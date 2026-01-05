fleetcompetence startet mit Beratung in Deutschland

fleetcompetence gründet eine eigenständige Beratung in Deutschland und stärkt seine Position im strategischen Fleet- und Mobility-Management.

fleetcompetence baut seine Präsenz im deutschen Markt aus und gründet mit der fleetcompetence Germany GmbH eine eigenständige Beratung für strategisches Fleet- und Mobility-Management. Deutschland zählt zu den wichtigsten Märkten für internationale Fuhrpark- und Mobilitätsstrukturen. Mit einer lokalen Gesellschaft stärkt fleetcompetence die Nähe zu Unternehmen und Entscheidern vor Ort.

Ziel der fleetcompetence Germany GmbH ist es, internationale Beratungsexpertise mit lokaler Umsetzungskompetenz zu verbinden. Gemeinsam mit der fleetcompetence international GmbH unterstützt das Unternehmen Organisationen dabei, Fuhrpark- und Mobilitätsmanagement strategisch, transparent und messbar zu steuern.

Mobilität ist heute weit mehr als Fahrzeugverwaltung. Sie ist Kostenfaktor, Nachhaltigkeitsthema und Governance-Aufgabe zugleich. Die Beratung setzt genau an dieser Schnittstelle an und fokussiert sich auf faktenbasierte, anbieterneutrale Lösungen mit klarer Umsetzbarkeit.

Geführt wird die fleetcompetence Germany GmbH von Max Leydecker und Stephan Maleszka als Managing Partner. Mit der Gründung schafft fleetcompetence die Grundlage für weiteres Wachstum und eine langfristige Stärkung seiner Aktivitäten im deutschen Markt.

Die fleetcompetence Germany GmbH ist eine unabhängige Beratung für strategisches Fleet- und Mobility-Management. Das Unternehmen unterstützt Organisationen bei der transparenten, messbaren Steuerung nationaler und internationaler Fuhrpark- und Mobilitätsstrukturen mit Fokus auf Kosten, Governance und Nachhaltigkeit.

