Flaschenland nach Shop Usability Award erneut ausgezeichnet: Platz 3 beim Digital Commerce Award Schweiz 2026

Nach dem Gewinn des Shop Usability Award 2026 bestätigt Flaschenland seine digitale Leistungsfähigkeit mit Platz 3 beim Digital Commerce Award Schweiz.

Nach dem Gewinn des Shop Usability Award 2026 in Deutschland wurde die Flaschenland GmbH nun auch beim Digital Commerce Award 2026 in der Schweiz ausgezeichnet. Das Unternehmen erreichte den 3. Platz in der Kategorie ‚B2B Usability & Content‘ und sicherte sich damit einen Platz auf dem Siegerpodest.

Der Digital Commerce Award zählt zu den wichtigsten Auszeichnungen für E-Commerce und digitale Kundenerlebnisse in der Schweiz. Eine unabhängige Fachjury bewertet die teilnehmenden Unternehmen unter anderem hinsichtlich Nutzerführung, Content-Qualität, Customer Experience, Innovationsgrad und digitaler Leistungsfähigkeit.

Die Auszeichnung folgt nur wenige Wochen nach dem Gewinn des Shop Usability Award 2026 in der Kategorie „Best B2B Commerce Experience“ und bestätigt die hohe Qualität der von Flaschenland entwickelten Commerce-Plattform auch im internationalen Wettbewerbsumfeld.

In der Kategorie „B2B Usability & Content“ konnte sich Flaschenland unter zahlreichen Unternehmen einen Platz auf dem Siegerpodest sichern. Bewertet wurden insbesondere die Benutzerfreundlichkeit des Shops, die Qualität der Produktinformationen sowie die konsequente Ausrichtung auf die Bedürfnisse professioneller Geschäftskunden.

„Digitale Exzellenz zeigt sich nicht darin, was man verkauft, sondern wie einfach man komplexe Prozesse für Kunden macht. Dass unsere Plattform nach dem Shop Usability Award nun auch beim Digital Commerce Award ausgezeichnet wurde, bestätigt unseren konsequenten Fokus auf Customer Experience, Nutzerfreundlichkeit und digitale Innovation“, erklärt Robert Cipin, Geschäftsführer der Flaschenland GmbH.

Flaschenland verbindet traditionelle Verpackungslösungen mit moderner Commerce-Technologie. Kunden können im selben Shop sowohl Einzelstücke als auch Palettenmengen bestellen. Staffelpreise, internationale Versandoptionen, Expresslogistik mit verschiedenen Carriern, zahlreiche Zahlungsarten sowie umfangreiche Self-Service-Funktionen ermöglichen effiziente Beschaffungsprozesse für Geschäftskunden.

Ein besonderes Merkmal der Plattform ist ein eigenentwickelter Produktkonfigurator. Dieser ermöglicht es Kunden, Flaschenkörper, Verschlüsse und Zusatzkomponenten individuell nach Eigenschaften wie Form, Farbe, Volumen und Material zu kombinieren und passende Verpackungslösungen direkt online zusammenzustellen.

Darüber hinaus sorgen umfangreiche Such- und Filterfunktionen, detaillierte Produktinformationen sowie eine konsequent auf Nutzerfreundlichkeit ausgerichtete Shop-Architektur dafür, dass auch komplexe Sortimente effizient durchsucht und bestellt werden können.

Die Auszeichnung in der Schweiz unterstreicht die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Commerce-Plattform und bestätigt den eingeschlagenen Weg der kontinuierlichen Weiterentwicklung digitaler Kundenerlebnisse.

„Wir freuen uns besonders darüber, dass unsere Plattform nicht nur national, sondern auch international Anerkennung findet. Solche Ergebnisse sind immer eine Teamleistung und gleichzeitig Ansporn, die Customer Experience für unsere Kunden kontinuierlich weiter zu verbessern“, so Cipin.

Mit zwei renommierten Auszeichnungen innerhalb weniger Wochen bestätigt Flaschenland seinen Fokus auf Nutzerfreundlichkeit, Customer Experience und digitale Prozessoptimierung im B2B-Commerce.

Die Flaschenland GmbH ist ein international tätiger E-Commerce-Anbieter für Verpackungslösungen mit Fokus auf Glas-, Kunststoff- und Zubehörprodukte. Das Unternehmen betreibt ein skalierbares Online-Shop-System in derzeit 34 Ländern und bedient über 1 Million Kunden aus unterschiedlichsten Branchen, darunter Lebensmittel, Getränke, Kosmetik, Industrie und Handel.

Das Sortiment umfasst rund 4.000 Produkte – von Flaschen und Gläsern bis hin zu Verschlüssen und Verpackungszubehör. Flaschenland verbindet dabei ein traditionelles Produktumfeld mit moderner digitaler Infrastruktur: Ziel ist es, komplexe B2B-Beschaffungsprozesse so abzubilden, dass sie für Kunden einfach, effizient und intuitiv nutzbar sind.

Die Plattform ermöglicht Bestellungen von Einzelstücken bis hin zu Palettenmengen innerhalb eines Systems und integriert dabei Staffelpreise, unterschiedliche Zahlungsarten, internationale Versandoptionen sowie Self-Service-Funktionen. Ein besonderer Fokus liegt auf der Benutzerfreundlichkeit und der Optimierung der Customer Experience.

Ein eigenentwickelter Produktkonfigurator erlaubt es Kunden, Verpackungslösungen individuell zu gestalten – beispielsweise durch die Kombination von Flaschenkörpern, Verschlüssen und Zusatzkomponenten nach Kriterien wie Form, Volumen, Farbe und Eigenschaften.

Ein wesentlicher Teil der Weiterentwicklung des Online-Shops wird am Standort Leipzig gesteuert, während Logistik, Einkauf und operative Prozesse am Hauptstandort im Westerwald gebündelt sind.

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