschrank-Design

Schlanke, platzsparende Bauweise

Integrierte LED-Signal-Ampel

Mit Reservoir und Tankerweiterung für unterbrechungsfreien Betrieb

Antihaft-Beschichtung des Schmelztanks und Tankdeckels

Mit Schutzbegasung durch integrierten Lufttrockner

Antrieb von bis zu 2 Zahnradpumpen

Max. 4 Schlauchanschlüsse möglich

Wahlweise als Standgerät oder mit Rollen ausgestattet

Fassschmelzanlagen mit FlexControl-Steuereinheit für die Verarbeitung von Klebstoffen, Butyl und Bitumen

Die SM Klebetechnik-Fassschmelzanlagen vom Typ GX21 FlexControl und GX71 FlexControl zählen zu den leistungsstärksten Systemen auf dem Weltmarkt. Erstmals vereinen die Anlagen eine bisher nie dagewesene, sichere und einfache Bedienung durch SM FlexControl mit einer kompakten Bauweise und einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis:

-GX21 Fassschmelzanlage FlexControl

Die beheizte GX21 Fassschmelzanlage mit innovativer FlexControl-Steuerung, automatischer Entlüftung und nahtloser Schmelzplattendichtung ermöglicht die volumetrische Verarbeitung von Schmelzkleb- und Dichtstoffen in üblichen 20 l Hobbock-Gebinden.

-GX71 Fassschmelzanlage FlexControl

Die beheizte GX71 Fassschmelzanlage mit innovativer FlexControl-Steuerung, automatischer Entlüftung und nahtloser Schmelzplattendichtung ist ideal zum volumetrischen Verarbeiten von Schmelzkleb- und Dichtstoffen aus glattwandigen 200 l Fass-Gebinden.

Wir bieten Ihnen die SM FlexControl-Auftragsgeräte mit der bedienerfreundlichen Steuerung in verschiedenen Varianten. Unabhängig davon, ob Sie EVA-, PO-, PA-Klebstoffe oder PUR-/POR-Schmelzklebstoffe verarbeiten: Wir konstruieren für Sie das auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnittene Auftragsgerät!

Seit mehr als 30 Jahren hat sich SM Klebetechnik international einen Namen in der Entwicklung und im Bau von Sondermaschinen und Standardgeräten für die Verarbeitung von Kleb- und Dichtstoffen gemacht.

Unsere Maschinen für Schmelzklebstoffverarbeitung und Beschichtungsaufgaben werden erfolgreich in der Automobil-, Maschinenbau-, grafischen und Klebebandindustrie sowie in der Möbel-, Bau-, Holz- und Textilindustrie eingesetzt. Auch bei Klebstoff- und Dichtstoffherstellern sowie Compoundierern sind unsere Anlagen in Produktionssysteme integriert. In unserem zertifizierten, inhabergeführten Unternehmen engagieren sich über 70 Mitarbeiter täglich für die Bedürfnisse unserer Kunden.

