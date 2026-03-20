Flaschenland setzt neue Maßstäbe im B2B-Commerce

Auszeichnung für herausragenden B2B-Commerce in einem internationalen Shopsystem mit über 1 Mio. Kunden.

Die Flaschenland GmbH ist mit dem Shop Usability Award 2026 in der Kategorie „Best B2B Commerce Experience“ ausgezeichnet worden. Der Preis zählt zu den renommiertesten Auszeichnungen im deutschsprachigen E-Commerce und prämiert besonders nutzerfreundliche und innovative Online-Shops. Flaschenland überzeugte die unabhängige Jury unter rund 200 bewerteten Shops mit einer Plattform, die komplexe B2B-Anforderungen mit einer intuitiven User Experience verbindet.

Mit seinem internationalen E-Commerce-System setzt Flaschenland neue Maßstäbe im digitalen Handel mit Verpackungslösungen. Das Unternehmen bedient über eine Million Kunden in mehr als 30 Ländern und kombiniert B2B- und B2C-Commerce in einer skalierbaren Plattform.

Die Jury würdigte insbesondere die klare Struktur, leistungsfähige Such- und Filterfunktionen sowie die Fähigkeit, auch komplexe Beschaffungsprozesse einfach und effizient abzubilden. Damit gelingt es Flaschenland, die Erwartungen moderner B2C-Erlebnisse auf den B2B-Commerce zu übertragen.

Ein zentraler Erfolgsfaktor ist die konsequente Ausrichtung auf Nutzerbedürfnisse: Von der intuitiven Navigation über flexible Bestellmengen – von Einzelstücken bis zu Paletten – bis hin zu internationalen Versand- und Zahlungsoptionen bietet der Shop eine durchgängig optimierte Customer Experience.

„Unser Anspruch ist es, komplexe B2B-Commerce-Prozesse so zu gestalten, dass sie für Kunden einfach und effizient nutzbar sind“, sagt Robert Cipin, Geschäftsführer der Flaschenland GmbH. „Der Gewinn des Shop Usability Award bestätigt, dass wir mit diesem Ansatz auf dem richtigen Weg sind.“

Das Sortiment umfasst rund 4.000 Produkte – darunter Flaschen, Gläser, Verschlüsse und Verpackungslösungen – und richtet sich an Unternehmen aus Branchen wie Lebensmittel, Kosmetik, Industrie und Handel sowie an Privatkunden.

Besonders hervorzuheben ist der eigenentwickelte Produktkonfigurator, mit dem Kunden individuelle Verpackungslösungen zusammenstellen können. Ergänzt wird dies durch ein internationales Shopsystem mit lokalisierten Customer Experiences in zahlreichen Märkten.

Die Weiterentwicklung der Plattform erfolgt standortübergreifend: Während in Leipzig die Bereiche Marketing, Vertrieb und Technologie gesteuert werden, liegen die Schwerpunkte am Hauptstandort im Westerwald in Logistik, Einkauf und operativen Prozessen.

Der Award ist zugleich eine Auszeichnung für das gesamte Team:

Über Jahre hinweg wurden Ideen entwickelt, Features getestet und Prozesse kontinuierlich verbessert – mit dem Ziel, digitale Beschaffung so einfach wie möglich zu machen.

Mit der Auszeichnung sieht sich Flaschenland bestätigt, seine Plattform konsequent weiterzuentwickeln und die Digitalisierung im europäischen B2B-Commerce aktiv voranzutreiben.

Die Flaschenland GmbH ist ein international tätiger E-Commerce-Anbieter für Verpackungslösungen mit Fokus auf Glas-, Kunststoff- und Zubehörprodukte. Das Unternehmen betreibt ein skalierbares Online-Shop-System in derzeit 34 Ländern und bedient über 1 Million Kunden aus unterschiedlichsten Branchen, darunter Lebensmittel, Getränke, Kosmetik, Industrie und Handel.

Das Sortiment umfasst rund 4.000 Produkte – von Flaschen und Gläsern bis hin zu Verschlüssen und Verpackungszubehör. Flaschenland verbindet dabei ein traditionelles Produktumfeld mit moderner digitaler Infrastruktur: Ziel ist es, komplexe B2B-Beschaffungsprozesse so abzubilden, dass sie für Kunden einfach, effizient und intuitiv nutzbar sind.

Die Plattform ermöglicht Bestellungen von Einzelstücken bis hin zu Palettenmengen innerhalb eines Systems und integriert dabei Staffelpreise, unterschiedliche Zahlungsarten, internationale Versandoptionen sowie Self-Service-Funktionen. Ein besonderer Fokus liegt auf der Benutzerfreundlichkeit und der Optimierung der Customer Experience.

Ein eigenentwickelter Produktkonfigurator erlaubt es Kunden, Verpackungslösungen individuell zu gestalten – beispielsweise durch die Kombination von Flaschenkörpern, Verschlüssen und Zusatzkomponenten nach Kriterien wie Form, Volumen, Farbe und Eigenschaften.

Ein wesentlicher Teil der Weiterentwicklung des Online-Shops wird am Standort Leipzig gesteuert, während Logistik, Einkauf und operative Prozesse am Hauptstandort im Westerwald gebündelt sind.

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