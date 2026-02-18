Fleet Service Center der PORR als Schlüssel für eine leistungsfähige Logistik

Die Logistik auf der letzten Meile ist komplex und kostenintensiv. Hier entscheidet sich, ob Waren pünktlich und zuverlässig ihr Ziel erreichen. Eine hohe Fahrzeugverfügbarkeit ist dafür unerlässlich. Fleet Service Center übernehmen dabei eine Schlüsselrolle. Das Projekt des PORR in Ramstein zeigt anschaulich, wie ein solches Zentrum die Leistungsfähigkeit logistischer Netzwerke steigern kann.

Transportfahrzeuge sind täglich stark gefordert: kurze Taktzeiten, viele Stopps, enge Straßen, zeitkritische Lieferungen. Jede Panne beeinträchtigt die Termintreue und kann hohe Folgekosten verursachen.

Ein eigenes oder nahegelegenes Fleet Service Center bringt für den Logistiker klare Vorteile:

– Maximierte Verfügbarkeit der Flotte: Wartungen und Reparaturen erfolgen ohne lange Wege zu externen Werkstätten. Die Ausfallzeiten sinken, die Fahrzeuge stehen schneller wieder zur Verfügung.

– Deutliche Kostenvorteile: Präventive Wartung senkt langfristig die Reparaturkosten, verlängert die Lebensdauer der Fahrzeuge und reduziert teure Notfalleinsätze.

– Planungssicherheit im eng getakteten Lieferverkehr: Stabile Verfügbarkeitsquoten ermöglichen eine zuverlässigere Tourenplanung und helfen, Schwankungen abzufedern.

– Optimierung der letzten Meile: Eine robuste Flotte garantiert präzise Zustellungen, steigert die Kundenzufriedenheit und verhindert Zusatzkosten durch Verzögerungen oder Fehlfahrten.

Gleichzeitig leisten moderne Fleet Service Center einen wichtigen Beitrag zu nachhaltiger Logistik. Kurze Wege für Wartung und Instandhaltung reduzieren unnötige Leerfahrten und damit Emissionen. Regelmäßige, vorausschauende Wartung verlängert die Nutzungsdauer der Fahrzeuge und schont Ressourcen. Zudem schaffen solche Infrastrukturen die Voraussetzungen, um alternative Antriebe und neue Fahrzeugtechnologien zuverlässig in den Betrieb zu integrieren. Dass Effizienz und Nachhaltigkeit hier unmittelbar ineinandergreifen, ist ein zentraler Aspekt im Kontext wachsender ESG-Anforderungen.

Am Standort eines großen Logistikunternehmens in Ramstein entstand eine Werkstatthalle mit zwei Maintenance Arbeitsbühnen, einem Sozialbereich und vorgelagerten Parkplätzen – gezielt für die Transportfahrzeugwartung konzipiert. Diese Immobilie ist das Fundament für eine einsatzbereite Flotte. Neben dem hier realisierten Modul mit zwei parallelen Arbeitsbühnen besteht die Möglichkeit, alternative Ausführungen mit lediglich einer Arbeitsbühne oder auch mit mehr als zwei Arbeitsbühnen zu errichten, um flexibel auf unterschiedliche Anforderungen und Flottengrößen reagieren zu können.

Das Projekt in Ramstein belegt die Stärke moderner Fleet Service Infrastruktur. Die Niederlassung Frankfurt des PORR Hochbau West hat mit dem Bau des Fleet Service Centers einen echten Mehrwert für die Logistikbranche geschaffen. Trotz Herausforderungen wie wenig Platz und schwieriger Integration in die bestehende Infrastruktur wurde das Bauvorhaben in nur vier Monaten abgeschlossen. Strenge US-Arbeitssicherheitsstandards wurden eingehalten.

Sebastian Grimm vom PORR Hochbau fasst zusammen: „Das Fleet Service Center in Ramstein ist weit mehr als eine Werkstatthalle – es bildet das funktionale Rückgrat für die „letzte Meile“. Es sorgt für mehr Fahrzeugverfügbarkeit, geringere Kosten und höhere Effizienz. So bleiben logistische Abläufe reibungslos, Unternehmen können ihr Leistungsversprechen halten.“

Die PORR GmbH & Co. KGaA in Deutschland ist Teil der börsennotierten PORR AG und beschäftigt mehr als 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie plant und baut als Technologieführerin mit eigenen Expertenteams anspruchsvolle, individuelle Kundenwünsche – sicher und wirtschaftlich. Mit umfangreichem Know-how realisiert sie maßgeschneiderte Lösungen. Ihr Angebotsportfolio reicht von der Generalplanung bis zur schlüsselfertigen Umsetzung. Mit der Strategie „Green and Lean“ forciert sie klimaneutrale Bauprojekte, smarte Technologien und Partnership-Modelle für eine ganzheitliche Zusammenarbeit. Mit modernen Methoden und Technologien, wie Building Information Modelling (BIM) und LEAN Management, sichert sie eine wirtschaftliche und sichere Realisierung der Bauvorhaben. Die PORR ist in Deutschland in den Bereichen Government Services, Hochbau, Industriebau, Ingenieurbau, mineralische Rohstoffe, Spezialtiefbau, Tunnelbau, der Umwelttechnik sowie dem Verkehrswegebau aktiv.

