Flatify – Die neue WG- und Putzplanapp für jeden Haushalt

– Alle wichtigen Funktionen für eine harmonische WG in einer App

– Schneller Überblick über den Putzplan, Ausgaben, Einkaufslist und Kalender

– Verfügbar im Appstore und Playstore

Karlsruhe, 16.12.2020. Eine WG bietet viele Vorteile, doch man wohnt nicht alleine und muss sich auf die Mitbewohner*innen einstellen. Themen wie Sauberkeit, Schulden, Einkäufe oder Termine beherrschen oftmals den WG-Alltag und es kommt zu Streitigkeiten. Die neue WG- und Haushaltsapp Flatify von der AppMates UG, nimmt sich genau dieser Probleme an und schafft Überblick über den Haushalt. Mit dem Putzplan, der Zahlungsübersicht, der Einkaufsliste und dem Kalender kann jede*r Mitbewohner*in ab sofort sehen, was gerade in der WG läuft. Flatify eignet sich für WGs, Familien oder Pärchen und ist ab sofort im Appstore und Playstore erhältlich.

“Wir haben selbst bereits in viele WGs gewohnt und die Konflikte entstanden immer, wegen derselben Themen. Mit Flatify wollen wir eine App bieten, mit der solche Konflikte ganz einfach vermieden werden können”, erklären die Gründer Emil Tomaszewski und Robert Freudenthal.

Viele Funktionen in einer App

Der Putzplan sorgt für eine gute Übersicht und eine gerechte Verteilung der Aufgaben. Dazu können Mitbewohner*innen erinnert werden, wenn sie Ihre Aufgaben nicht erledigen. Mit dem Punktesystem sehen die Nutzer, wer am meisten und am wenigsten im Haushalt erledigt.

Mit der Zahlungsübersicht erhält jede*r Mitbewohner eine Übersicht zu den angefallenen Ausgaben in der WG. Diese kann jeder Nutzer auf seine Mitbewohner gerecht aufteilen. Falls jemand nicht an seine Schulden denkt, dann hilft die Erinnerungsfunktion weiter. Regelmäßige Zahlungen wie Miete, Strom oder andere Abos können eingetragen und monatlich eingefordert werden.

Mit der Einkaufsliste hat jede*r Mitbewohner*in den Überblick, was gerade im Haushalt fehlt. Hat ein*e Mitbewohner*in Einkäufe erledigt, kann er/sie diese abhaken und abrechnen. Mit dem Kalender kann jeder Mitbewohner sehen, welche Termine anstehen. Über den Gruppenchat können alle Mitbewohner*innen miteinander schreiben.

Sie haben Fragen zur App oder möchten die erweiterte Plus-Funktion testen, dann schreiben Sie uns gerne an presse@flatify-app.de

Download Playstore: https://play.google.com/store/apps/details?id=flatify.com.flatify

Download Appstore: https://apps.apple.com/us/app/flatify-wg-haushaltsapp/id1541584461

Kontakt für Rückfragen

Robert Freudenthal – Geschäftsführer

Emil Tomaszewki – Geschäftsführer

01721751467

presse@flatify-app.com

Die AppMates UG (haftungsbeschränkt) wurde im Oktober 2020 von Emil Tomaszewski und Robert Freudenthal gegründet. Das Unternehmen entwickelt Apps, Web-Apps, Websites und Online-Shops. Die erste App der AppMates UG ist Flatify, die WG- und Putzplanapp.

Firmenkontakt

AppMates UG (haftungsbeschränkt)

Robert Freudenthal

Waldstr 65

76133 Karlsruhe

01721751467

presse@flatify-app.com

http://www.flatify-app.com

Pressekontakt

AppMates UG (haftungsbeschränkt)

Robert Freudenthal

Waldstr 65

76133 Karlsruhe

01721751467

appmates2020@gmail.com

http://www.flatify-app.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.